КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 15:15

Как правильно принимать душ, чтобы не навредить коже: 5 правил от дерматолога

Анастасия Серебренникова
Автор
Марина Алатик
Врач-дерматовенеролог, косметолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Девушка моет волосы в душе
Фото Istockphoto/torwai
Telegram Дзен

Согласно опросу, примерно половина россиян принимает душ ежедневно. Однако некоторые эксперты считают, что такой подход не принесет пользы.

Вместе с дерматологом Мариной Алатик разбираемся, как принимать душ, чтобы не нанести вред коже.

Как принимать душ без вреда для здоровья

Не принимайте слишком горячий душ

Теплая вода лучше горячей, так как высокая температура может навредить коже и привести к сухости.

Температура воды в душе не должна быть как слишком холодной, так и слишком горячей. Оптимальной является температура +37-40 градусов — достаточно комфортная температура, при этом не причиняющая коже вред. Если использовать для купания более горячую воду, происходит разрушение липидного, то есть защитного слоя кожи. Она становится сухой и менее устойчивой к инфекциям.
Марина Алатик
Врач-дерматовенеролог, косметолог

Используйте мягкие гели для душа

Или мыло, не содержащее сильных химических веществ. Такие средства помогут сохранить естественный баланс кожи.

Девушка выбирает косметические средства в магазине
Istockphoto/FreshSplash

Для мытья важно использовать гель для душа, а не мыло, так как кислотно-щелочной баланс средства должен быть наиболее близок к кислотности кожи. В составе следует избегать парабенов, также нежелательно наличие лаурилсульфата натрия, так как они негативно влияют на кожу.
Марина Алатик
Врач-дерматовенеролог, косметолог
В&nbsp;чем польза холодного душа. Что произойдет с организмом, если месяц принимать по утрам холодный душ

Не трите кожу мочалкой или губкой слишком сильно

Это может вызвать раздражение и повреждения.

Мочалки позволяют лучше очищать поверхность кожи, убирать ороговевшие клетки, обновляя кожу. А также улучшают кровообращение. Но не следует использовать слишком жесткие мочалки, особенно обладателям сухой и чувствительной кожи. Кроме того, важно регулярно их менять, так как повышенная влажность и температура ванной комнаты способствуют размножению нежелательных микроорганизмов.
Марина Алатик
Врач-дерматовенеролог, косметолог

Эксперты советуют использовать скраб для кожи в душе не чаще двух раз в неделю. А после скрабирования необходимо наносить увлажняющий крем.

Скрабы для тела вполне могут использовать люди без кожной патологии. С осторожностью должны использовать обладатели чувствительной кожи. Выбирайте скрабы проверенных производителей, так как некачественные средства могут повредить кожу.
Марина Алатик
Врач-дерматовенеролог, косметолог
Девушка намыливает волосы в душе
Istockphoto/skynesher

После душа не растирайте кожу полотенцем

Лучше касаться ее мягко, промакивая, чтобы избежать повреждений.

Душ в&nbsp;первую очередь необходим для удаления грязи. Как часто нужно принимать душ в жару? Советы экспертов

Не забывайте увлажнять кожу после душа

Для этого можно использовать молочко для тела или крем. Это поможет сохранить кожу здоровой и упругой.

Как часто надо принимать душ

Исследование Медицинской школы Гарварда 2021 года доказывает, что для большинства людей достаточно принимать душ несколько раз в неделю. Также это исследование перечисляет возможные неблагоприятные последствия для кожи, если делать это слишком часто:

  • Кожа может стать сухой или раздраженной.

  • Сухая потрескавшаяся кожа позволяет бактериям и аллергенам нарушать естественный барьер, что приводит к возникновению кожных инфекций и аллергических реакций.

  • Антибактериальное мыло может убивать полезные бактерии.


Иммунная система нуждается в противодействии микроорганизмам, грязи и другим воздействиям окружающей среды, чтобы создать защитные антитела и «иммунную память». Это одна из причин, по которой некоторые педиатры и дерматологи не рекомендуют ежедневно купать детей. Частое купание и душ на протяжении всей жизни могут снизить способность иммунной системы нормально выполнять свою работу.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Вопросы и ответы
1
0
Читайте также
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня
Российский комплекс «Штурм-С» остановил атаку танков ВСУ
Венгерский мэр потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как убрать второй подбородок: советы для мужчин и женщин