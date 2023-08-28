Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:00

5 техник, которые помогут предотвратить любой конфликт

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Валентина Ситало
Клинический психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Парень и девушка ссорятся
Фото Istockphoto.com/iStock-1391178740.jpg
Telegram Дзен

Конфликт — это противостояние интересов, мнений или ценностей нескольких сторон, при котором каждый участник стоит на своем и не готов услышать другого. Клинический психолог Валентина Ситало делится техниками, которые помогут избежать конфликта и выйти из него без потери нервов, отношений и чувства собственного достоинства.

Взять паузу

Ссора всегда сопровождается переживанием сильных эмоций: раздражение, гнев, обида и даже ярость. В пылу «разбора полетов» легко потерять контроль над собой и наговорить оппоненту лишнего. В результате ситуация только усугубится, и придется не только работать с причиной конфликта, но и исправлять последствия неосторожных слов. Лучшее решение — прийти к разговору с «холодной» головой, когда первая волна негодования схлынула.

Если ссора все же произошла, лучше не углубляться в нее и тем более не припоминать старые обиды. Это приведет к еще большему отдалению. Нужно брать паузу: отдышаться, прийти в себя, успокоиться. При этом пауза может быть и на несколько минут, и на час, и на несколько дней. Рекомендую сходить на прогулку, потренироваться или просто порадовать себя вкусной едой. Это поможет сместить фокус внимания, проветрить голову и вернуться к адекватному диалогу.
Валентина Ситало
Клинический психолог
Как определить манипуляции. Как понять, что вами манипулируют: советы психолога

Не вспоминать прошлое

Пожалуй, один из самых трудновыполнимых пунктов, но он необходим для здорового решения конфликта. Жизнь идет, люди ошибаются, а их ошибки копятся обидами у близких. Измены, несдержанные обещания, подорванное доверие превращаются в зудящие раны, и ссора кажется лучшим моментом, чтобы вытащить эту боль наружу и «закопать» собеседника окончательно.

Любое обращение к предыдущим недопониманиям никогда не идет на пользу отношениям, причем как дружеским, так и любовным. Постоянное недоверие и упреки будут тянуть их вниз.

Если люди пришли к соглашению, что продолжают отношения несмотря на травмирующие события и простили друг друга, нельзя обращаться к прошлому. Потому что на момент конфликта уже прошло какое-то время, и его участники — уже другие люди.
Валентина Ситало
Клинический психолог

Строить коммуникацию через «я-послание»

Когда вас захлестывают эмоции, сложно не пуститься в оскорбления и унижения оппонента. Первый порыв — переложить на него всю ответственность с посылом «ты во всем виноват», что разожжет пламя конфликта еще сильнее.

Парень и девушка в ссоре сидят на диване
Фото Istockphoto.com/ilona titova

Важно найти в себе силы и строить фразы от первого лица, рассказывая о собственных ощущениях, которые вызывает поведение второго участника ссоры.

Чтобы конфликт разрешился более-менее спокойно, важно говорить о своих чувствах. Например: «Я чувствую себя небезопасно, одиноко и грустно, когда ты поздно возвращаешься домой». Или: «Мне бы хотелось проводить с тобой больше времени, мне тебя не хватает». Цель — не оскорбить личность человека, а сказать о том, что его поступки или поведение вас не устраивают и вам бы хотелось прийти к соглашению.
Валентина Ситало
Клинический психолог
Как отдохнуть после тяжелого дня. 4 способа разгрузить голову после сложного дня: рекомендации психолога

Посмотреть на ситуацию с другой стороны

Во время конфликта эмоции зашкаливают: человек расстроен, зол, обижен и видит происходящее только со своей позиции. В состоянии уязвленности участник ссоры чувствует себя жертвой, а вторую сторону воспринимает как главного виновника ссоры.

Очень важно встать на сторону другого человека, услышать его точку зрению и попытаться понять, что его не устраивает. Но это возможно сделать только в тот момент, когда эмоции уже поутихли. Чтобы докопаться до сути, важно задавать вопросы, а не грубить и оскорблять собеседника. Главное — не пытаться переубеждать человека и не опровергать его слова. Примеры хороших вопросов: «Я вижу ситуацию таким образом, а как видишь ее ты? Что ты под этим подразумеваешь? Чего бы тебе хотелось? Как бы тебе было спокойно?».
Валентина Ситало
Клинический психолог

Пытаться прийти к соглашению

Часто бывает, что после ссоры и криков наступает формальное примирение: один просит прощения у другого за несдержанность, но причина конфликта зачастую не разрешается. Противоречие взглядов никуда не девается, люди «заминают» проблему и живут дальше, будто ничего не случилось.

Когда мы справились с эмоциями и более рационально обдумали свою точку зрения, мы возвращаемся к теме разногласия и пытаемся прийти к общему знаменателю. Замалчивание проблемы — худшее решение, поскольку конфликты по одной и той же причине будут происходить снова и снова. Да, бывает, что компромисс не всегда возможен, люди смотрят на мир абсолютно по-разному, и в таком случае речь, скорее всего пойдет о прекращении отношений.
Валентина Ситало
Клинический психолог

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Психология
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как преодолеть страх высоты? 4 совета от психолога