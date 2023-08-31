Как помочь первокласснику морально подготовиться к школе: советы психолога

Школьный распорядок и правила сильно отличаются от тех, к которым ребенок привык в детском саду или дома. Чтобы минимизировать стресс первоклассника, одному из членов семьи желательно взять отпуск на первую учебную неделю и контролировать, как чадо вливается в учебный процесс. Но такая возможность есть не всегда. Поэтому особенно важно успеть морально подготовить ребенка к школьным будням.

Психолог Анастасия Савина дала рекомендации о том, как сделать это правильно.

Школьная линейка

Несмотря на снятие ковидных ограничений, во многих школах сохранился запрет на присутствие родителей в школьном дворе и тем более в здании школы во время линейки. Предполагается, что родители передадут ребенка учителю у ворот, и на линейке первоклассник будет в одиночестве. Бойким и общительным малышам такой поворот событий не страшен, но для тихих и «домашних» детей первый день в школе без мамы и папы может стать травмирующим событием.

Родителям нужно заранее выяснить, разрешен ли доступ в школу родственникам. Если вход закрыт, желательно заранее подготовить ребенка к тому, что мама или папа не смогут зайти с ним в здание. В этом случае хорошо бы успеть познакомить юного ученика с учителем — классным руководителем. Также можно выяснить, есть ли в классе знакомые дети: соседи или одногруппники из детского сада. Присутствие знакомых поможет справиться со стрессовой ситуацией.

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В самом крайнем случае, если ребенку не знакомы ни учитель, ни одноклассники, нужно поговорить с ним и объяснить, что он увидит в школе в первый день. Познакомится с одноклассниками и учителем, узнает, где находится библиотека, столовая и спортзал, получит учебники и так далее.

Важно создать положительный настрой, например, рассказать о своем первом школьном дне, о друзьях, вспомнить смешные случаи, происходившие в годы обучения. Не стоит погружаться в негативные воспоминания.

Если ребенок не научился самостоятельно переобуваться и раздеваться, рекомендуется порепетировать с ним, как он будет это делать.

Обязательно нужно встретить ребенка после линейки и расспросить о произошедшем. Он должен чувствовать поддержку и интерес родителей.

Школьная дисциплина

Большинству родителей хочется, чтобы ребенок был если не отличником, то хотя бы хорошистом. При этом родители, особенно те, которые сами были отличниками, нередко забывают о том, что дети не могут сходу перестроиться с дошкольной вольницы на дисциплинированность и самостоятельность.

К дисциплине и распорядку дня желательно приучаться заранее. Если последние месяцы перед школой ребенок не ходил в садик (если он вообще в него не ходил), рекомендуется всей семьей потренироваться вставать и ложиться в определенное время. Неплохо также приучить малыша с вечера готовить одежду, собирать вещи, быстро одеваться и быстро есть.

Желательно заранее рассказать о том, что во время урока нельзя разговаривать, перебивать учителя, вставать с места, играть в телефон и т. д. Можно «поиграть» в школу дома, причем не только в первый урок.

Для игр можно использовать кукол или игрушки, также можно рассказать поучительную сказку и упомянуть в ней все важные моменты.

Домашние задания

Стоит помнить о том, что для детей 6-7 лет важна игровая деятельность. Поэтому в распорядке дня нужно оставить время на то, чтобы ребенок мог играть, читать, гулять.

Нежелательно делать уроки сразу после возвращения из школы. Лучше оставить хотя бы пару свободных часов.

Не стоит слишком полагаться на самостоятельность ребенка. Нужно помнить, что он все-таки еще маленький, поэтому может не понять задание, не справиться с ним или просто не захотеть выполнять. При этом не рекомендуется делать уроки вместе с ребенком, то есть буквально сидеть рядом и контролировать каждую завитушку в прописи. Взаимодействие родителей и ребенка можно свести к формуле «сначала сами, потом с нами». То есть первоклассник может и должен приступить к выполнению заданий сам. Задача родителя — проверять, все ли уроки сделаны (в этом поможет электронный дневник) и на первом этапе следить за правильностью выполнения заданий.

Отношение к оценкам

Первоклассникам, как правило, не ставят оценки в привычном понимании, заменяя их рисованием звездочек, солнышек, раздачей наклеек и так далее. Ребенку важно не только получить соответствующий знак отличия, но и услышать похвалу от родных. Поэтому не стоит скупиться на проявление положительных эмоций.

И напротив, если первоклассник не приносит положительные отметки, не стоит его ругать. Это только отобьет желание учиться и, вполне вероятно, станет причиной конфликтов, когда ребенок немного подрастет. Гораздо продуктивнее помочь и решить проблему: подтянуть навык чтения, объяснить грамматическое правило, научить делать акценты при декламации стихов.

Не стоит создавать у ребенка ошибочное впечатление о том, что в процессе обучения он не столкнется ни с какими трудностями и будет заниматься только тем, что ему интересно. Важно проговаривать все сложные ситуации, чтобы избежать их усугубления.

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