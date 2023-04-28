6 советов, которые помогут не поправиться и не отравиться на майских праздниках

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Приближается череда майских праздников, и многие уже озаботились поиском компании и места для долгожданного весеннего отдыха. А мы — поиском лайфхаков, которые помогут избежать неприятного сюрприза в виде цифры на весах после всех шашлыков и пикников.
Как не набрать лишних кило и сохранить здоровье, спросили у провизора-нутрициолога Елизаветы Сауткиной.
Чтобы отдых на майские был полноценным и при этом как можно меньше отразился на фигуре, лучше следовать этим шести советам.
Желательно выпивать 40 мл в день на каждый килограмм собственного веса. Если соблюдать питьевой режим, рука будет реже тянуться к стаканчику с соком или газировкой.
Благодаря большому содержанию клетчатки эти продукты — главные помощники в переваривании мяса. Особенно зелень. Ешьте шашлык вприкуску с пучками укропа и петрушки — тогда полезный для фигуры белок усвоится наилучшим образом, и вы будете чувствовать себя сытыми.
Идеальная тарелка выглядит так: пара-тройка кусочков шашлыка и большое количество зелени и овощей. Кусочки лучше всего выбирать не очень жирные и непережаренные.Елизавета СауткинаНутрициолог
Маринады с добавлением, например, лимонного сока или уксуса также помогают мясу лучше перевариваться.
Включите классную музыку и предложите всем потанцевать. Интенсивные танцы в течение 20-30 минут могут сжечь до 300 ккал.Елизавета СауткинаНутрициолог
Прислушивайтесь к организму.
Если осталось легкое чувство голода, подождите минут 10-15. Как правило, через это время оно пропадает.Елизавета СауткинаНутрициолог
В нее могут входить всего пара средств, которые помогут защитить организм от интоксикации и проблем с работой пищеварительной системы.
Перед застольем, которое предполагает мясо и алкоголь, я рекомендую выпить сорбент. Нелишним будет взять с собой ферменты, помогающие пищеварению. Это поможет, если вы будете ощущать тяжесть после еды.Елизавета СауткинаНутрициолог
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