Что такое кольца Венеры и как их избежать: отвечает косметолог

Одна из самых частых жалоб, которые звучат сегодня в кабинете косметологов, состоит всего из двух слов: кольца Венеры. Вместе с врачом-терапевтом и косметологом Натальей Бубенчиковой разбираемся, что это за явление и как с ним не столкнуться.

Что такое кольца Венеры и когда они появляются

Так сегодня называют поперечные кольцевидные складки на шее человека. Считается, что свое имя они получили в честь скульптуры Венеры Милосской, у которой на шее присутствовали такие кольца. То, насколько они заметны, будет зависеть от генетики. Эти морщины могут быть ярко выражены даже у детей.

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Если в молодом возрасте вы обнаружили у себя кольца Венеры и хотите избавиться от них, то правильным выбором будет поход к грамотному специалисту. Конечно, кремы и гимнастика здесь не помогут, потому что морщины уже стали проявлением анатомической особенности. Это место поверхностного вплетения мышцы шеи в кожу, поэтому ожидаемый эффект даст прохождение процедур у косметолога — бланч-терапия (мягкий филлер). На сеансе специалист проработает проблемную зону специальным препаратом в особой технике.

Но все же чаще запрос на коррекцию колец Венеры косметологи получают от пациентов в возрасте 30-35 лет и старше.

В первую очередь необходимо работать с качеством кожи на шее в целом, повышать ее плотность, а не только заполнять морщины филлерами. Поэтому бланч-терапию используют только как завершающий этап. Причем подходит она не всем пациентам, а только в случаях, когда повышение плотности кожи и работа с мышцей не полностью ликвидировали проявления колец.

Как не пропустить момент и какие процедуры могут подойти

Чтобы определить проблемную зону на шее, можно использовать щипковый тест. Между двумя пальцами зажмите кожу (только кожу, не мышцы) шеи и продержите так 3-5 секунд. Затем отпустите и наблюдайте: если складка не расправляется за секунду , то изменения уже запущены. Можно подключать процедуры.

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Плотность кожи повышается при помощи таких процедур, как коллагенотерапия, биоревитализация, аппаратные коллагенстимулирующие процедуры.

Если дряблость и кольца Венеры очень сильно выражены, то необходимо подключить работу с мышцами шеи. Здесь поможет ботулинотерапия, которая снимает натяжение и уменьшает кольцевидные морщины.

Важно! У любых косметических процедур есть противопоказания. Поэтому обязательно предварительно проконсультироваться со специалистом.

Как предотвратить появление колец Венеры

Как правило, девушки рано начинают ухаживать за лицом, а на шею обращают внимание только тогда, когда заметят визуальные изменения. Проблема кроется в том, что последние, чаще всего, появляются внезапно. Это нужно помнить и включать заботу о шее в программу ежедневного ухода за кожей. Подойдут те же средства, что и для ухода за лицом.

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Чек-лист против кольцевидных морщин на шее