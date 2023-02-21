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Сегодня, 12:00

Можно ли исправить сколиоз самостоятельно и как правильно это сделать? Рассказывает реабилитолог

Юлия Пантелеева
Врач-реабилитолог
Сколиоз.
Фото istockphoto.com
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Более 40% населения страдает от этой проблемы.

Сколиоз — это деформация позвоночника, которая, если ее не лечить, может стать причиной постоянной боли в спине и повлиять на работу органов. Что уж говорить о том, что и с эстетической точки зрения сколиоз не создает никаких приятных впечатлений. Рассказываю, как исправить деформацию и можно ли сделать это самостоятельно.

Каким бывает сколиоз

Сколиоз происходит сразу в трех плоскостях. Первая — фронтальная — дуговое искривление, которое визуально можно увидеть, если смотреть со спины. Другая — горизонтальная плоскость — это ротация позвонков. И сагиттальная плоскость — если мы смотрим на позвоночник сбоку и при этом видим выпуклости и вогнутости.

Бывают врожденные сколиозы — это, как правило, более тяжелые искривления. Их видно сразу, вопрос исправления уже решает только доктор. В этом случае подключают оперативное вмешательство, корсеты.

Упражнение для спины. Осанка: причины нарушения и способы исправления

Бывают приобретенные сколиозы, чаще всего их природа возникновения неизвестна. В зависимости от возраста они бывают детскими, юношескими, подростковыми. Последние — наиболее частые (с 10 лет у детей и до окончания роста).

Сколиоз. Фото istockphoto.com
istockphoto.com

Как можно исправить сколиоз

При подозрении на сколиоз очень важно обратиться к специалисту для диагностики и определения степени. Чаще всего используется рентген или КТ. Делается рентген в боковой, передней и задней проекции. С помощью специального измерения вычисляется угол Кобба, по которому можно отследить динамику развития сколиоза. От этого будет зависеть выбор варианта лечения.

Существует два варианта: оперативное (операция) и консервативное (без операции). Операции назначаются при тяжелых искривлениях или с быстрой динамикой развития сколиоза.

Если искривление незначительное, его можно исправить с помощью физической терапии (упражнений): для разных видов сколиоза они подбираются индивидуально. Упражнения могут быть направлены на коррекцию позвоночника в разных плоскостях: на координацию, на равновесие, на мышечную силу, на увеличение дыхательной емкости, на двигательный контроль.

Среди упражнений часто используется метод терапии по Шрот: он направлен на коррекцию дуги. И метод SEAS (Scientific Exercises Approach to Scoliosis) — упражнения для коррекции и стабилизации деформации в различных сегментах позвоночника.

SEAS — достаточно специфические упражнения активной самокоррекции. Для этого требуется обучение специалистами пациента самостоятельному исправлению своих деформаций. Упражнения включаются в повседневную активность и оказывают положительный эффект.

Упражнения для спины. Фото istockphoto.com
istockphoto.com

Также может назначаться корсет (если угол Кобба больше 25-30 градусов). Он носится постоянно, в течение 23 часов в сутки. Изготавливается корсет под каждого пациента индивидуально. Однако такой вид лечения уже считается недостаточно прогрессивным, потому что мышцы спины перестают работать правильно.

Боли в&nbsp;спине. Боли в спине. Как при помощи спорта избавиться от болей и укрепить спину?

Так можно ли исправить сколиоз самостоятельно?

Да, но тем не менее под присмотром специалиста. Он должен правильно подобрать упражнения, корсет или другое лечение. А затем можете отправляться в свободное плавание и заниматься дома без чьей-либо помощи.

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