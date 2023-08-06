Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 07:00

Как понять, что вами манипулируют: советы психолога

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Руки кукловода манипулируют человеческим разумом
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен

Чтобы добиться желаемого, некоторые готовы пойти на любые хитрости и уловки. Не подозревая и не зная о них, можно легко попасться в сети к манипулятору. Как этого избежать рассказала практикующий психолог Юлия Керецман.

Что такое манипуляции

Манипуляции — это психологические механизмы, используемые для достижения тех или иных целей. Их могут применять как в личных отношениях, так и в других сферах жизни (учеба, работа, карьера). При этом намерения манипулятора далеко не всегда так безобидны. Подобные методы нередко применяются в политике и медиа.

Как распознать манипуляции

Есть множество признаков того, что вами манипулируют. Среди них основные пять:

  • скрытые мотивы;

  • использование эмоций;

  • лживая информация;

  • изоляция от поддержки;

  • поощрение и наказание.

?

Фото istockphoto.com

Преследование скрытых мотивов

Манипуляторы не афишируют истиных целей и интересов. Но они всегда есть. Об этом важно помнить. Особенно, когда ни с того, ни с сего к вам стали проявлять неожиданный, «бескорыстный» интерес, заботу и внимание. Действительно ли все так просто или вас используют, как марионетку, чтобы добиться желаемого?

С помощью обмана или манипулятивных тактик вас могут пытаться убедить в чем-то, не раскрывая полной картины. Например, у компании есть менеджер, который хочет сократить бюджет отдела, чтобы потратить оставшиеся средства на свой собственный проект. Он прибегает к манипуляции, представив свое решение как «необходимое снижение расходов для увеличения эффективности и рентабельности отдела», в то время как его настоящая цель — обеспечить себя.
Юлия Керецман
Психолог

Использование эмоций

Чтобы добиться своих целей, манипуляторы активно используют эмоции других людей. Они могут давить на чувства вины, страха или жалости, чтобы заставить других согласиться с ними или действовать в их интересах.

Например, продавец в магазине использует уловки манипуляции, чтобы убедить покупателя приобрести дорогой товар. Он может говорить о том, как товар «подчеркнет его стиль» или «сделает его более успешным и привлекательным». При этом продавец акцентирует внимание на недостатках другого товара, чтобы усилить чувство неудовлетворенности и привести к желаемому результату — продаже более дорогого товара.
Юлия Керецман
Психолог
Избавиться от&nbsp;синдрома хорошей девочки. Психолог объяснила, как избавиться от синдрома хорошей девочки

Изменение фактов и лживая информация

Манипуляторы часто искажают информацию и преувеличивают факты, чтобы создать необходимое впечатление или подтолкнуть других к определенным решениям.

Представим ситуацию, когда коллега пытается заставить вас взять на себя дополнительную работу. Он может преувеличить срочность задачи, сказав, что это критически важно для успеха проекта, хотя на самом деле это не так. Таким образом, он создает ложное представление о ситуации, чтобы вы ощутили давление и согласились помочь.
Юлия Керецман
Психолог
Фото istockphoto.com

Изоляция от поддержки

Манипуляторы часто стараются изолировать свою «жертву» от внешней поддержки или мнения других людей. Это помогает им усилить свое влияние и контроль. Манипуляторы могут дискредитировать мешающую им персону и даже запугивать тех, кто может воздействовать на объект их интересов.

Например, руководитель, чтобы оправдать понижение зарплаты своего подчиненного, может дискредитировать и запугать других коллег, которые могли бы поддержать просьбу сотрудника о повышении зарплаты. Сделать это можно через систематическое распространение слухов или угрозы тем, кто высказывает свое согласие с подчиненным.
Юлия Керецман
Психолог
Как понять, что отношения токсичные. 10 признаков того, что вы в токсичных отношениях

Управление поведением через поощрения и наказания

Манипуляторы умело используют систему поощрений и наказаний, чтобы контролировать поведение других людей. Они могут хвалить, льстить, проявлять знаки внимания, обещать награды, чтобы получить желаемое. Но иногда бывает другая картина: манипулятор угрожает, критикует и наказывает, чтобы предотвратить нежелательные для него действия.

Вспомните родителей, которые манипулируют своим ребенком, обещая ему большую награду (поощрение) за выполнение определенного домашнего задания или за получение хороших оценок. Но если ребенок не оправдает ожидания родителей, то будет лишен этих поощрений или даже подвергнется наказанию.
Юлия Керецман
Психолог
Фото istockphoto.com

Как защититься от манипуляций

Защита от манипуляций заключается не только в умении вовремя их распознавать, но и в активных действиях для предотвращения нежелательного влияния. Чтобы защититься от манипуляций:

  • поставьте свои интересы, потребности, желания и ценности на первое место, не бойтесь отстаивать свой выбор;

  • определите и установите четкие личные границы в отношениях с окружающими и не допускайте их нарушения;

  • укрепляйте свою самооценку и развивайте уверенность в себе;

  • развивайте критическое мышление и не принимайте решений на основе эмоций или давления окружающих;

  • учитесь говорить «нет», не бойтесь отказывать в просьбах, которые не соответствуют вашим интересам или нарушают ваши границы;

  • научитесь распознавать манипуляторов, обращайте внимание на их поведение, речь и мотивы, чтобы оградить себя от умышленного влияния;

  • избегайте конфликтов, которые зачастую создают манипуляторы для достижения своих целей.

Защита от манипуляций требует осознанности и умения действовать в своих интересах, понимания личных целей и самоценности. Помните, что только вы имеете власть над своими мыслями, чувствами и поведением и не давайте другим управлять вами.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Психология
Советы и рекомендации
Обсудить
Читайте также
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучшие солнцезащитные кремы для лица в 2023 году