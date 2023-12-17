Как неправильно смывать макияж: 5 ошибок

Демакияж — важная ежедневная процедура для поддержания здоровой кожи. Сейчас существует множество эффективных средств для снятия макияжа: мицеллярная вода, гидрофильное масло и многие другие. Но некорректное использование этих продуктов может привести к нежелательным последствиям для кожи. Вместе с экспертом разобрали наиболее распространенные ошибки при снятии макияжа.

Неправильное использование средств для снятия макияжа

Демакияж — только первый этап очищения кожи. Важно помнить, что любое средство для демакияжа нужно смывать.

Частая жалоба на гидрофильное масло — это появление высыпаний после использования. Зачастую это происходит из-за неправильного использования средства.

Вот порядок использования гидрофильного масла:

Наносим гидрофильное средство на сухую кожу, массируем 30-60 секунд; Добавляем немного воды на руки и массируем средство на лице еще 20 секунд; Полноценно смываем средство водой. Хорошее гидрофильное средство смывается без липкости.

Фото Bogdan Kurylo/www.istockphoto.com

Использование небольшого количества продукта

Одна из самых распространенных ошибок при снятии макияжа — недостаточное количество используемого продукта. Если нанести слишком мало мицеллярной воды или гидрофильного масла, макияж получится удалить не до конца. Как понять, что вы использовали достаточное количество средства? Ватный диск должен быть хорошо смочен целиком.

Неосторожное обращение с кожей

Еще одна распространенная ошибка — слишком активное трение при удалении макияжа. Оно может вызвать раздражение и повреждение кожи.

Рекомендуется удалять макияж нежными, массирующими движениями. Это особенно важно, например, при работе с более тонкой и чувствительной кожей вокруг глаз. В этой зоне необходимо избегать резких движений из стороны в сторону.

Пропуск областей

Очень частая ошибка — забывать снять макияж со всех областей лица, особенно вокруг глаз или у основания волос. Это может привести к воспалениям или появлению акне. Рекомендуется тщательно проверять, что весь макияж полностью удален.

Фото Dmytro Buianskyi/www.istockphoto.com

Использование старых продуктов

Еще одна частая ошибка — использование продуктов для снятия макияжа с истекшим сроком годности. Просроченное средство может вызвать раздражение и аллергические реакции. Рекомендуется регулярно проверять срок годности любой косметики.

При покупке обратите внимание на символ с открытой баночкой на задней стороне средства — там написан срок годности продукта после открытия упаковки.