Как правильно принимать душ, чтобы не навредить коже: 5 правил от дерматолога

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Согласно опросу, примерно половина россиян принимает душ ежедневно. Однако некоторые эксперты считают, что такой подход не принесет пользы.
Вместе с дерматологом Мариной Алатик разбираемся, как принимать душ, чтобы не нанести вред коже.
Теплая вода лучше горячей, так как высокая температура может навредить коже и привести к сухости.
Или мыло, не содержащее сильных химических веществ. Такие средства помогут сохранить естественный баланс кожи.
Для мытья важно использовать гель для душа, а не мыло, так как кислотно-щелочной баланс средства должен быть наиболее близок к кислотности кожи. В составе следует избегать парабенов, также нежелательно наличие лаурилсульфата натрия, так как они негативно влияют на кожу.Марина АлатикВрач-дерматовенеролог, косметолог
Это может вызвать раздражение и повреждения.
Мочалки позволяют лучше очищать поверхность кожи, убирать ороговевшие клетки, обновляя кожу. А также улучшают кровообращение. Но не следует использовать слишком жесткие мочалки, особенно обладателям сухой и чувствительной кожи. Кроме того, важно регулярно их менять, так как повышенная влажность и температура ванной комнаты способствуют размножению нежелательных микроорганизмов.Марина АлатикВрач-дерматовенеролог, косметолог
Эксперты советуют использовать скраб для кожи в душе не чаще двух раз в неделю. А после скрабирования необходимо наносить увлажняющий крем.
Скрабы для тела вполне могут использовать люди без кожной патологии. С осторожностью должны использовать обладатели чувствительной кожи. Выбирайте скрабы проверенных производителей, так как некачественные средства могут повредить кожу.Марина АлатикВрач-дерматовенеролог, косметолог
Лучше касаться ее мягко, промакивая, чтобы избежать повреждений.
Для этого можно использовать молочко для тела или крем. Это поможет сохранить кожу здоровой и упругой.
Исследование Медицинской школы Гарварда 2021 года доказывает, что для большинства людей достаточно принимать душ несколько раз в неделю. Также это исследование перечисляет возможные неблагоприятные последствия для кожи, если делать это слишком часто:
Кожа может стать сухой или раздраженной.
Сухая потрескавшаяся кожа позволяет бактериям и аллергенам нарушать естественный барьер, что приводит к возникновению кожных инфекций и аллергических реакций.
Антибактериальное мыло может убивать полезные бактерии.
Иммунная система нуждается в противодействии микроорганизмам, грязи и другим воздействиям окружающей среды, чтобы создать защитные антитела и «иммунную память». Это одна из причин, по которой некоторые педиатры и дерматологи не рекомендуют ежедневно купать детей. Частое купание и душ на протяжении всей жизни могут снизить способность иммунной системы нормально выполнять свою работу.
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