Как правильно чистить зубы? Здоровая эмаль напрямую зависит от техники

Знали ли вы, что почти 90% стоматологических проблем связаны с неправильной чисткой зубов? Увы, наличие хорошей зубной щетки и пасты не обеспечит белоснежную улыбку. Самое главное — правильная техника. Разбираемся в этом вопросе вместе с главврачом стоматологической клиники Викторией Шатаевой.

Что будет, если неправильно чистить зубы

В течение дня на зубах скапливается налет — липкая пленка, на которой живут и размножаются бактерии. Как и все живое, эти бактерии выделяют кислоты и токсины, негативно воздействующие на десны и эмаль зубов. Вследствие этого развивается кариес, а десны начинают кровоточить. Не стоит забывать также о неприятном запахе изо рта. Если запустить ситуацию, то налет станет твердым и на зубах образуются камни.

Кроме того, во время чистки следует уделить особое внимание боковым поверхностям зубов. Для этого лучше всего использовать флоссы и зубные ершики. С выбором ершика сможет помочь стоматолог.

Что нужно учесть при чистке зубов

Зубная щетка должна быть с большим количеством ровных щетинок и небольшой головкой (ориентировочный размер — два зуба). При этом силиконовых элементов и специальных «полирующих» чашечек в щетке быть не должно. Из инструментов также важно иметь монопучковую щетку и зубную нить, или флосс, чтобы прочищать межзубные промежутки после каждого приема пищи. Кроме того, полезно приобрести ирригатор. Это прибор, который пускает пульсирующую струю воды в полость рта, удаляет налет и массирует десны.

Чистить зубы необходимо утром и вечером строго после еды. А особое внимание следует уделить именно ночной процедуре.

Зубная паста не играет решающей роли. Большая часть паст содержит отдушки, которые порой даже мешают сконцентрироваться на правильной технике. Именно поэтому необходимо прежде всего прочистить зубы без пасты, чтобы снять налет.

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Правильная техника чистки

Чистка зубов — это навык. Такой же навык, как, например, бег. Бегать может каждый, но профессиональные кроссовки и выносливость спортсмена не помогут избежать травм, если техника бега будет страдать. То же и с зубами: лучший способ научиться чистить зубы — прийти на прием к стоматологу. Именно специалист проконтролирует, как вы держите щетку, как ставите ее по отношению к зубному ряду и какие движения совершаете.

Чистить зубы следует «выметающими» движениями от десны к краю коронки. Особое внимание стоит уделить внутренней поверхности зубов: для удобства и эффективности советуем размещать щетку вертикально. Закончить чистку необходимо круговыми движениями щетки, захватывая зубы и десны. Рекомендуемое время чистки — около трех минут. Во время процедуры важно не забывать о языке: на нем также скапливается налет. Специалисты советуют использовать для этого специальный скребок.

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