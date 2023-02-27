Что делать, чтобы просыпаться без отеков. 4 универсальных совета от косметолога

Все гениальное просто.

Отеки — проблема, которая знакома многим. Что нужно делать, чтобы предотвратить их появление, рассказываем вместе с косметологом Еленой Литвинюк.

Откажитесь от жирного и соленого

Чтобы не довести ситуацию до похода к врачу или косметологу, необходимо соблюдать профилактику. В первую очередь стоит обратить внимание на питание. Нужно ограничить жирную, соленую и маринованную пищу. Будет полезно есть больше фруктов и овощей.

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Не пейте за три часа до сна

Большое значение имеет и водный режим: необходимо контролировать количество выпитой воды за сутки. Конечно, поддерживать водный баланс важно, но и переусердствовать тут не стоит.

Высыпайтесь

Сон — важный фактор для здоровья в целом. Хороший сон также поможет избавиться от отеков. Ложиться спать обязательно нужно в проветренном помещении. Спать лучше на ортопедической подушке и желательно на ортопедическом матрасе.

Считается, что сам сон должен длиться не менее восьми часов. Перед отдыхом будет полезно полежать несколько минут с приподнятыми нижними конечностями — это ускорит лимфоток.

Правильно подбирайте косметику для лица

Многие не задумываются об уходе за лицом, однако правильный выбор крема способен решить много проблем.

Для разных типов кожи нужны разные средства: для одного подойдет сыворотка, для другого — тоник с содержанием кислоты. Чтобы сделать правильный выбор и не навредить коже, стоит обратиться к косметологу.

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Есть универсальные рекомендации при склонности к отекам на лице. Например, крем стоит наносить за час до сна, и лучше на влажную кожу. Благодаря этому не будет перенасыщения и остатков крема.

Утром многие сталкиваются с отеками на глазах. В таком случае следует обратить внимание на то, как и какой крем вы наносите. Есть ночные кремы, а есть утренние — путать их нельзя.

Также важно правильно наносить крем: его не нужно накладывать, лишь аккуратно вбивать подушечками пальцев.

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