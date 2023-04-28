6 советов, которые помогут не поправиться и не отравиться на майских праздниках

Приближается череда майских праздников, и многие уже озаботились поиском компании и места для долгожданного весеннего отдыха. А мы — поиском лайфхаков, которые помогут избежать неприятного сюрприза в виде цифры на весах после всех шашлыков и пикников.

Как не набрать лишних кило и сохранить здоровье, спросили у провизора-нутрициолога Елизаветы Сауткиной.

Чтобы отдых на майские был полноценным и при этом как можно меньше отразился на фигуре, лучше следовать этим шести советам.

Пейте больше воды

Желательно выпивать 40 мл в день на каждый килограмм собственного веса. Если соблюдать питьевой режим, рука будет реже тянуться к стаканчику с соком или газировкой.

Ешьте больше овощей и зелени

Благодаря большому содержанию клетчатки эти продукты — главные помощники в переваривании мяса. Особенно зелень. Ешьте шашлык вприкуску с пучками укропа и петрушки — тогда полезный для фигуры белок усвоится наилучшим образом, и вы будете чувствовать себя сытыми.

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Используйте подкисленный маринад для шашлыка

Маринады с добавлением, например, лимонного сока или уксуса также помогают мясу лучше перевариваться.

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Вовремя остановитесь

Прислушивайтесь к организму.

Не забудьте про аптечку

В нее могут входить всего пара средств, которые помогут защитить организм от интоксикации и проблем с работой пищеварительной системы.

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