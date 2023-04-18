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Сегодня, 19:30

Как отрастить длинные и сияющие волосы? Советы стилиста

Валерия Шиянова
Автор
Ярослава Пивоварова
Стилист-колорист
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка с красивыми волосами
Фото Istockphoto/JNemchinova
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О красивых длинных волосах мечтают многие девушки. Но не все знают, как правильно за ними следить и обеспечивать быстрый рост. О том, как правильно ухаживать за волосами, чтобы отрастить роскошную шевелюру, рассказала стилист-колорист Ярослава Пивоварова.

Как отрастить длинные волосы

Вот несколько моментов, на которые стоит обратить внимание, чтобы ускорить рост волос и улучшить их качество.

Пилинг

Для тех, кто живет в больших городах, особенно важно уделять внимание очищению кожи головы, например делать пилинги.

Именно от состояния кожи головы зависит количество и качество волос. Однако пилинги не стоит делать больше двух раз в месяц.
Ярослава Пивоварова
Стилист-колорист

При помощи пилинга можно очистить кожу от омертвевших частичек себума (жирных веществ, выделяемых сальными железами кожи) и остатков косметических продуктов. Эта процедура также способствует улучшению кровообращения, что положительно влияет на рост волос.

Кроме того, благодаря пилингу улучшается тонус кожи, а это помогает избежать появления перхоти.

Стрижка

При первом появлении сечений на кончиках волос лучше сразу отправиться к парикмахеру. Иначе такая «елочка» из сеченых кончиков начнет быстро подниматься по волосам. Кроме того, чтобы избежать появления сеченых кончиков, нужно их увлажнять.

Расчесывание

Правильный выбор расчески очень важен для быстрого роста волос. Утром и перед сном рекомендуется делать легкий массаж головы, расчесывая волосы ото лба к шее. Также можно делать массаж кожи головы руками — он поможет усилить кровоток.

Обязательно нужно расчесывать волосы и перед мытьем головы. А мокрые волосы расчесывать, наоборот, не стоит, так как во влажном состоянии они более хрупкие.

Девушка с красивыми волосами
Istockphoto/Marina Demeshko

Правильная техника мытья головы

Голову нужно мыть дважды. Во время первого мытья смывается грязь с кожи головы. При втором мытье шампунь начинает работать и выполнять функции, для которых он предназначен (например, стимулировать рост волос). После этого следует использовать кондиционер.

Во время сушки обязательно нужно использовать термозащиту, так как фен забирает влагу из волос. Это плохо влияет на их цвет и структуру.

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Как поддерживать длинные волосы в хорошем состоянии

Длинные волосы, в отличие от коротких, чаще подвергаются агрессивным движениям. Если неаккуратно снимать резинку, они рвутся и секутся. Ночью волосы лучше держать в косе или в хвосте, иначе они будут путаться и повреждаться.

Важно регулярно увлажнять уже высушенные чистые волосы, то есть наносить специальную косметику как финиш. Существует большой выбор увлажняющих средств: масла, сыворотки, крема, которые защищают от солнца.

Девушка с красивыми волосами
Istockphoto/shevtsovy

Идеальный вариант — подбирать домашние уходы, шампуни и кондиционеры вместе со специалистом, чтобы учитывать индивидуальные особенности.

Уход позволяет полностью восстановить структуру волоса, устранив ломкость и секущиеся кончики.
Ярослава Пивоварова
Стилист-колорист
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