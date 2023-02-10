Вредно ли отбеливать зубы и как делать это правильно? Отвечают специалисты

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За белоснежными зубами нужно идти к врачу-стоматологу, даже если процедуру вы планируете проводить дома самостоятельно. Что поможет добиться голливудской улыбки, рассказали стоматологи Вероника Мелехова и Наталия Савинова.
Понятие «голливудская улыбка» — это не только белые зубы. Это широкая открытая улыбка с идеальными по форме ровными белыми зубами (не кипельно-белыми, а натуральной белизны). Поэтому процесс создания голливудской улыбки может включать в себя не только отбеливание, но и ортодонтическое лечение, а также установку виниров.
Безопасным отбеливание может быть только в одном случае — если его подбирает для домашнего использования или проводит в клинике грамотный квалифицированный врач-стоматолог. Также специалист должен имеет сертификаты по отбеливанию той или иной системы.
Систем отбеливания огромное множество. Выбор зависит исключительно от того, с какой из них доктор знаком наилучшим образом. Потому что разные наименования — это лишь инструмент в руках доктора для достижения белоснежной красивой улыбки.Вероника МелеховаСтоматолог-ортопед
Сейчас в открытом доступе можно найти множество различных систем отбеливания для домашнего использования. Но назначает их также стоматолог, чтобы процедура была максимально эффективной. А чтобы она была еще и безопасной, врач проводит подробный инструктаж.
Домашнее отбеливание назначается доктором, потому что оно, как и профессиональное, содержит пероксид. В домашнем отбеливании чаще встречается перекись карбамида, а в кабинетном — перекись водорода. Какой это будет вариант, определяет врач, исходя из эффективности для каждого отдельного случая.Вероника МелеховаСтоматолог-ортопед
Разница между отбеливанием дома и в кабинете у стоматолога состоит в его эффективности. Например, полоски для домашнего отбеливания позволяют осветлить зубы лишь до шести тонов, тогда как кабинетное — от 8 до 12-14.
Классический вариант — это лазерное отбеливание. Длится оно 30-40 минут. Во время процедуры используется специальный гель, который врач наносит на поверхность эмали и активирует с помощью высокоточного лазера. Эффект от такого рода отбеливания самый длительный: от полугода до нескольких лет.
Уже после одной процедуры лазерного отбеливания можно увидеть существенное отличие, а после нескольких — добиться идеальной белизны зубов.Наталия СавиноваВрач-гигиенист
Другая популярная процедура — отбеливание с помощью системы Zoom. Она проводится следующим образом: врач наносит на эмаль зубов гель с перекисью водорода и направляет на него специальный аппарат, в котором установлена лампа с холодным галогеновым светом (риск ожога пульпы зуба и десны минимален). Как правило, проводится три сеанса по 20 минут.
Если выполнять дополнительные поддерживающие процедуры, отбеливание с помощью системы Zoom имеет длительный эффект: от трех до пяти лет.
Если вы сделаете выбор в пользу отбеливания с помощью системы Zoom, то одного приема будет достаточно, чтобы осветлить зубы до восьми оттенков.Наталия СавиноваВрач-гигиенист
Отбеливание зубов по системе Opalescence Boost предполагает нанесение осветляющего геля, который впоследствии распадается на воду и кислород. Последний, проникая в слой эмали, разрушает красители и пигменты.
Система отбеливания Opalescence Boost дает устойчивый результат всего за одну-две процедуры.Наталия СавиноваВрач-гигиенист
Как к профессиональному, так и к домашнему отбеливанию необходимо подготовиться. Предварительно в клинике специалист должен провести профессиональную гигиену, а затем определить наиболее подходящий метод отбеливания.
Также до процедуры отбеливания пациент должен при необходимости вылечить кариес и поставить пломбы.
Если в кариозную полость попадает отбеливающий гель, он может повредить нерв. Результатом станут сильнейшие боли, а сам нерв придется оперативно удалять.Вероника МелеховаСтоматолог-ортопед
В первую очередь — различных студий по отбеливанию зубов, где работают не врачи. Такие «специалисты» могут не соблюдать и даже не знать всех правил процедуры отбеливания. Например:
если не изолировать десну, можно получить ожог;
если предварительно не проведена профессиональная гигиена, эффект отбеливания будет тратиться на удаление пигментированного зубного налета (то есть зря);
если есть кариозные полости, то, как уже говорилось ранее, при попадании в них отбеливающего геля случится химический ожог пульпы и нерв придется удалять.
В домашнем отбеливании если нанести слишком много препарата и оставить его слишком надолго, можно получить ожог десен. Также может усилиться чувствительность зубов, реакция на холодное, сладкое и кислое. Поэтому не стоит пренебрегать инструкцией и рекомендациями стоматолога.Вероника МелеховаСтоматолог-ортопед
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