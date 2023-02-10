Вредно ли отбеливать зубы и как делать это правильно? Отвечают специалисты

Добиться голливудской улыбки вполне возможно, главное — не навредить себе в процессе.

За белоснежными зубами нужно идти к врачу-стоматологу, даже если процедуру вы планируете проводить дома самостоятельно. Что поможет добиться голливудской улыбки, рассказали стоматологи Вероника Мелехова и Наталия Савинова.

Что стоит понимать под голливудской улыбкой

Понятие «голливудская улыбка» — это не только белые зубы. Это широкая открытая улыбка с идеальными по форме ровными белыми зубами (не кипельно-белыми, а натуральной белизны). Поэтому процесс создания голливудской улыбки может включать в себя не только отбеливание, но и ортодонтическое лечение, а также установку виниров.

Безопасно ли отбеливать зубы

Безопасным отбеливание может быть только в одном случае — если его подбирает для домашнего использования или проводит в клинике грамотный квалифицированный врач-стоматолог. Также специалист должен имеет сертификаты по отбеливанию той или иной системы.

Сейчас в открытом доступе можно найти множество различных систем отбеливания для домашнего использования. Но назначает их также стоматолог, чтобы процедура была максимально эффективной. А чтобы она была еще и безопасной, врач проводит подробный инструктаж.

Фото istockphoto.com

Разница между отбеливанием дома и в кабинете у стоматолога состоит в его эффективности. Например, полоски для домашнего отбеливания позволяют осветлить зубы лишь до шести тонов, тогда как кабинетное — от 8 до 12-14.

Какие бывают методы отбеливания зубов

Лазерное отбеливание

Классический вариант — это лазерное отбеливание. Длится оно 30-40 минут. Во время процедуры используется специальный гель, который врач наносит на поверхность эмали и активирует с помощью высокоточного лазера. Эффект от такого рода отбеливания самый длительный: от полугода до нескольких лет.

Zoom

Другая популярная процедура — отбеливание с помощью системы Zoom. Она проводится следующим образом: врач наносит на эмаль зубов гель с перекисью водорода и направляет на него специальный аппарат, в котором установлена лампа с холодным галогеновым светом (риск ожога пульпы зуба и десны минимален). Как правило, проводится три сеанса по 20 минут.

Если выполнять дополнительные поддерживающие процедуры, отбеливание с помощью системы Zoom имеет длительный эффект: от трех до пяти лет.

Opalescence Boost

Отбеливание зубов по системе Opalescence Boost предполагает нанесение осветляющего геля, который впоследствии распадается на воду и кислород. Последний, проникая в слой эмали, разрушает красители и пигменты.

Как подготовиться к отбеливанию

Как к профессиональному, так и к домашнему отбеливанию необходимо подготовиться. Предварительно в клинике специалист должен провести профессиональную гигиену, а затем определить наиболее подходящий метод отбеливания.

Фото istockphoto.com

Также до процедуры отбеливания пациент должен при необходимости вылечить кариес и поставить пломбы.

Чего стоит опасаться при отбеливании

В первую очередь — различных студий по отбеливанию зубов, где работают не врачи. Такие «специалисты» могут не соблюдать и даже не знать всех правил процедуры отбеливания. Например:

если не изолировать десну, можно получить ожог;

если предварительно не проведена профессиональная гигиена, эффект отбеливания будет тратиться на удаление пигментированного зубного налета (то есть зря);

если есть кариозные полости, то, как уже говорилось ранее, при попадании в них отбеливающего геля случится химический ожог пульпы и нерв придется удалять.

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