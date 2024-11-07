Как не болеть осенью и зимой: полезные лайфхаки и опасные мифы

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Осень и зима — сезоны простуд. Считается, что с наступлением холодов болезни настигают каждого. Как провести осень и зиму без насморка, кашля и температуры — рассказываем в этой статье.
Сигаретный дым включает более 5000 компонентов. Среди них канцерогены, токсины, оксиданты и другие вещества. Все они отрицательно влияют на иммунитет. При попадании этих химических соединений в организм снижается активность компонентов иммунной системы, отвечающих за борьбу с инфекциями, — фагоцитов и лимфоцитов. Способность эффективно бороться с патогенами нарушается. При этом риск развития инфекционных заболеваний повышается при курении как обычных, так и электронных сигарет.
О пользе овощей и фруктов знают все, но все же не упомянуть об их благотворном влиянии на иммунитет нельзя. Прежде всего они насыщают организм полезными витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают защитные функции организма.
По подсчетам ученых, за последние 50 лет прививки спасли не менее 154 миллионов жизней. Конечно, не существует «вакцины от простуды». Но от некоторых ОРВИ уберечься с помощью прививки можно. Например, всем рекомендуется вакцинироваться от гриппа — особенно пожилым, детям и людям с хроническими заболеваниями. Эффективность прививки может варьироваться от сезона к сезону, однако даже неполная защита с большой вероятностью сможет уберечь от болезни. Также вакцина может снизить тяжесть заболевания и риск осложнений, если человек все же заразится.
Вреден не столько этанол, главный действующий компонент алкогольных напитков, сколько его опасная производная — ацетальдегид. Он снижает защитную функцию всех систем организма, но особенно вреден для дыхательной и пищеварительной. А ведь именно они обычно служат первым рубежом в борьбе иммунитета против вирусов и инфекций. Для того, чтобы ослабить иммунную систему, не обязательно пить много. Достаточно пяти бокалов за вечер, чтобы в следующие защитные функции организма были ослаблены.
На гладких поверхностях возбудители гриппа сохраняются до 16 часов, а коронавирус способен неделю выживать вне тела носителя. Поручни в общественном транспорте, ручки дверей, кнопки в лифте — все это идеальная среда для размножения болезнетворных микроорганизмов. Обезопасить себя можно тщательным мытьем рук, но далеко не все делают это правильно. Намыливать руки нужно минимум 20 секунд, а лучше — 40. Обработать необходимо всю поверхность: ладони и их тыльную сторону, пальцы и пространство между ними, ногти и пространство под ними. После нужно тщательно смыть пену водой.
Антисептическим мылом пользоваться регулярно нежелательно, так как оно устраняет не только патогены, но и полезные микроорганизмы, входящие в защитный слой кожи.
При слове закаливание все вспоминают «моржей», которые в мороз льют на себя ледяную воду. Но закаляться можно и более мягкими способами, например, с помощью прогулок на свежем воздухе. Бывать на улице важно и тем, кто постоянно находится в контакте с большим количеством людей (офисным работникам, учителям, продавцам и так далее). Воздух в заполненных помещениях полон патогенов, вызывающих простудные заболевания.
Витамин С имеет репутацию «витамина против простуд». Это не совсем так. Он действительно играет роль в формировании иммунитета, но чудодейственных способностей ждать от него не стоит. Это подтвердили научные исследования.
Даже регулярное применение витамина C значительно не снижает риск развития простуды — лишь на 8% у взрослых и на 14% у детей. А после появления симптомов вещество не оказывает влияния на продолжительность и тяжесть течения заболевания.Ирина ДворкинаВрач общей практики
Судя по всему, витамин С важен не меньше, но и не больше, чем все остальные витамины.
Вопреки распространенному заблуждению, люди заболевают не от холода или сквозняков. Болезни вызывают так называемые инфекционные агенты, к которым относятся вирусы, бактерии, возбудители грибковых инфекций и несколько других, менее распространенных видов патогенов.
Почему же тогда все заболевают в холодное время года? Этому способствует несколько факторов. Во-первых, осенью и зимой люди меньше двигаются, едят меньше свежих продуктов, испытывают больше стресса — все это вкупе с переохлаждением ослабляет иммунитет. Во-вторых, с наступлением холодов помещения начинают отапливать. Пересушенный воздух загущает слизь в носоглотке, что нарушает естественный процесс борьбы с инфекциями.
Слишком теплая одежда не по погоде, скорее, повысит, а не понизит ваши шансы подхватить простуду. Тело потеет, верхний слой хочется расстегнуть. Это чревато переохлаждением, которое может значительно ослабить иммунную систему.
А если вы уже заболели и у вас поднялась температура, то закутываться в несколько кофт категорически нельзя. Это даст дополнительную нагрузку на сердце и вызовет еще большее повышение температуры.