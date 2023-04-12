Как похудеть без срывов? 8 советов от звезды российского фитнеса

Разговоров о том, как похудеть быстро, тренируясь всего по 5 минут в день, сегодня очень много. Но если бы все было так просто, то у всех нас были идеальные тела, а о срывах, откатах и проблемах со здоровьем никто бы знать не знал. Советами о том, как сбросить лишний вес и не сойти с ума, с читателями «СЭ» поделился знаменитый фитнес-блогер, тренер, абсолютный чемпион по классическому бодибилдингу и сооснователь популярной фитнес-платформы Михаил Прыгунов.

Меняйте образ жизни постепенно

Не нужно одним днем переходить на жесткую диету и начинать тренироваться на износ — это приведет к срыву и только отдалит вас от результата.

Перестаньте воспринимать еду как источник удовольствия

Зачастую вкусная, но вредная еда становится одним из главных удовольствий в жизни человека. А при осознании, что от любимых лакомств придется отказаться, становится страшно, мозг начинает сопротивляться. Чтобы избавиться от «пищевой одержимости», нужно найти альтернативный источник радости. Это может быть что угодно. Подумайте, что вам нравится так же сильно, как вкусная еда.

Поработайте над установками

Важно не только что мы делаем для того, чтобы похудеть, но и то, как мы об этом думаем и говорим.

Уменьшите количество потребляемых калорий

Эта истина стара как мир — лишние калории, которые не расходуются в течение дня, превращаются в жир.

Чтобы высчитать, какое количество калорий в день необходимо для похудения, сначала определите свою текущую норму. Затем вычтите из нее 10-15 процентов — это и будет тот объем, которого вам стоит придерживаться. Не стоит урезать рацион сильно, так как вы будете испытывать чувство голода чаще, а это приведет к стрессу и срыву.

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Соблюдайте баланс КБЖУ

В этой до боли знакомой опытным худеющим аббревиатуре речь идет о калориях, белках, жирах и углеводах. Сократить калории — лишь первый шаг. Некоторые думают, что для похудения можно продолжать есть что угодно, но в меньших количествах. Это не так.

Больше двигайтесь

Самый простой способ начать больше двигаться — это найти для себя максимально доступную и интересную активность.

Снимите розовые очки

Важно понимать, что один час кардиотренировки — это не несколько тысяч калорий, а всего 500-600. А это, в свою очередь, 53 грамма жира. Если вы копили лишний вес годами, от него не получится избавиться за пару месяцев. Оптимальная скорость снижения веса при регулярных тренировках и соблюдении дефицита калорий — 3-4 кг в месяц.

Вводите силовые тренировки

Помимо кардионагрузок, для похудения важны и силовые — они наращивают мышцы, и организм начинает тратить больше энергии на их содержание, жир сжигается быстрее.

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Для силовых тренировок тоже совсем не обязателен тренажерный зал, можно заниматься и дома. Результат будет лучше, если использовать инвентарь в виде резинок или гантелей.

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