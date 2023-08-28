5 техник, которые помогут предотвратить любой конфликт

Сегодня, 19:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Конфликт — это противостояние интересов, мнений или ценностей нескольких сторон, при котором каждый участник стоит на своем и не готов услышать другого. Клинический психолог Валентина Ситало делится техниками, которые помогут избежать конфликта и выйти из него без потери нервов, отношений и чувства собственного достоинства.
Ссора всегда сопровождается переживанием сильных эмоций: раздражение, гнев, обида и даже ярость. В пылу «разбора полетов» легко потерять контроль над собой и наговорить оппоненту лишнего. В результате ситуация только усугубится, и придется не только работать с причиной конфликта, но и исправлять последствия неосторожных слов. Лучшее решение — прийти к разговору с «холодной» головой, когда первая волна негодования схлынула.
Пожалуй, один из самых трудновыполнимых пунктов, но он необходим для здорового решения конфликта. Жизнь идет, люди ошибаются, а их ошибки копятся обидами у близких. Измены, несдержанные обещания, подорванное доверие превращаются в зудящие раны, и ссора кажется лучшим моментом, чтобы вытащить эту боль наружу и «закопать» собеседника окончательно.
Любое обращение к предыдущим недопониманиям никогда не идет на пользу отношениям, причем как дружеским, так и любовным. Постоянное недоверие и упреки будут тянуть их вниз.
Если люди пришли к соглашению, что продолжают отношения несмотря на травмирующие события и простили друг друга, нельзя обращаться к прошлому. Потому что на момент конфликта уже прошло какое-то время, и его участники — уже другие люди.Валентина СиталоКлинический психолог
Когда вас захлестывают эмоции, сложно не пуститься в оскорбления и унижения оппонента. Первый порыв — переложить на него всю ответственность с посылом «ты во всем виноват», что разожжет пламя конфликта еще сильнее.
Важно найти в себе силы и строить фразы от первого лица, рассказывая о собственных ощущениях, которые вызывает поведение второго участника ссоры.
Чтобы конфликт разрешился более-менее спокойно, важно говорить о своих чувствах. Например: «Я чувствую себя небезопасно, одиноко и грустно, когда ты поздно возвращаешься домой». Или: «Мне бы хотелось проводить с тобой больше времени, мне тебя не хватает». Цель — не оскорбить личность человека, а сказать о том, что его поступки или поведение вас не устраивают и вам бы хотелось прийти к соглашению.Валентина СиталоКлинический психолог
Во время конфликта эмоции зашкаливают: человек расстроен, зол, обижен и видит происходящее только со своей позиции. В состоянии уязвленности участник ссоры чувствует себя жертвой, а вторую сторону воспринимает как главного виновника ссоры.
Очень важно встать на сторону другого человека, услышать его точку зрению и попытаться понять, что его не устраивает. Но это возможно сделать только в тот момент, когда эмоции уже поутихли. Чтобы докопаться до сути, важно задавать вопросы, а не грубить и оскорблять собеседника. Главное — не пытаться переубеждать человека и не опровергать его слова. Примеры хороших вопросов: «Я вижу ситуацию таким образом, а как видишь ее ты? Что ты под этим подразумеваешь? Чего бы тебе хотелось? Как бы тебе было спокойно?».Валентина СиталоКлинический психолог
Часто бывает, что после ссоры и криков наступает формальное примирение: один просит прощения у другого за несдержанность, но причина конфликта зачастую не разрешается. Противоречие взглядов никуда не девается, люди «заминают» проблему и живут дальше, будто ничего не случилось.
Когда мы справились с эмоциями и более рационально обдумали свою точку зрения, мы возвращаемся к теме разногласия и пытаемся прийти к общему знаменателю. Замалчивание проблемы — худшее решение, поскольку конфликты по одной и той же причине будут происходить снова и снова. Да, бывает, что компромисс не всегда возможен, люди смотрят на мир абсолютно по-разному, и в таком случае речь, скорее всего пойдет о прекращении отношений.Валентина СиталоКлинический психолог
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