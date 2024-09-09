Что такое тургор кожи и как его повысить, чтобы продлить молодость

Тургор кожи — это ее упругость и эластичность, то есть способность изменять форму и возвращаться в нормальное состояние. При защемлении здоровая кожа обычно немедленно возвращается на место. Скорость, с которой это происходит, называется тургором кожи. Как его повысить, чтобы продлить молодость, рассказала основатель центра косметологии и здоровья, пластический хирург, врач-косметолог, дерматовенеролог Адель Ринатовна Файзулина.

Каким должен быть нормальный тургор кожи

Нормальный тургор кожи часто ассоциируется со здоровой увлажненной кожей. Приведем ключевые признаки, обозначающие нормальный тургор кожи.

Быстрый отскок: если схватить складку кожи — она почти сразу возвращается в нормальное состояние.

Эластичность: кожа эластичная, ее легко ущипнуть. Например, если вы ущипнете кожу маленького ребенка, то заметите, что она быстро возвращается на место. Это типичный пример нормального тургора кожи.

Плохой тургор кожи может указывать на такие проблемы, как сильное обезвоживание, старение или серьезные заболевания, влияющие на эластичность кожи, такие как синдром Элерса-Данлоса, а также группа заболеваний, которые поражают соединительные ткани, поддерживающие кожу, кости, кровеносные сосуды и многие другие органы и ткани.

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Как оценить тургор кожи

Оценка тургора кожи — это простая процедура, которая выполняется в такой последовательности:

Убедитесь, что ваши руки чистые, сухие и теплые. Выберите подходящую часть тела для тестирования. Обычно это предплечье или живот, но зона может быть и другой в зависимости от возраста и типа телосложения. Держите кожу двумя пальцами так, чтобы приподнять ее на 1-2 см. Отпустите кожу, подержав ее несколько секунд. Наблюдайте за временем, которое потребуется коже, чтобы вернуться в исходное положение.

При хорошем тургоре кожа должна вернуться на место мгновенно.

Как вернуть тургор кожи

За тургор кожи отвечают ее клетки — фибробласты. Продуцируемый ими коллаген и эластин обеспечивают упругость и эластичность кожи, что и называется ее тургором. Для того чтобы кожа была упругой и эластичной, нужно постоянно профилактировать ее состояние, вовремя восполнять дефицит гиалуроновой кислоты в ней, проводя ряд косметических и косметологических процедур.

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В домашних условиях в качестве вспомогательной методики тоже необходимо поддерживать состояние упругости и эластичности кожи — регулярно проводить утренний и вечерний уход средствами, которые помогут защитить барьерные свойства кожи от вредных факторов окружающей среды. В дневной уход обязательно должен входить солнцезащитный крем, для того чтобы защищать кожу от UVA- и UVB-излучения, которое приносит невероятный ущерб коже, нарушая ее тургор. Солнце — первый враг кожи, потому что из-за него происходит фотостарение, когда уровень фибробластов не в состоянии продуцировать коллаген и эластин в достаточном количестве. С помощью домашнего ухода мы помогаем усилить защитно-барьерные свойства кожи за счет специальных средств и таким образом профилактируем ее старение.

В косметологической клинике для улучшения состояния кожи и ее тургора применяются уникальные передовые методики и технологии, в специально подобранных косметических процедурах используются профессиональные средства, инъекционным способом внедряются факторы роста фибробластов (плазмотерапия). После курса плазмотерапии тургор кожи значительно улучшается.

Также для улучшения тургора кожи очень хорошо помогают стимулирующие аппаратные методы. Например, коллагеностимулирующие процедуры, такие, как игольчатый RF-лифтинг — Morpheus 8, ультразвуковой RF-лифтинг и IPL-технологии, стимулирующие фибробласты.

Ряд инъекционных методик тоже может улучшить тургор — это коллагеностимуляция, внедрение полимолочной кислоты, биоревитализация и мезотерапия.

Любую проблему легче предотвратить, чем лечить, поэтому не пренебрегайте походами в кабинет косметолога. Вместе с грамотным врачом вы всегда можете спрофилактировать те или иные проблемы с кожей, а если они и появятся, врач специально для вас разработает комплексный план лечения обезвоживания кожи и поддержания достаточного уровня ее гидратации в будущем.