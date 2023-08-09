Как правильно мыть жирные волосы, чтобы они меньше пачкались

Жирные волосы нуждаются в частом, иногда даже ежедневном мытье. Если волосы быстро становятся жирными, то это свидетельствует о повышенной выработке кожного сала. Она может быть вызвана различными факторами, такими как гормональные изменения, стресс, неправильное питание или неправильный уход за волосами.

Владельцы жирных волос реже сталкиваются с такими проблемами, как секущиеся кончики, пушение и статическое электричество. Однако у этих плюсов есть обратная сторона — жирные волосы очень быстро пачкаются и уже к концу дня выглядят непрезентабельно. В этой статье мы поделимся советами, которые помогут вам дольше сохранить волосы чистыми.

Правильно подбирайте уход

Наверное, самая распространенная ошибка при уходе за волосами — это неверный подбор соответствующей косметики. Многие обладатели длинных волос смотрят на свои сухие и секущиеся кончики и покупают шампуни и бальзамы для сухих волос. На самом деле, средства нужно подбирать, ориентируясь на то, какие ваши волосы у корней. Если у вас жирные корни, то и шампунь нужно покупать для жирных волос. Если вы беспокоитесь, что такое средство иссушит кончики, то вспомните, что эксперты рекомендуют наносить шампунь только на кожу головы: все лишнее с кончиков шампунь уберет, когда вы будете его смывать.

Эмульсируйте шампунь, прежде чем нанести его на волосы

Прежде чем нанести шампунь на волосы, нужно сначала размылить (или, как еще говорят, эмульсировать) его ладонями. Этим этапом многие пренебрегают, а зря. Если наносить гель из бутылки прямо на волосы, его будет гораздо сложнее равномерно распределить по коже головы. Следовательно, некоторые участки скальпа могут остаться неочищенными. Конечно, не следует слишком увлекаться: взбивать шампунь в белую пену не требуется. Просто нанесите необходимое количество продукта на руку и в течение нескольких секунд разотрите его между ладонями до появления пузырьков.

Мойте волосы два раза

Этот совет особенно актуален для тех, кто живет в условиях сильной загрязненности воздуха, или для тех, чья профессиональная деятельность сопряжена с нахождением в пыльных помещениях. Дело в том, что часто обладателям жирных волос недостаточно одного намыливания, чтобы качественно очистить волосы. Первое мытье с шампунем поможет избавиться от пыли и грязи, а также от излишков кожного сала. Оно удалит пленку с поверхности волоса, которая осталась на нем от использования различных пенок, лаков и спреев. Второе же мытье необходимо для того, чтобы избавиться от остатков кожного сала, а также для активации питательных или лечебных, в зависимости от типа продукта, свойств шампуня.

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Не наносите кондиционер на корни волос

Кондиционер предназначен для увлажнения и разглаживания волос, а не для ухода за кожей головы. Нанесение кондиционера на корни волос может привести к забиванию пор и созданию излишней жирности. Это, в свою очередь, может вызвать засорение волосяных фолликулов и выпадение волос. Кроме того, кондиционер на корнях может сделать волосы тяжелыми и лишить их объема. Поэтому его следует наносить только на длину волос, начиная от середины и до кончиков.

Используйте пилинги

Широко распространены пилинги для тела, а вот про подобные средства для кожи головы незаслуженно забывают. Пилинг для кожи головы является полезной процедурой для всех, кто хочет улучшить здоровье своих волос, вне зависимости от их типа. У него есть несколько значимых преимуществ: удаление ороговевших клеток кожи головы, стимуляция кровообращения, повышение эффективности других продуктов. Особенно пилинги полезны обладателям жирных волос, так как они удаляют излишки кожного сала, которые могут забивать волосяные фолликулы. Однако не стоит ими злоупотреблять. Частое использование может привести к пересушиванию кожи головы и повреждению волос. Рекомендуется проводить пилинг не чаще одного-двух раз в неделю.

Мойте волосы утром

Жирные волосы лучше мыть утром, потому что за ночь кожа головы выделяет больше кожного сала, что может привести к жирности волос. Ночью обменные процессы происходят быстрее, а трение о подушку создает дополнительные условия для выработки сала. Кроме того, жирности волос может способствовать наволочка, если вы нечасто ее меняете. Можно использовать специальные наволочки из материалов, которые не позволяют кожному салу впитываться в ткань.

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