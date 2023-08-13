Как понять, что болит сердце: симптомы и признаки

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Сердечные боли иногда могут и не быть таковыми. Нам кажется, что болит сердце, но на самом деле это симптом неврологического заболевания или желудочно-кишечного тракта. Как распознать боли в сердце, объяснил кардиолог Сергей Жуков.
Отличительная особенность болей в серде — это то, что они расположены за грудиной посреди грудной клетки. Они всегда связаны с физической нагрузкой или психоэмоциональным возбуждением.
Сердечные боли могут проявляться как резкой, острой болью в груди, за грудиной, так и неприятным давящим ощущением. Важно помнить, что при боли в сердце ее характер не меняется. В том числе не меняется на фоне изменения положения тела.
Боли в сердце могут отдавать и в другие направления:
в левую руку;
под левую лопатку;
в нижнюю челюсть;
в левое плечо.
При болях в сердце могут отмечаться учащенный пульс, затрудненное дыхание, холодный пот, головокружение и тошнота. В некоторых случаях возможна потеря сознания.
Сердечные боли могут возникнуть при различных патологических кардиологических состояниях. Например:
инфаркт миокарда;
стенокардия;
миокардит;
кардиомиопатия и прочих.
Под инфарктом миокарда понимается отмирание участка сердечной мышцы из-за длительного нарушения кровообращения в миокарде, недостатка кислорода и питательных веществ.
Его симптомами, помимо боли в груди, могут быть:
одышка;
холодный пот;
тошнота, рвота;
потеря сознания.
Это чувство стеснения, сжимающей, давящей боли за грудиной, которая нередко отдает в левую руку, шею, нижнюю челюсть. Длится она в пределах 15 минут.
Стенокардия дает о себе знать при физической или эмоциональной нагрузке.
Под миокардитом понимается воспаление сердечной мышцы (инфекционное, токсическое, аллергическое), вследствие которого нарушаются функции сердца. К симптомам миокардита относятся:
боли в сердце;
неполадки в сердцебиении;
сложно вдохнуть;
слабость, головокружение, обморочные состояния.
Могут возникать:
озноб;
головные боли;
боли в суставах, как при гриппе.
Часто заболевание развивается практически бессимптомно.
Это изменения, происходящие в сердечной мышце, нередко без явной на то причины. При первичной кардиомиопатии проблемы затрагивают лишь сердце, при вторичной наблюдаются и другие системные заболевания.
К симптомам кардиомиопатии, кроме боли в груди, можно отнести:
боль, отдающую в левую руку;
учащенное сердцебиение;
одышку, как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя;
отеки рук и ног;
быструю утомляемость.
Как можно раньше обнаружить проблемы с сердцем можно с помощью нескольких способов.
Насторожить, кроме сбоев в ритме сердца и болей, должны следующие симптомы:
одышка;
слабость и быстрая утомляемость;
отеки рук и ног.
Если вы обнаружили у себя настораживающие симптомы, необходимо посетить кардиолога и сделать кардиограмму.
Независимо от вашего самочувствия, особенно если у членов вашей семьи есть проблемы с сердцем или другие отягчающие факторы лично у вас (например, курение или ожирение), важно раз в год проходить диспансеризацию.
В отличие от невралгии, сердечная боль не может длиться целый день, месяц или неделю. Она проходит, если прекратить психоэмоциональные или физические нагрузки или принять препарат типа нитроглицерина.
Если боль купируется, то есть проходит, на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как Найс, Нимесил, Диклофенак, — это, конечно же, не сердечная боль. Боли в сердце всегда связаны с той или иной нагрузкой.Сергей ЖуковВрач-кардиолог, главный врач медицинского центра
В случае невралгии боль может распространяться за область сердца, доходить до лопатки и даже поясницы.
Признаки невралгии:
спазм и жжение в груди;
ноющие или стреляющие боли;
напряжение в спине и других мышцах;
боль имеет четкую область распространения, усиливается при ощупывании.
В отличие от желудочных болей, сердечная никогда не появляется в левой половине грудной клетки, за исключением очень редких случаев. Боли, связанные с ЖКТ, имеют конкретную локализацию, и их не получится снять нитроглицерином.
Если у вас возникли симптомы, напоминающие сердечные боли, для начала нужно попробовать принять валокордин, корвалол или валосердин. Эти препараты не лечат сердце и не избавляют напрямую от боли. Но они способны снять психоэмоциональное и физическое напряжение, тем самым избавив и от болей (в состоянии покоя сердце перестает болеть).
Если это не помогает, боль острая или усиливающаяся, нужно положить под язык таблетку нитроглицерина.
Если прошло примерно пять минут и симптомы не прекращаются — положите под язык еще одну таблетку нитроглицерина и вызывайте неотложную медицинскую помощь.
К опасным симптомам, которые могут сопровождать сердечные боли или появиться совершенно неожиданно, относятся:
холодный пот, холодные руки и ноги;
головокружение;
тошнота и рвота;
потеря сознания.
Своевременно оказанная медицинская помощь спасет от трагедии. Но чтобы до этого не доводить, после 40 лет ежегодно необходимо проходить полный чек-ап здоровья, включая электрокардиограмму (ЭКГ) и эхокардиографию (УЗИ сердца).
Чтобы избежать болей в сердце и заболеваний, ее провоцирующих, необходимо вести правильный образ жизни и следить за здоровьем:
сбалансированно питаться и пить достаточное количество воды;
контролировать вес, избегать ожирения;
регулярно заниматься умеренной физической активностью, больше времени проводить на свежем воздухе;
не курить, желательно не употреблять алкоголь;
соблюдать режим сна и отдыха;
избегать стрессов, уметь контролировать свое состояние;
раз в год проходить диспансеризацию.
Сердечная боль всегда возникает у людей старше 40, у которых есть гипертония, избыточный вес, повышенный холестерин, плохая наследственность, привычка курить. Поэтому всегда нужно различать характер боли, условия ее возникновения и особенности протекания болевого синдрома.Сергей ЖуковВрач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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