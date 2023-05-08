Что походка говорит о вашем здоровье? Рассказывает ортопед

Люди учатся ходить в раннем детстве и в сознательный возраст вступают, уже не задумываясь о том, как они ходят. Походка воспринимается как безусловный навык — такой же, как зрение или дыхание. Однако походка — это привычка и, как любое бессознательное, вырабатывается большим количеством повторений. Каждый день взрослый человек делает около 8-12 тысяч шагов, не задумываясь о том, как ходьба влияет на здоровье. Хотя задуматься есть о чем.

Если разобрать каждый шаг отдельно, то получится, что это «падение» на одну ногу, перенос всего веса тела на нее и отталкивание. Отсюда следует вывод, что на ноги приходятся огромные нагрузки и неправильная походка может серьезно повлиять на здоровье.

Как определить нарушения по походке

В первую очередь нужно обратить внимание на пятку. Отклонение пятки от середины свидетельствует о нарушении оси стопы, а значит — неправильной ее установке.

Следующим этапом оцените передний отдел стопы. Широкий передний отдел и/или отклонение большого пальца кнаружи будет свидетельствовать о распластанности стопы.

Походка: что обозначает. istockphoto.com

Переходим на подошву: обратите внимание на натоптыши. Если они на пятке, то на организм в целом и суставы в частности приходится большая ударная нагрузка. Когда натоптыши под мизинцем, то больше нагружается наружный отдел стопы, а если под большим пальцем — то внутренний.

Не уверены что можете понять, как распределяется нагрузка? Возьмите ношеную обувь и посмотрите на подошву. Если она стерта с одной из сторон, то это явный признак нарушения походки.

Как нарушения походки сказываются на здоровье

Неправильная биомеханика шага влияет на весь организм. При нормальной ходьбе даже до черепа и мозга доходит 1,5-2% ударной нагрузки. Однако в большинстве случаев нарушение походки влияет на суставы. Первыми о себе «напоминают» колени. Неправильная ось стопы перераспределяет нагрузку на коленный сустав, в котором наружная или внутренняя часть становятся ближе друг к другу, начинают «стираться» и приводят к воспалениям. Это заболевание называется артрит. Повторяющиеся эпизоды артрита могут привести к разрушению сустава — артрозу.

Оба заболевания сопровождаются выраженными болями и нарушением движений в суставе.

Тот же механизм нарушения оси нагрузки может стать причиной развития артрита и артроза в тазобедренном суставе.

Также воспалительные процессы и их последствия возможны в месте соединения позвоночника с тазом и в самом позвоночнике.

Как выбрать обувь. istockphoto.com

Как исправить походку

Положение стоп исправляется с помощью упражнений на укрепление мышечно-связочного аппарата нижних конечностей и ортопедических стелек.

Стоит помнить, что назначать лечение может только врач, и перед применением любого метода терапии в первую очередь нужно проконсультироваться со специалистом.

Доктор проводит комплексный осмотр, возможно, назначает дополнительное обследование и дает соответствующие заключению рекомендации.

Помните, что стопы требуют длительного комплексного и регулярного соблюдения врачебных рекомендаций. В результате такого лечения ноги находятся в анатомическом положении, ось выравнивается, а нагрузка распределяется равномерно.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!