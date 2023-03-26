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Сегодня, 16:00

В каком возрасте наступает менопауза и как ее распознать

Мария Сальникова
Севин Гусейнова
Акушер-гинеколог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка принимает лекарства утром, сидя на кровати
Фото Istockphoto/svetikd
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Ограничения, связанные с особенностями женского организма, порой кажутся невыносимыми. Поэтому менопауза некоторым женщинам видится как избавление от необходимости предохраняться и всегда иметь при себе средства гигиены. Но не все так радужно. Акушер-гинеколог Севин Гусейнова рассказала, как женщине вести себя при наступлении менопаузы и как ее распознать.

Что такое менопауза

Женщина способна забеременеть естественным образом до определенного возраста. Со временем заложенная природой программа готовности к деторождению самозамедляется.

Организм вырабатывает все меньше гормонов эстрогена и прогестерона, яйцеклетки перестают выходить из яичников. Из-за этого цикл становится нерегулярным, а потом вовсе останавливается. Полная остановка цикла — это и есть менопауза. Оценить, полностью ли прекратились менструации или просто стали нерегулярными, можно только ретроспективно. Поэтому, как только цикл начинает сбиваться, желательно отмечать даты менструации, чтобы определить, какие из них были последними.

Менопаузой считается отсутствие менструации у женщины в течение 12 месяцев.
Севин Гусейнова
Акушер-гинеколог

Некоторое время с момента наступления менопаузы женщина все еще может забеременеть самостоятельно. Через пару лет эта способность полностью сойдет на нет. Хотя при желании можно прибегнуть к процедуре ЭКО. Именно так поступила индианка, впервые ставшая матерью в 73 года.

Мальчик целует свою бабушку в щеку
Istockphoto/PeopleImages

Когда наступает менопауза

Как и у первых критических дней, у менопаузы нет определенной даты прихода. Срок ее наступления зависит от нескольких факторов, в том числе:

— от возраста, в котором у женщины начались менструации. Хотя не всегда раннее (в возрасте 11-12 лет) начало менструаций означает, что и менопауза наступит рано;

— от возраста, в котором менопауза наступила у матери женщины. Не всегда, но очень часто возраст достижения менопаузы совпадает у матери и дочери;

— от образа жизни. Например, доказано, что никотин снижает количество эстрогена, поэтому у курящих женщин менопауза наступает раньше.

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Менопауза в норме наступает в 45-50 лет, ранней считается менопауза до 40 лет, поздняя — в 60-65 лет.
Севин Гусейнова
Акушер-гинеколог

Отметим, что поздняя менопауза имеет свои неприятные последствия помимо риска забеременеть. В частности, возрастает опасность онкопатологий.

Врач показывает пациенту информацию по лечению на цифровом планшете
Istockphoto/BongkarnThanyakij

Как распознать менопаузу

Основные ранние признаки менопаузы:

— головные боли;

— приливы жара и повышенная потливость;

— скачки артериального давления;

— повышение частоты сердечных сокращений (пульс выше 90 ударов в минуту), учащенное сердцебиение;

— раздражительность;

— сонливость;

— выпадение волос;

— ломкость ногтей.

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Снижение уровня женских половых гормонов, а потом и прекращение их выработки влечет за собой снижение либидо.

Одновременно со снижением либидо практически исчезает естественная смазка. Сухость может приводить к боли при половом акте — это тоже признак менопаузы.
Севин Гусейнова
Акушер-гинеколог

Поздние признаки менопаузы:

— остеопороз (потеря костной массы, вызванная снижением эстрогена);

— заболевания сердечно-сосудистой системы;

— деменция (в некоторых случаях).

При появлении признаков необходимо обратиться к врачу акушеру-гинекологу, пройти исследование состояния функции яичников, анализ на половые гормоны (ФСГ-АЛГ), УЗИ органов малого таза.
Севин Гусейнова
Акушер-гинеколог

Врач при необходимости сможет выписать витамины, гормоны и другие препараты, облегчающие состояние.

Заместительная гормонотерапия и витаминотерапия индивидуально подбирается и назначается лечащим врачом после проведения диагностики.
Севин Гусейнова
Акушер-гинеколог
Горсть витаминов в руке
Istockphoto/FreshSplash

Не менее важно ежегодно обследоваться у онколога, потому что во время менопаузы увеличивается риск раковых заболеваний. Например, рака молочной железы, яичников, шейки матки. Своевременное обследование выявит заболевание на ранней стадии.

Для определения выполняется маммография, берутся мазки на микрофлору и онкоцитологию, делаются клинический, биохимический анализ крови, коагулограмма.
Севин Гусейнова
Акушер-гинеколог

Что делать при наступлении менопаузы

Желательно пересмотреть свой образ жизни, в том числе стараться избегать стрессов.

Можно начать заниматься спортом, хотя бы скандинавской ходьбой. Посильная физическая активность способствует хорошему настроению.

Чтобы продолжать вести полноценную половую жизнь, можно использовать лубриканты.

И самое главное: не стоит стесняться обращаться к врачам, если страдает физическое или ментальное здоровье.

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