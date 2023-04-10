Омолаживающий корейский массаж для лица: правда ли он работает?

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
«Гусиные лапки», брыли, носогубки — после 25 лет эти слова перестают казаться забавными, а становятся настоящими врагами, которых все отчетливее видно в зеркале.
К счастью, современная медицинская косметология предлагает широкий выбор средств для борьбы с морщинами: от гимнастики с карандашом во рту до тяжелой артиллерии в виде контурной пластики. А некоторое время назад приобрели популярность и азиатские массажи для лица.
Косметолог, дерматолог Оксана Рогожина и специалист по омолаживающим процедурам, косметик-эстетист Дарья Иванова прокомментировали видео с корейским массажем, которое стало вирусным в соцсетях.
Любой массаж, как и ботулинотерапия, призван расслабить мышцы лица. Это помогает уменьшить глубину мимических морщин.
Что касается корейского массажа, эксперты не сочли его уникальным.
Омолаживающий массаж на видео работает, но именно корейским я бы его не назвала. В нем сочетаются приемы классического, лимфодренажного и других видов массажа.
Для результата нужно работать не только с лицом, но и снимать напряжение с мышц шеи. Иначе будет сильный отек, так как лишняя жидкость с лица из-за спазма мышц шеи не сможет уходить в грудной проток.Дарья ИвановаКосметик-эстетист
При правильном выполнении массаж может:
улучшить кровоснабжение кожи, мышц и костной ткани;
расслабить напряженные мышцы и добавить тонуса слишком слабым;
уменьшить отечность лица;
уменьшить выраженность глубоких морщин;
подтянуть овал лица;
уменьшить «синяки», мешки под глазами и нависшие веки;
уменьшить носогубную складку;
улучшить цвет лица;
усилить воздействие уходовых средств, нанесенных после массажа;
снять стресс, напряжение и усталость;
улучшить регенерацию клеток.
Весь мышечный пласт скелетных, а не мимических мышц лица приходит в тонус, улучшается кровоток в коже и мышцах, уменьшается отечность за счет улучшения лимфодренажа. После массажа лицо выглядит более молодым и подтянутым. Но это ненадолго.Оксана РогожинаКосметолог, трихолог
Мышцы, расслабленные после массажа, не фиксируются в этом состоянии навсегда. В этом коренное отличие массажа от ботокса, который понижает тонус мимических мышц (они не могут получить нервный импульс для выраженного до морщин сокращения).
Эмоции вновь придают коже лица характерные морщинки и заломы при смехе, гневе, задумчивости и так далее.Оксана РогожинаКосметолог, трихолог
Несмотря на то что сразу после массажа лицо визуально молодеет, для закрепления эффекта нужно пройти несколько сеансов.
Массаж лучше всего делать курсом в 10 сеансов. Ежедневно его делать не рекомендуется. Женщинам с худыми лицами достаточно не больше двух раз в неделю, с круглыми — максимум три раза в неделю. После курса нужны поддерживающие сеансы 1-2 раза в месяц.Дарья ИвановаКосметик-эстетист
Выполнение массажа разумнее доверить специалисту, чтобы не растянуть кожу. Хотя бы в первый раз, чтобы понять, по каким линиям выполнять движения и с какой интенсивностью это делать. А если возможности сходить к профессиональному массажисту нет, нужно соблюдать основные правила:
делать массаж перед зеркалом;
использовать косметическое средство на основе масла;
придерживаться массажных линий.
Желательно хотя бы посмотреть обучающее видео, прежде чем приступать к самомассажу. Также следует убедиться, что нет противопоказаний для его выполнения.
Нужно подождать, пока пройдут заболевания ЛОР-органов и гнойничковые образования на лице. Если кололи ботокс, филлеры и прочее, массаж можно делать не раньше чем через три месяца.Дарья ИвановаКосметик-эстетист
Противопоказаниями являются также:
психические заболевания;
кожные заболевания лица (экзема, грибки);
воспалительные заболевания лицевого и тройничного нерва;
онкологические заболевания.
Ботулотоксин, поставленный на все лицо в технике миобаланса, дает длительный выраженный эффект лифтинга от одной процедуры. Но применять его лучше в зрелом возрасте, когда опущение тканей лица стало выраженным.
Во взрослом и пожилом возрасте более показана ботулинотерапия. Массаж больше подходит молодым.Оксана РогожинаКосметолог, трихолог
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