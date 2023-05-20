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20 мая, 21:00

Как избавиться от болей в критические дни. 5 эффективных способов

Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Молодая девушка испытывает боли при менструации
Фото Freepik
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С менструальной болью сталкивается более половины женщин во всем мире. Это явление носит название дисменорея. Кроме боли внизу живота и в области поясницы дисменорея может проявляться тошнотой, рвотой, диареей, приливами жара, снижением артериального давления вплоть до временной утраты трудоспособности.

Рассказываем о пяти способах, которые могут облегчить или вовсе устранить боль.

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Ключевую роль в развитии менструальной боли играет повышенная выработка простагландинов — веществ, которые вызывают спазм мускулатуры матки и другие проявления дисменореи. Простагландины вырабатываются в подслизистом слое матки и обеспечивают нормальную менструацию. Однако при нарушении соотношения разных типов простагландинов они начинают всасываться в кровь и могут вызывать диарею, рвоту, приливы жара, усиленное потоотделение и даже потерю сознания из-за падения артериального давления.

Девушка мучается от боли в животе
Istockphhoto.com/dragana991

Менструальная боль может возникать у абсолютно здоровых женщин (первичная дисменорея) из-за усиленной выработки простагландинов, которая усугубляется на фоне физических и психологических стрессов, часто бывает у подростков и у женщин с некоторыми физиологическими особенностями строения матки.

При вторичной дисменорее причиной менструальной боли является заболевание органов малого таза.

Если менструальная боль появилась впервые более чем через четыре года после первой менструации, усилилась или стала длительнее, чем обычно, а также перестала устраняться привычными методами, необходимо пройти обследование у гинеколога.

Кроме того, обратиться к врачу стоит и в случае, если болевые ощущения вынуждают пропускать работу или учебу и существенно влияют на повседневную жизнь.

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Как избавиться от боли при менструации

Тепло

В легких случаях при менструальной боли можно использовать грелку, теплый душ или термопластыри.

Девушка использует грелку, чтобы облегчить боль в животе
Freepik/rawpixel.com

Физические упражнения и йога

Многочисленные исследования и систематические обзоры говорят о пользе йоги при менструальной боли.

Вода и полезные натуральные добавки

Рекомендовано пить больше жидкости при менструальной боли, так как это способствует усилению выведения простагландинов и облегчению состояния. А также есть исследования об эффективности некоторых растений при менструальной боли (имбирь, корица, фенхель).

Гаджеты

Существуют специальные устройства для облегчения менструальной боли. Как правило, они используют виброакустическую технологию и помогают снять мышечные спазмы.

Лекарства

Обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), спазмолитики и комбинации обезболивающих со спазмолитиками. Препараты из группы НПВС блокируют образование простагландинов. Спазмолитики устраняют спазм мышцы матки, но не влияют напрямую на выработку простагландинов.

Девушка держит обезболивающие таблетки
Istockphoto.com/PeopleImages

НПВС можно начать принимать за 1-3 дня до начала менструации. Это уменьшит количество простагландинов и при начале менструации боль не будет быстро нарастать и становиться нестерпимой.

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