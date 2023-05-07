Как неправильный прикус влияет на здоровье? 5 неожиданных последствий

Многие считают, что исправлять прикус нужно исключительно из эстетических соображений, и совершенно не задумываются о том, что неправильное положение зубов может влиять и на самочувствие.

Стоматолог-ортодонт кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказал о том, какие проблемы со здоровьем возникают из-за плохого прикуса.

Правильный прикус очень важен для здоровья зубов. Если зубочелюстная система сбалансирована, то риск развития кариеса снижается, стираемость зубов уменьшается, вероятность появления дефектов эмали в области шейки зубов практически сводится к нулю. Те, кто потратил время на исправление прикуса, в дальнейшем действительно реже обращаются к стоматологу с самыми разными проблемами. Однако при неправильном прикусе могут возникать нарушения, не только касающиеся состояния зубов, пострадать могут и внешность, и осанка, и сон.

Преждевременное старение

Правильный прикус поддерживает симметрию лица и важен для обеспечения мышечного баланса. Если положение зубов нарушено, повышается риск раннего обвисания кожи из-за потери тургора и появления морщин. Из-за этого человек может начать выглядеть старше своих лет. И, наоборот, коррекция прикуса может значительно «омолодить» внешний вид за счет поддержки лицевых мышц и обеспечения эластичности кожи.

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Нарушение осанки

Корректное смыкание зубов важно для поддержки шейного отдела позвоночника. Если такая поддержка будет недостаточной, это скажется на осанке — появится заметная сутулость, могут возникнуть боли в спине. Исправление прикуса помогает справиться и с этой проблемой.

Проблемы с дыханием

Если зубной ряд неровный, через верхние дыхательные пути в легкие не поступает тот объем воздуха, который необходим для обеспечения всего тела кислородом.

Когда кислорода недостаточно, все системы и органы, в том числе и головной мозг, не могут полноценно функционировать. Это приводит к увеличению риска старческой деменции.

Бессонница

Последствия бессонницы куда серьезнее, чем ощущение усталости и недосыпа по утрам. Те, кто страдает от дефицита сна, сталкиваются с ожирением, падением иммунитета, депрессиями и другими ментальными нарушениями.

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Одна из причин появления бессонницы — неправильное положение зубов, из-за которого дышать как через нос, так и через рот становится трудно. Нехватка кислорода, опять же, влияет на работу головного мозга, что ухудшает качество сна.

Мигрень

Сильнейшие головные боли при мигрени не всегда можно взять под контроль даже с помощью лекарственных препаратов. Однако в некоторых случаях улучшить самочувствие и сделать приступы менее яркими и болезненными можно, занявшись исправлением зубного ряда.

Неправильное положение зубов часто сопряжено с деформацией челюстного сустава, из-за которой нервы и кровеносные сосуды, идущие к головному мозгу, пережимаются, что сопровождается сильными болевыми ощущениями.

Как сейчас исправляют прикус

Вопреки распространенному мнению, что исправление прикуса — удел молодежи, исправить его можно в любом, даже весьма зрелом, возрасте. Заняться этим никогда не поздно. Сегодня существует два основных подхода к коррекции прикуса.

Брекеты

Первый способ — ношение брекетов, несъемных металлических конструкций в виде замочков, которые крепятся прямо на зубы, а затем соединяются с помощью металлических дуг. Носить брекеты нужно в среднем полтора-два года.

Элайнеры

Так называют пластиковые прозрачные съемные капы, которые нужно носить в течение суток, снимая только для приема пищи и чистки зубов. Пациенту выдается целый набор кап, каждую из которых последовательно необходимо носить в течение пары недель, следуя заранее определенному графику. Продолжительность лечения — около двух лет.

Если брекеты — метод, который подходит и подросткам, и людям постарше, то элайнеры — только взрослым старше 18 лет.

Каждый способ обладает своими плюсами и минусами, выбирая между брекетами и элайнерами, ориентируйтесь на мнение ортодонта, который подскажет, что подойдет лучше в вашей ситуации.

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