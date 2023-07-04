Утренний симптом, который за несколько дней предупредит об инсульте

Инсульт может случиться в любом возрасте. Самое важное здесь — вовремя выявить первые симптомы. О том, какой утренний недуг предупреждает о приступе за несколько дней и можно ли предотвратить несчастье, рассказала врач-невролог Александра Толстенева.

Утренний симптом приближающегося инсульта

Частичная или полная потеря зрения на короткий срок сразу же после пробуждения может предвещать скорый приступ. Такой симптом не сопровождается другими дискомфортными ощущениями, поэтому мало кто решает сразу же обратиться к врачу.

Причины потери зрения

Нарушение зрения вплоть до слепоты происходит из-за недостаточного кровоснабжения мозга. Поэтому развиваются структурные изменения и очаговые неврологические расстройства.

Проблемы с кровоснабжением вызваны закупоркой или разрывом артерии. Они возникают из-за:

нарушения работы сердца;

атеросклероза;

нарушения проницаемости сосудистой стенки.

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Другие причины потери зрения

Помутнение в глазах или частичная слепота указывают не только на скорый инстульт. Иногда недуг вызван:

отслоением сетчатки;

патологией зрительного нерва;

глаукомой;

тромбозом височной артерии;

тромбозом артерии или вены сетчатки.

Если по утрам у вас стало пропадать зрение, мутнеет в глазах, не оставляйте этот симптом без внимания — своевременное обращение к специалисту может спасти вам жизнь и здоровье.

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