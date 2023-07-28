Как правильно выбрать матрас для кровати

Матрас играет ключевую роль в обеспечении правильной поддержки тела во время отдыха и способствует здоровому сну, а значит, важно подойти к этому процессу с полной ответственностью. Об этом рассказывает травматолог-ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов.

Лучшим выбором для комфортного сна станут ортопедические модели. Сегодня на рынке представлено множество моделей, которые отвечают самым притязательным запросам пользователей. Но как в этом разнообразии выбрать оптимальную модель — сложный вопрос.

Важность правильного выбора матраса

Выбор ортопедического матраса играет ключевую роль в обеспечении нашего здоровья и качественного сна. Вот несколько причин, почему важно выбирать правильный ортопедический матрас.

1. Здоровый позвоночник и оптимальное положение тела. Ортопедические матрасы поддерживают естественную кривизну позвоночника, что помогает предотвратить боли в спине и шее. Они распределяют давление равномерно по всей поверхности тела, что снижает нагрузку на суставы и мышцы.

2. Улучшенное кровообращение. Правильно выбранный ортопедический матрас способствует улучшению кровообращения. Это особенно важно для тех, кто страдает от отеков или проблем с циркуляцией крови.

3. Снижение риска аллергий. Качественные ортопедические матрасы изготавливаются из гипоаллергенных материалов, что делает их безопасными для детей и пользователей, склонных к аллергическим реакциям.

4. Продолжительный срок службы. Ортопедические матрасы обычно изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает их долгий срок службы. Это означает, что вы инвестируете в свое здоровье и комфорт на долгие годы вперед.

5. Сон без пробуждений. Ортопедический матрас способствует качественному сну, так как он минимизирует вращение во сне. Это дает возможность глубоко заснуть и проснуться бодрым и отдохнувшим.

6. Разные виды жесткости. Ортопедические матрасы идеально подходят для всех — независимо от их предпочтений. Существуют различные варианты жесткости ортопедических матрасов, чтобы каждый мог выбрать оптимальный для себя.

7. Предотвращение и уменьшение боли. Ортопедические матрасы могут помочь предотвратить боли в спине, шее, плечах и других частях тела. Если у вас уже есть проблемы с заболеваниями опорно-двигательной системы, такие матрасы могут существенно уменьшить их проявление.

Фото istockphoto.com

Влияние качественного матраса на качество сна

Качество сна — это один из ключевых факторов, влияющих на наше здоровье и благополучие. Недостаточное количество сна или его низкое качество могут привести к проблемам, таким как усталость, раздражительность, плохое настроение, а также к более серьезным заболеваниям, таким как депрессия, бессонница и нарушение работы сердечно-сосудистой системы и пр.

Чтобы обеспечить хорошее качество сна, необходимо следить за режимом дня — ложиться в определенное время и отказаться за час до сна от использования гаджетов, правильно питаться, не наедаясь за три часа до сна, и заниматься физической активностью. Также важно создать комфортные условия: правильно выбрать матрас и подушку, проветривать комнату перед сном, убедиться, что температура не слишком высокая или низкая.

От комфортного положения тела напрямую зависит, достаточно ли вы расслабляетесь ночью и в должной ли мере восстанавливается организм.

Важность поддержки тела и удобства

Один из ключевых факторов, влияющих на качество сна, — поддержка тела во время сна. Ортопедические матрасы способны обеспечить оптимальную поддержку позвоночника и снизить нагрузку на мышцы и суставы.

Важно выбирать матрас, который соответствует индивидуальным потребностям и предпочтениям, например, по размеру и материалу изготовления.

Типы матрасов и их особенности

В зависимости от конструкции и используемых материалов, ортопедические матрасы делятся на несколько типов, каждый из которых имеет свои уникальные особенности.

Пенополиуретан с эффектом памяти (memory foam)

Этот тип матрасов становится все более популярным благодаря своей способности адаптироваться к контурам тела и равномерно распределять давление. Материал запоминает форму тела, а после разгружает те участки, где давление было наибольшим. Он поддерживает правильное выравнивание позвоночника, снижая риск болей в спине.

Латексные матрасы

Они изготовлены из натурального или синтетического латекса, обладают высокой эластичностью и антиаллергенными свойствами. Обеспечивают поддержку позвоночника и устойчивость к давлению. Кроме того, латексные матрасы обладают хорошей воздухопроницаемостью, что способствует поддержанию оптимальной температуры во время сна.

Пружинные матрасы

В них используется внутренний пружинный блок, который обеспечивает поддержку и упругость. Преимущество пружинных матрасов — это хорошая вентиляция, которая позволяет избежать перегрева во время сна. Они также подходят для людей, предпочитающих ощущение «упругости» во время отдыха.

Фото istockphoto.com

Гибридные матрасы

Этот тип матрасов сочетает в себе преимущества различных материалов, например пены с эффектом памяти и пружинного блока. Такое сочетание обеспечивает оптимальную поддержку позвоночника и комфорт, а также устраняет недостатки каждого материала.

Кокосовые матрасы

Они — с наполнителем из кокосовой койры. Обладают отличной вентиляцией, что способствует удалению влаги и предотвращает появление плесени и различных бактерий. Они также являются гипоаллергенными и экологически чистыми.

Водные матрасы

Для этих необычных матрасов используют воду в качестве наполнителя. Они могут быть настроены по жесткости и обладают хорошими ортопедическими свойствами, предотвращая появление болей в спине.

Матрас, наполненный шариками полистирола

Он оказывает эффект микромассажа в местах соприкосновения с телом. Благодаря особой конструкции способствует расслаблению мышц, предотвращает появление болей в спине (при остеохондрозе, спондилоартрозах, спондилитах) и улучшает качество сна.

Как выбрать матрас под свои потребности

Выбор ортопедического матраса под свои потребности — это важный процесс, который поможет обеспечить качественный сон и поддерживать здоровье вашей спины. Вот некоторые шаги, которые помогут вам выбрать наиболее подходящий ортопедический матрас.

1. Определите свои потребности. Перед тем, как начать поиск матраса, задайте себе вопрос, что вы ждете. Учитывайте вашу анатомию, вес, предпочитаемую позу для сна, а также возможные проблемы со спиной или суставами.

2. Пообщайтесь с врачом. Если у вас есть какие-либо особенные проблемы со спиной или сном, лучше проконсультироваться со специалистом в области ортопедии или сна. Он сможет дать рекомендации, учитывая ваши индивидуальные потребности.

3. Узнайте различные типы матрасов. Изучите типы ортопедических матрасов и их особенности, какие материалы используются внутри, и как они влияют на поддержку позвоночника. Это поможет вам понять, что лучше всего соответствует вашим потребностям.

Размер матраса также крайне важен. Если у вас есть кровать стандартного размера, процесс подбора проще, но даже в таком случае стоит проверить, чтобы матрас идеально вписывался в рамки кровати. Если же у вас есть нестандартная кровать, возможно, потребуется изготовить матрас на заказ.

4. Протестируйте матрасы перед покупкой. Если это возможно, полежите на матрасе в магазине, чтобы оценить его комфортность и поддержку. Не стесняйтесь провести несколько минут в разных положениях, чтобы убедиться, что матрас подходит для вашего тела.

Не забывайте обратить внимание на качество материалов, используемых в матрасе. Хорошие материалы обеспечивают долгий срок службы матраса и поддерживают его форму. Кроме того, обратите внимание на воздухопроницаемость матраса — это поможет избежать перегрева во время сна.

5. Учитывайте жесткость и поддержку. Определите оптимальную жесткость матраса для вашего тела. Некоторые предпочитают более мягкие матрасы, а другим предпочтительны более жесткие. Важно, чтобы матрас обеспечивал равномерную поддержку спины во время отдыха.

6. Узнайте о гарантии и политике возврата. Удостоверьтесь, что у компании, у которой вы покупаете матрас, есть хорошая гарантия и возможность вернуть матрас, если он не подойдет.

7. Прочитайте отзывы и рекомендации от других пользователей. Это поможет вам понять, какие матрасы получают положительные отзывы и соответствуют вашим потребностям.

Помните, что выбор ортопедического матраса — это индивидуальный процесс, и самое главное, чтобы он был комфортным для вас и поддерживал вашу спину в правильном положении во время сна.

Фото istockphoto.com

Цены матрасов

Цена матраса — это один из ключевых аспектов, которые мы обычно рассматриваем при его выборе. Но стоит помнить, что она не всегда отражает истинное качество или соответствие вашим потребностям. Разберемся, почему цена может различаться и какие факторы следует учитывать при покупке матраса.

1. Материалы. Цена матраса часто зависит от используемых материалов. Например, натуральный латекс или высококачественная пена с эффектом памяти могут быть дороже синтетических аналогов. Однако, качественные материалы обычно обеспечивают лучшую поддержку и долговечность матраса, что может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

2. Тип матраса. Различные типы матрасов имеют разные цены. Например, пружинные матрасы обычно более доступны по цене, чем с эффектом памяти или латексные. Гибридные матрасы, объединяющие несколько технологий, также могут быть более дорогими. Поэтому стоит учитывать ваши пожелании при определении бюджета на ортопедическую новинку.

3. Производитель. Брендовые матрасы от известных производителей могут быть дороже, чем менее известные или универсальные марки. Однако компании, обладающие хорошей репутацией, могут предоставлять дополнительные гарантии и качество.

4. Гарантия и долговечность. Качественные матрасы, как правило, идут с более длительными гарантиями, что может повлиять на их цену. Однако, долгий срок службы и надежность могут оправдать изначальную инвестицию.

5. Особые характеристики. Некоторые матрасы имеют дополнительные особенности, такие как улучшенная вентиляция, антиаллергенные свойства или регулируемая жесткость. Эти функции могут повлиять на стоимость матраса.

Выбор матраса — это важный процесс, который должен учитывать множество параметров. Это долговременная покупка, уделив внимание которой один раз, вы сможете наслаждаться ей в течение длительного времени и радовать себя отличным отдыхом и интересными сновидениями.

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