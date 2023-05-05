Как проверить, в порядке ли ваши нервы. 3 простых вопроса самому себе

Постоянный стресс может очень плохо сказываться на здоровье.

Хронический стресс, эмоциональные перегрузки и внешние раздражители рано или поздно могут вывести любого. Эмоциональные «качели», проявление агрессии или тревожности присущи абсолютно каждому из нас. Психолог Вероника Томилина рассказала, какую роль нервная система играет в жизни человека и как можно проверить состояние ваших нервов.

Как стресс влияет на организм

Самое главное правило для обретения спокойствия и счастья — жизнь в состоянии гармонии и целостности. Только так человек сможет адекватно воспринимать окружающую реальность и легко переживать негативные эмоции, быстро возвращаясь в комфортную «исходную позицию».

Когда человек расслаблен и находится в стабильном, «ресурсном» состоянии, включается парасимпатическая нервная система, деятельность которой направлена на накопление энергии и восстановление организма. Он чувствует себя полным сил для новых открытий и свершений.

И наоборот: если человек пребывает в условиях стресса и испытывает психологический или физический дискомфорт, в его организме активируется симпатическая нервная система, которая бросает все силы на «выживание». Организм начинает работать по принципу «бей, беги или замри»: мозг постоянно напряжен, не в полной мере функционирует желудочно-кишечный тракт, а диафрагма зажата до такой степени, что не дает лимфе циркулировать по организму. В результате — отеки, лишний вес и плохое самочувствие.

К сожалению, в современном мире подавляющее большинство людей живет на грани нервного срыва. Именно поэтому важно научиться вовремя распознавать нервное напряжение и правильно расслабляться.

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3 главных вопроса, чтобы проверить, в порядке ли ваши нервы

Люди, которые находятся «в потоке», не станут зацикливаться на неприятных мелочах, которые происходят с ними каждый день:

Для того, чтобы проверить, в порядке ли ваша нервная система, задайте себе 3 простых вопроса:

1. «Меня трудно вывести из равновесия?»

Проанализируйте свое поведение в социуме. Например, вы стоите в очереди, и вас кто-то случайно толкнул — какой будет ваша реакция? Если вы быстро отреагировали на произошедшее, начали злиться и проявлять агрессию в отношении постороннего человека, это говорит о том, что ваши нервы «на пределе». Кроме того, подобная модель поведения означает, что вы находитесь в «оборонительной» позиции, и ваша яркая защитная реакция буквально закрывает вас от мира и людей, лишая новых возможностей и полезных знакомств.

2. «Я быстро прихожу в себя после неприятного инцидента или конфликта?»

Оцените, на сколько быстро и как легко вы возвращаетесь обратно в спокойное состояние. Важно не просто внушить самому себе, что вы расслаблены и с вами снова все нормально, а именно расслабиться и телом, и душой.

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3. «Я дышу полной грудью?»

Посмотрите, как вы дышите: глубоко и полной грудью или поверхностно, жадно прихватывая воздух губами? Дыхание — основа нашей жизни, именно поэтому ему стоит уделить особое внимание. Если вы свободно делаете глубокий вдох и выдох, у вас работают легкие и диафрагма — это значит, что вы расслаблены. Если же дыхание частое и прерывистое, ваши легкие и диафрагма зажаты, вы находитесь в жутком напряжении, и, конечно, вам срочно нужно расслабиться.

Состояние нервной системы и психики во многом влияет как на функцию внутренних органов, так и на наше общее самочувствие. Поэтому необходимо внимательно наблюдать за эмоциями и чувствами, а также расслабляться и полноценно отдыхать — это непременно поможет оставаться в балансе.