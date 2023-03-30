Как понять, что головная боль переросла в мигрень? Отвечают врачи

Головная боль нередко бывает столь сильной, что мешает жить и работать. Не следует ее терпеть и ждать, пока она пройдет сама.

При этом важно понимать, что стало причиной боли, а не принимать первые попавшиеся таблетки.

О том, чем мигрень отличается от обычной головной боли и как с ней справиться, рассказали врачи-неврологи Ринат Гимранов и Александра Толстенева.

Предпосылки мигрени

Иногда еще до того, как заболит голова, организм подает «сигналы», они проявляются в зрительных и других нарушениях. Их принято называть аурой мигрени:

головокружения, потери равновесия;

трудности с речью;

онемения или покалывания в руке.

К наиболее частым признакам относится также нарушение зрения. Например, помутнение или чернота в глазах, яркие пятна и вспышки света, которые не пропадают и после зажмуривания.

Но не каждая мигрень сопровождается аурой.

Характер боли при мигрени

При мигрени обычно болит только одна сторона головы. Боль также может распространяться на лицо или шею.

Есть целый ряд дополнительных признаков, указывающих на мигрень.

Тошнота, рвота. Как правило, рвота случается на пике боли, после нее наступает некоторое облегчение.

Повышенная чувствительность к свету и звуку, иногда повышение сенсорной чувствительности. Малейший шум может усилить боль, в то время как нахождение в тишине и в затемненной комнате может улучшить состояние.

Усиление боли при любых физических нагрузках. Речь идет даже о бытовой активности.

Длительность боли при мигрени

Боль при мигрени иногда длится несколько суток. Продолжительность головной боли сама по себе может указывать на мигрень. Если обычные обезболивающие не помогают (или не успевают подействовать из-за рвоты), это тоже может быть признаком мигрени, хотя и не всегда.

Предрасположенность к мигреням

Мигрень может возникнуть в любом возрасте как у мужчин, так и у женщин. Но у некоторых людей риск столкнуться с этим недугом выше. Вот несколько факторов, которые могут спровоцировать мигрени:

наследственность;

пол: женщины страдают от мигрени чаще, чем мужчины, так как появление мигрени связано с уровнем женских половых гормонов;

возраст: мигрень обычно начинается в детстве или юности и достигает пика в 30-40 лет.

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Istockphoto/filadendron

Вместе с тем на частоту возникновения мигрени напрямую влияет образ жизни.

Также вызвать мигрень могут продукты, содержащие тирамин: бекон, колбаса, сосиски, копченая говядина, ветчина, икра, сыры длительной выдержки, например, швейцарский и чеддер, консервированные и маринованные соевые и бобовые продукты.

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