Можно ли исправить сколиоз самостоятельно и как правильно это сделать? Рассказывает реабилитолог

Более 40% населения страдает от этой проблемы.

Сколиоз — это деформация позвоночника, которая, если ее не лечить, может стать причиной постоянной боли в спине и повлиять на работу органов. Что уж говорить о том, что и с эстетической точки зрения сколиоз не создает никаких приятных впечатлений. Рассказываю, как исправить деформацию и можно ли сделать это самостоятельно.

Каким бывает сколиоз

Сколиоз происходит сразу в трех плоскостях. Первая — фронтальная — дуговое искривление, которое визуально можно увидеть, если смотреть со спины. Другая — горизонтальная плоскость — это ротация позвонков. И сагиттальная плоскость — если мы смотрим на позвоночник сбоку и при этом видим выпуклости и вогнутости.

Бывают врожденные сколиозы — это, как правило, более тяжелые искривления. Их видно сразу, вопрос исправления уже решает только доктор. В этом случае подключают оперативное вмешательство, корсеты.

Бывают приобретенные сколиозы, чаще всего их природа возникновения неизвестна. В зависимости от возраста они бывают детскими, юношескими, подростковыми. Последние — наиболее частые (с 10 лет у детей и до окончания роста).

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Как можно исправить сколиоз

При подозрении на сколиоз очень важно обратиться к специалисту для диагностики и определения степени. Чаще всего используется рентген или КТ. Делается рентген в боковой, передней и задней проекции. С помощью специального измерения вычисляется угол Кобба, по которому можно отследить динамику развития сколиоза. От этого будет зависеть выбор варианта лечения.

Существует два варианта: оперативное (операция) и консервативное (без операции). Операции назначаются при тяжелых искривлениях или с быстрой динамикой развития сколиоза.

Если искривление незначительное, его можно исправить с помощью физической терапии (упражнений): для разных видов сколиоза они подбираются индивидуально. Упражнения могут быть направлены на коррекцию позвоночника в разных плоскостях: на координацию, на равновесие, на мышечную силу, на увеличение дыхательной емкости, на двигательный контроль.

Среди упражнений часто используется метод терапии по Шрот: он направлен на коррекцию дуги. И метод SEAS (Scientific Exercises Approach to Scoliosis) — упражнения для коррекции и стабилизации деформации в различных сегментах позвоночника.

SEAS — достаточно специфические упражнения активной самокоррекции. Для этого требуется обучение специалистами пациента самостоятельному исправлению своих деформаций. Упражнения включаются в повседневную активность и оказывают положительный эффект.

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Также может назначаться корсет (если угол Кобба больше 25-30 градусов). Он носится постоянно, в течение 23 часов в сутки. Изготавливается корсет под каждого пациента индивидуально. Однако такой вид лечения уже считается недостаточно прогрессивным, потому что мышцы спины перестают работать правильно.

Так можно ли исправить сколиоз самостоятельно?

Да, но тем не менее под присмотром специалиста. Он должен правильно подобрать упражнения, корсет или другое лечение. А затем можете отправляться в свободное плавание и заниматься дома без чьей-либо помощи.