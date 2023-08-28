5 техник, которые помогут предотвратить любой конфликт

Конфликт — это противостояние интересов, мнений или ценностей нескольких сторон, при котором каждый участник стоит на своем и не готов услышать другого. Клинический психолог Валентина Ситало делится техниками, которые помогут избежать конфликта и выйти из него без потери нервов, отношений и чувства собственного достоинства.

Взять паузу

Ссора всегда сопровождается переживанием сильных эмоций: раздражение, гнев, обида и даже ярость. В пылу «разбора полетов» легко потерять контроль над собой и наговорить оппоненту лишнего. В результате ситуация только усугубится, и придется не только работать с причиной конфликта, но и исправлять последствия неосторожных слов. Лучшее решение — прийти к разговору с «холодной» головой, когда первая волна негодования схлынула.

Не вспоминать прошлое

Пожалуй, один из самых трудновыполнимых пунктов, но он необходим для здорового решения конфликта. Жизнь идет, люди ошибаются, а их ошибки копятся обидами у близких. Измены, несдержанные обещания, подорванное доверие превращаются в зудящие раны, и ссора кажется лучшим моментом, чтобы вытащить эту боль наружу и «закопать» собеседника окончательно.

Строить коммуникацию через «я-послание»

Когда вас захлестывают эмоции, сложно не пуститься в оскорбления и унижения оппонента. Первый порыв — переложить на него всю ответственность с посылом «ты во всем виноват», что разожжет пламя конфликта еще сильнее.

Фото Istockphoto.com/ilona titova

Важно найти в себе силы и строить фразы от первого лица, рассказывая о собственных ощущениях, которые вызывает поведение второго участника ссоры.

Посмотреть на ситуацию с другой стороны

Во время конфликта эмоции зашкаливают: человек расстроен, зол, обижен и видит происходящее только со своей позиции. В состоянии уязвленности участник ссоры чувствует себя жертвой, а вторую сторону воспринимает как главного виновника ссоры.

Пытаться прийти к соглашению

Часто бывает, что после ссоры и криков наступает формальное примирение: один просит прощения у другого за несдержанность, но причина конфликта зачастую не разрешается. Противоречие взглядов никуда не девается, люди «заминают» проблему и живут дальше, будто ничего не случилось.

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