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Сегодня, 06:30

6 советов, которые помогут не поправиться и не отравиться на майских праздниках

Руслана Бобкова
Елизавета Сауткина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Мясной шашлык на природе
Фото Freepik/pressahotkey
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Приближается череда майских праздников, и многие уже озаботились поиском компании и места для долгожданного весеннего отдыха. А мы — поиском лайфхаков, которые помогут избежать неприятного сюрприза в виде цифры на весах после всех шашлыков и пикников.

Как не набрать лишних кило и сохранить здоровье, спросили у провизора-нутрициолога Елизаветы Сауткиной.

Чтобы отдых на майские был полноценным и при этом как можно меньше отразился на фигуре, лучше следовать этим шести советам.

Пейте больше воды

Желательно выпивать 40 мл в день на каждый килограмм собственного веса. Если соблюдать питьевой режим, рука будет реже тянуться к стаканчику с соком или газировкой.

Алкогольные напитки удерживают воду. Поэтому, если застолье предполагает алкоголь, пейте вдвое больше воды, чем обычно. Так удастся избежать ощущения сильной жажды наутро, к тому же это поможет организму быстрее восстановиться.
Елизавета Сауткина
Нутрициолог
Шашлык с&nbsp;пивом. Можно ли запивать шашлык пивом? Отвечает врач

Ешьте больше овощей и зелени

Благодаря большому содержанию клетчатки эти продукты — главные помощники в переваривании мяса. Особенно зелень. Ешьте шашлык вприкуску с пучками укропа и петрушки — тогда полезный для фигуры белок усвоится наилучшим образом, и вы будете чувствовать себя сытыми.

Идеальная тарелка выглядит так: пара-тройка кусочков шашлыка и большое количество зелени и овощей. Кусочки лучше всего выбирать не очень жирные и непережаренные.
Елизавета Сауткина
Нутрициолог
Овощи и зелень
Istockphoto/Kerkez

Используйте подкисленный маринад для шашлыка

Маринады с добавлением, например, лимонного сока или уксуса также помогают мясу лучше перевариваться.

Как приготовить маринад для шашлыка. 5 рецептов полезного маринада для шашлыка

Составьте танцевальный плейлист

Включите классную музыку и предложите всем потанцевать. Интенсивные танцы в течение 20-30 минут могут сжечь до 300 ккал.
Елизавета Сауткина
Нутрициолог

Вовремя остановитесь

Прислушивайтесь к организму.

Если осталось легкое чувство голода, подождите минут 10-15. Как правило, через это время оно пропадает.
Елизавета Сауткина
Нутрициолог

Не забудьте про аптечку

В нее могут входить всего пара средств, которые помогут защитить организм от интоксикации и проблем с работой пищеварительной системы.

Перед застольем, которое предполагает мясо и алкоголь, я рекомендую выпить сорбент. Нелишним будет взять с собой ферменты, помогающие пищеварению. Это поможет, если вы будете ощущать тяжесть после еды.
Елизавета Сауткина
Нутрициолог
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Советы и рекомендации
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