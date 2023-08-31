Как помочь первокласснику морально подготовиться к школе: советы психолога

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Школьный распорядок и правила сильно отличаются от тех, к которым ребенок привык в детском саду или дома. Чтобы минимизировать стресс первоклассника, одному из членов семьи желательно взять отпуск на первую учебную неделю и контролировать, как чадо вливается в учебный процесс. Но такая возможность есть не всегда. Поэтому особенно важно успеть морально подготовить ребенка к школьным будням.
Психолог Анастасия Савина дала рекомендации о том, как сделать это правильно.
Несмотря на снятие ковидных ограничений, во многих школах сохранился запрет на присутствие родителей в школьном дворе и тем более в здании школы во время линейки. Предполагается, что родители передадут ребенка учителю у ворот, и на линейке первоклассник будет в одиночестве. Бойким и общительным малышам такой поворот событий не страшен, но для тихих и «домашних» детей первый день в школе без мамы и папы может стать травмирующим событием.
Родителям нужно заранее выяснить, разрешен ли доступ в школу родственникам. Если вход закрыт, желательно заранее подготовить ребенка к тому, что мама или папа не смогут зайти с ним в здание. В этом случае хорошо бы успеть познакомить юного ученика с учителем — классным руководителем. Также можно выяснить, есть ли в классе знакомые дети: соседи или одногруппники из детского сада. Присутствие знакомых поможет справиться со стрессовой ситуацией.
В самом крайнем случае, если ребенку не знакомы ни учитель, ни одноклассники, нужно поговорить с ним и объяснить, что он увидит в школе в первый день. Познакомится с одноклассниками и учителем, узнает, где находится библиотека, столовая и спортзал, получит учебники и так далее.
Важно создать положительный настрой, например, рассказать о своем первом школьном дне, о друзьях, вспомнить смешные случаи, происходившие в годы обучения. Не стоит погружаться в негативные воспоминания.
Если ребенок не научился самостоятельно переобуваться и раздеваться, рекомендуется порепетировать с ним, как он будет это делать.
Обязательно нужно встретить ребенка после линейки и расспросить о произошедшем. Он должен чувствовать поддержку и интерес родителей.
Большинству родителей хочется, чтобы ребенок был если не отличником, то хотя бы хорошистом. При этом родители, особенно те, которые сами были отличниками, нередко забывают о том, что дети не могут сходу перестроиться с дошкольной вольницы на дисциплинированность и самостоятельность.
К дисциплине и распорядку дня желательно приучаться заранее. Если последние месяцы перед школой ребенок не ходил в садик (если он вообще в него не ходил), рекомендуется всей семьей потренироваться вставать и ложиться в определенное время. Неплохо также приучить малыша с вечера готовить одежду, собирать вещи, быстро одеваться и быстро есть.
Желательно заранее рассказать о том, что во время урока нельзя разговаривать, перебивать учителя, вставать с места, играть в телефон и т. д. Можно «поиграть» в школу дома, причем не только в первый урок.
Проиграйте ситуации знакомства, просьбы о помощи и ответа на уроке. Так ребенок будет знать, как ему себя вести, и ему проще будет общаться.Анастасия СавинаПсихолог
Для игр можно использовать кукол или игрушки, также можно рассказать поучительную сказку и упомянуть в ней все важные моменты.
Стоит помнить о том, что для детей 6-7 лет важна игровая деятельность. Поэтому в распорядке дня нужно оставить время на то, чтобы ребенок мог играть, читать, гулять.
Обратите внимание на распорядок дня, сохраните привычные для ребенка ритуалы — они станут для него поддержкой в период адаптации.Анастасия СавинаПсихолог
Нежелательно делать уроки сразу после возвращения из школы. Лучше оставить хотя бы пару свободных часов.
Не стоит слишком полагаться на самостоятельность ребенка. Нужно помнить, что он все-таки еще маленький, поэтому может не понять задание, не справиться с ним или просто не захотеть выполнять. При этом не рекомендуется делать уроки вместе с ребенком, то есть буквально сидеть рядом и контролировать каждую завитушку в прописи. Взаимодействие родителей и ребенка можно свести к формуле «сначала сами, потом с нами». То есть первоклассник может и должен приступить к выполнению заданий сам. Задача родителя — проверять, все ли уроки сделаны (в этом поможет электронный дневник) и на первом этапе следить за правильностью выполнения заданий.
Первоклассникам, как правило, не ставят оценки в привычном понимании, заменяя их рисованием звездочек, солнышек, раздачей наклеек и так далее. Ребенку важно не только получить соответствующий знак отличия, но и услышать похвалу от родных. Поэтому не стоит скупиться на проявление положительных эмоций.
Детям нужна похвала и поощрение при выполнении повседневных задач. Похвала способствует повышению самооценки и самоуважения.Анастасия СавинаПсихолог
И напротив, если первоклассник не приносит положительные отметки, не стоит его ругать. Это только отобьет желание учиться и, вполне вероятно, станет причиной конфликтов, когда ребенок немного подрастет. Гораздо продуктивнее помочь и решить проблему: подтянуть навык чтения, объяснить грамматическое правило, научить делать акценты при декламации стихов.
Поощрение ребенка к исследованию, получению знаний, к общению с новыми людьми — залог мотивации, которая находится в основе любой деятельности. Но обязательно объясните, что совершать ошибки — это нормально, и поощряйте ребенка сохранять интерес к учебе, несмотря на них.Анастасия СавинаПсихолог
Не стоит создавать у ребенка ошибочное впечатление о том, что в процессе обучения он не столкнется ни с какими трудностями и будет заниматься только тем, что ему интересно. Важно проговаривать все сложные ситуации, чтобы избежать их усугубления.
Обязательно выделяйте время для беседы после учебного дня и старайтесь задавать открытые вопросы: «Что сегодня тебя обрадовало?», «Какие интересные факты ты узнал?», «В чем тебе понадобилась помощь?».Анастасия СавинаПсихолог
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