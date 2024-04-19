Как проявить любовь к себе: 9 простых и эффективных способов

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В последнее время мы все чаще слышим о том, как важно ценить себя. Безусловно, любовь к себе — одна из основ стабильного психического здоровья и благополучия. Она помогает человеку выстраивать гармоничные отношения с собой и окружающими. Но что такое любовь к себе и как проявлять ее в обычной жизни? Разбираемся вместе с психологами.
В современном мире часто можно спутать настоящую любовь к себе с чем-то потребительским. Удовлетворение базовых потребностей, таких как хорошая одежда, здоровое питание и уход за собой, важно, но это только малая составляющая.
Истинная любовь к себе начинается с самопознания. Человек, ценящий себя, принимает и понимает свою личность. Он трезво оценивает свои качества, слабые и сильные стороны, но не зацикливается на минусах. Это не значит, что совсем критиковать себя нельзя. Любовь к себе предполагает, что диалог со своим внутренним критиком — это не бесконечное самобичевание, а конструктивная беседа.
Не у всех получается принять себя по щелчку пальцев, и это нормально. Иногда за любовью к себе кроется долгая и кропотливая работа.
Любовь к себе — навык. Этому можно и нужно учиться. Потому что без этого сложно найти мотивацию действовать и использовать новые возможности для улучшения жизни.Ника БолзанПсихолог
Одна из важных составляющих любви к себе — это выстраивание личных границ и умение ставить себя на первое место. В погоне за общественным одобрением мы часто поступаемся своим комфортом. Однако невозможно нравиться всем, и когда человек любит себя, он четко это понимает. Возможность вовремя сказать «нет», если вам что-то не подходит, — это одно из проявлений любви к себе.
Представьте простую ситуацию: в единственный выходной, который вы планировали провести с семьей или друзьями, вас вдруг просят отвезти знакомого в аэропорт. Будете ли вы эгоистом, если откажетесь? Многим может показаться, что да, но на самом деле это не так.
Если вы в первую очередь думаете о себе — это самоуважение. Эгоизм — это когда вы думаете лишь о себе. Иногда нужно быть плохим для других, чтобы быть хорошим для себя.Оливия КоссПсихолог
Быть удобным, бросить свои дела и примчаться по первому зову — это не проявление любви к себе, потому что в таком случае вы начинаете игнорировать собственные потребности.
Научиться любить себя и правда бывает непросто. В некоторых случаях это достаточно долгий путь, в течение которого может понадобиться помощь психолога. Но есть несколько способов, которые помогут вам начать. Вот что советует психолог Марина Гринвальд:
начните себя баловать ежедневно. Тратьте на себя деньги, окружите себя удовольствиями;
перестаньте экономить на себе. Остаточный принцип и «я как-нибудь потом» — это то, что служит маячками нелюбви к себе. На внутренние «хочу» реакция должна быть: «Значит сделаю/куплю/закажу»;
каждый день повторяйте себе: «Я этого достойна/достоин»;
ежедневно подмечайте в себе красивое и хорошее, хвалите себя, восхищайтесь собой, можно делать это вслух и перед зеркалом;
не откладывайте покупки, оправдываясь тем, что потом вы похудеете/накачаете мышцы или что-то еще. Берите то, что нравится, уже сейчас;
благодарите себя каждый день — за то, что делаете, за те усилия, которые вкладываете. Чаще говорите себе «спасибо»;
обращайте внимание на свои желания, произносите вслух: «Я хочу». Например, в кафе говорите: «Я хочу вкусный кофе». А в магазине: «Я хочу шоколадку». Так вы разрешите себе желать того, чего на самом деле хотите;
проводите время с самим собой. Вы прекрасная компания для самого себя, наслаждайтесь этим;
позвольте себе проживать эмоции, а не подавляйте их. Если хочется поплакать — поплачьте, если вам кажется что-то смешным, то смейтесь.