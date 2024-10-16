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Как избавиться от морщин на шее: как убрать кольца Венеры
Здоровье

Сегодня, 19:00

4 мин.

Что такое кольца Венеры и как их избежать: отвечает косметолог

Елизавета Зиновьева
Автор
Наталья Бубенчикова
Врач-косметолог
Шея женщины
Фото Marina Demeshko, iStock
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Одна из самых частых жалоб, которые звучат сегодня в кабинете косметологов, состоит всего из двух слов: кольца Венеры. Вместе с врачом-терапевтом и косметологом Натальей Бубенчиковой разбираемся, что это за явление и как с ним не столкнуться.

Что такое кольца Венеры и когда они появляются

Так сегодня называют поперечные кольцевидные складки на шее человека. Считается, что свое имя они получили в честь скульптуры Венеры Милосской, у которой на шее присутствовали такие кольца. То, насколько они заметны, будет зависеть от генетики. Эти морщины могут быть ярко выражены даже у детей.

Морщины на шее
Фото Marina Demeshko, iStock

Если в молодом возрасте вы обнаружили у себя кольца Венеры и хотите избавиться от них, то правильным выбором будет поход к грамотному специалисту. Конечно, кремы и гимнастика здесь не помогут, потому что морщины уже стали проявлением анатомической особенности. Это место поверхностного вплетения мышцы шеи в кожу, поэтому ожидаемый эффект даст прохождение процедур у косметолога — бланч-терапия (мягкий филлер). На сеансе специалист проработает проблемную зону специальным препаратом в особой технике.

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Но все же чаще запрос на коррекцию колец Венеры косметологи получают от пациентов в возрасте 30-35 лет и старше.

Такое явление связано с процессом естественного старения. Визуально такой эффект получается за счет того, что кожа вокруг шеи стала дряблой, ее самой стало больше и она собирается в складки. Мышцы тоже ослабевают с годами.
Наталья Бубенчикова
Врач-косметолог

В первую очередь необходимо работать с качеством кожи на шее в целом, повышать ее плотность, а не только заполнять морщины филлерами. Поэтому бланч-терапию используют только как завершающий этап. Причем подходит она не всем пациентам, а только в случаях, когда повышение плотности кожи и работа с мышцей не полностью ликвидировали проявления колец.

Центральная часть шеи — это зона, зависимая от гормонов. Поэтому все манипуляции в случае работы с пациентами старше 45 лет дадут лишь незначительное улучшение. Здесь необходимо компенсировать избыток эстрогена с эндокринологом.
Наталья Бубенчикова
Врач-косметолог

Как не пропустить момент и какие процедуры могут подойти

Чтобы определить проблемную зону на шее, можно использовать щипковый тест. Между двумя пальцами зажмите кожу (только кожу, не мышцы) шеи и продержите так 3-5 секунд. Затем отпустите и наблюдайте: если складка не расправляется за секунду , то изменения уже запущены. Можно подключать процедуры.

Женщина смотрится в зеркало
Фото fotostorm, iStock

Плотность кожи повышается при помощи таких процедур, как коллагенотерапия, биоревитализация, аппаратные коллагенстимулирующие процедуры.

Если дряблость и кольца Венеры очень сильно выражены, то необходимо подключить работу с мышцами шеи. Здесь поможет ботулинотерапия, которая снимает натяжение и уменьшает кольцевидные морщины.

Важно! У любых косметических процедур есть противопоказания. Поэтому обязательно предварительно проконсультироваться со специалистом.

Как предотвратить появление колец Венеры

Как правило, девушки рано начинают ухаживать за лицом, а на шею обращают внимание только тогда, когда заметят визуальные изменения. Проблема кроется в том, что последние, чаще всего, появляются внезапно. Это нужно помнить и включать заботу о шее в программу ежедневного ухода за кожей. Подойдут те же средства, что и для ухода за лицом.

Женщина ухаживает за собой
Фото Addictive Stock, iStock

Чек-лист против кольцевидных морщин на шее

  • Уход за шеей должен происходить в том же объеме, что и за лицом.

  • Необходимо следить за осанкой, контролировать положение головы.

  • Изолированно работать с кольцами (то есть используя только бланч-терапию) лучше только в молодом возрасте (до 30 лет).

  • После 30 лет необходимо работать с шеей комплексно: работать как с кожей, так и с мышцами.

  • Помните, что центральная часть шеи зависит от эстрогенов. В возрасте старше 45 лет лучше сначала обсудить в врачом возможность проведения ЗГТ — заместительной гормональной терапии.

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