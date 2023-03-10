Что делать, чтобы не набирать лишний вес с возрастом

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В юности даже погрешности в питании не сказываются на фигуре. Но чем старше человек, тем чаще возникают проблемы с весом. С возрастом многие задумываются о том, как не набрать лишних килограммов, но иногда стрелка весов предательски скачет вверх. Вместе с фитнес-тренером Светланой Бутовой разбираемся, почему это происходит и что делать, чтобы с годами не терять отличной формы.
Причины набора веса с возрастом могут быть связаны с такими факторами, как:
гормональные изменения;
нарушение метаболизма — изменение обменных процессов в организме;
аутоиммунные заболевания — например, тиреоидит (нарушение работы щитовидной железы);
малоподвижный образ жизни с профицитом калорий также ведет к избыточной массе тела.
Решение проблемы лежит на поверхности. Чтобы с возрастом сохранить форму, необходимо вести правильный образ жизни. Причем начинать заботиться о своем питании, режиме и заниматься спортом нужно как можно раньше. Забота о качестве жизни в долгосрочной перспективе значительно повышает шансы того, что с возрастом не придется страдать от избыточной массы тела.
Разумеется, есть риск развития каких-либо патологий, гормональных нарушений и проявления наследственности. Но у кого-то эти факторы вызывают набор жировой ткани, а у кого-то — нет. И во многом это предопределяется образом жизни.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут сохранить стройность:
Первое, чему однозначно стоит уделить внимание, — регулярным тренировкам. Как показывают исследования, умеренные физические нагрузки помогают поддерживать вес в норме.
Тому, кто стоит в начале тренировочного процесса, можно начать с пеших прогулок и отказа от лифта в пользу лестницы.
Ходьбу зачастую не воспринимают как вид физических упражнений. Тем не менее она, по данным исследования, сжигает лишние калории и повышает выносливость. Также научно доказано, что ходьба продлевает жизнь.
При выборе вида тренировок следует обратить внимание на исходную физическую форму — не начинайте с того, что вам не под силу. Учитывайте особенности здоровья и возможные противопоказания.
Еще один совет — отдавайте предпочтение упражнениям, которые доставляют удовольствие. Иногда нужно поэкспериментировать, чтобы определиться с выбором. Если тренировки приносят не только пользу, но и наслаждение, они быстрее войдут в привычку.
Новое исследование подтверждает, что умеренное ограничение калорий помогает держать вес в норме, уменьшает вредные воспаления, а также позитивно влияет на здоровье пожилых людей.
И речь здесь не идет о диетах, основанных на голодании. С едой в организм поступают микро- и макроэлементы, необходимые для нормальной работы организма. Поэтому не нужно отказываться от тех или иных продуктов без веских на то причин. Но важно помнить о чувстве меры при употреблении пищи.
Еще один немаловажный аспект — своевременное лечение. Важно не закрывать глаза на очевидные симптомы и не пренебрегать помощью специалистов. Набор лишнего веса может сопровождать такие патологии как диабет, заболевания щитовидной железы и другие. При своевременной коррекции этих состояний можно значительно снизить негативные последствия в виде набора лишних килограммов.
Полагаться на то, что существуют какие-либо препараты или добавки для нормализации веса не стоит. Польза подобных веществ для коррекции обменных процессов в организме незначительна по сравнению с эффектом от тренировок и нормального питания. Важно также учитывать, что медицинские препараты имеют противопоказания и побочные эффекты. Поэтому перед их употреблением необходимо проконсультироваться со специалистом.
Физическая активность, полноценный сон, разнообразное и умеренное питание помогут избежать набора лишнего веса с возрастом. Стоит также уделять время и внимание своему психическому здоровью, ведь стресс может провоцировать переедание.
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