Как научиться говорить «нет»? 4 совета от психолога

Этот навык помогает сохранить не только психологическое, но и физическое здоровье.

Для большинства необходимость отказать кому-то связана с такими чувствами, как неловкость и даже стыд. Нам не хочется обижать близких, разочаровывать коллег, да и в глазах малознакомых людей мы боимся выглядеть плохими. Но умение отказывать — один из важнейших навыков, который помогает сохранить психологическое равновесие и даже физическое здоровье.

Вместе с психологом Екатериной Тур разбираемся, как научиться отказывать без угрызений совести.

Почему бывает сложно сказать «нет»

Когда мы берем на себя слишком много обязательств, то рискуем пожертвовать собственным комфортом. Невозможность разобраться со всеми делами, уделить время отдыху и отстоять свое пространство делает человека несчастным и провоцирует чувство беспомощности. Тем не менее нам сложно отказывать по нескольким причинам.

Подсознательный страх остаться в одиночестве и потерять уважение людей.

Поиск подтверждения своей важности, незаменимости при выполнении бесконечных просьб.

Отсутствие или размытость личных границ.

Страх обидеть просящего отказом.

Воспитание: ребенку говорили, что нужно быть «хорошим» и послушным, ставить желания окружающих выше своих по принципу «сначала думай о других, а потом уже о себе». Этот багаж человек несет во взрослую жизнь, ведь так его научили в детстве.

Как научиться говорить «нет» на работе

Решать вопрос с начальством о сверхурочной работе лучше всего «на берегу» — при трудоустройстве. Ведь после того, как вы несколько раз взяли на себя дополнительные обязанности, объяснить, почему вы больше не хотите работать в таком режиме, будет сложнее.

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Важно понимать: переработки нередко приводят к эмоциональному выгоранию, синдрому хронической усталости, профессиональной деформации. Задумайтесь, что для вас важнее — угодить боссу или позаботиться о собственном психическом и физическом здоровье.

Если коллеги или руководитель решили озадачить вас новым делом, дайте себе время на раздумья, прежде чем согласиться или отказать. Если вы уже загружены под завязку, скажите об этом без обиняков и чувства вины.

Иногда есть смысл действовать на опережение. Если вы понимаете, что на вас хотят взвалить дополнительную работу, заранее обсудите этот вопрос с начальством и объясните, что у вас уже достаточно дел.

Как отказывать близким

Сказать «нет» будет легче, если озвучить причину. В этом случае больше шансов, что близкий человек лучше вас поймет и не станет таить обиду. Некоторые родственники, друзья не понимают отказа, и в ход идут уговоры, манипуляции и давление на жалость с их стороны.

Если собеседник продолжит настойчиво упрашивать, не стоит бояться сказать простое «нет» с уверенной интонацией. И помните, что вы отказываете не оппоненту, а его просьбе.

Как научиться говорить «нет»

Помните, вежливый отказ способствует сохранению психической стабильности. Это не сделает из вас плохого человека, а поможет приобрести уверенность в себе и четкое понимание своих границ.

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Сначала подумайте о себе

Поступать с позиции «сначала я, потом остальные» — не эгоизм. Причиной для отказа могут служить не только трудности или болезнь, но и желание уделить время себе: сходить в кафе, погулять на свежем воздухе, просто побыть одному. Не корите себя за отдых, который необходим, чтобы нормально функционировать в рабочее время.

Расставьте приоритеты

Важно осознать, что для вас является приемлемым, а что — нет, обозначить границы. Так вам будет легче расставить приоритеты и понять, когда следует отказать, а когда вы готовы помочь.

Когда ваша жизнь выстроена по собственным принципам, принятие решений становится проще , и окружающие с высокой долей вероятности будут уважительно и без обид воспринимать ваш ответ. Например, уважать ваш принцип не давать деньги в долг или правило проводить время на выходных с семьей.

Не торопитесь с ответом

Когда вы чувствуете давление со стороны собеседника, не поддавайтесь — дайте себе время на раздумья. Спокойно оцените, правда ли вы хотите сказать «да» или «нет».

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Практикуйте отказы

Чтобы освоить навык говорить «нет», некоторое время попробуйте отказывать как можно чаще. Не позволяйте себе рефлексировать по этому поводу и испытывать чувство вины. Избавить себя от настойчивых просьб бывает сложно. Иногда приходится стоять на своем: сохраняйте спокойствие и не стесняйтесь повторить отказ несколько раз.

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