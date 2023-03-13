0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 13:00

Рецепт эффективного антицеллюлитного крема из простых продуктов

Мария Бульчук
Автор
Фото Istockphoto/lambada
Telegram Дзен

Вряд ли какая-то девушка не мечтает о гладких и упругих бедрах. К сожалению, выглядеть идеально нередко мешает так называемая «апельсиновая корка» целлюлит, скапливающийся под кожей. Популярный метод борьбы с этой проблемой антицеллюлитные кремы. В магазинах представлено множество таких средств, но есть и народные рецепты. Как сделать крем для борьбы с целлюлитом в домашних условиях и есть ли у него преимущества перед покупным? Ответила косметолог Ирина Савинкова.

В тех местах, где скапливается целлюлит, выведение подкожных токсинов и шлаков затруднено плохим кровообращением. Поэтому принцип действия антицеллюлитных кремов, которые можно сделать в домашних условиях, заключается в использовании «разогревающих» ингредиентов для усиления кровообращения. Это могут быть экстракты перца, имбиря и горчицы, которые раздражающе действуют на кожу и обеспечивают приток крови. За счет этого происходит стимуляция обменных процессов и, как следствие, устраняются застойные явления, а вместе с ними сокращается и целлюлит. Если же добавить в домашний крем несколько капель масла лимона и можжевельника, он также будет способствовать укреплению стенок сосудов.

Рецепт антицеллюлитного крема с имбирем

Ингредиенты:

  • Сухой имбирный порошок — 1 чайная ложка
  • Порошок куркумы — 1 чайная ложка
  • Кукурузная мука — 3 столовые ложки
  • Кунжутное или оливковое масло (по необходимости, чтобы смесь по консистенции стала кремообразной)
  • Масло тимьяна/лимона/розмарина (можно заменить приправами или тертой цедрой лимона) — 3 капли

Для приготовления такого крема подойдет стеклянная или керамическая миска, в которой лопаткой или ложкой нужно смешать ингредиенты.

Чайную ложку сухого имбирного порошка смешивают с чайной ложкой порошка куркумы и тремя столовыми ложками кукурузной муки. В эту смесь добавляют кунжутное или оливковое масло в таком количестве, чтобы смесь по густоте напоминала крем. Для аромата и усиления эффективности можно добавить три капли масла тимьяна, лимона или розмарина.
Ирина Савинкова
Косметолог-эстетист

Крем хорошо перемешивают и хранят в холодильнике. При использовании полученную массу зачерпывают чистой сухой ложкой. Для достижения желаемого эффекта средство следует регулярно наносить на чистую кожу массирующими движениями.

Действие домашнего крема с имбирем

Крем на основе имбиря улучшает движение крови и лимфы, снимает отеки, разглаживает неровности на коже. Имбирь и куркума тонизируют и усиливают кровоснабжение. Также они оказывают подтягивающее действие, делая кожу более однородной и упругой. Оливковое и кунжутное масла обладают антиоксидантным эффектом, они смягчают кожу, добавляя эластичности. Масло лимона и розмарина оказывают противовоспалительное действие.

Преимущество «домашних» кремов перед покупными

Основное преимущество крема, изготовленного самостоятельно отсутствие в нем консервантов. Минус лишь в том, что хранится такой крем совсем недолго. А так как большую часть ингредиентов всегда можно найти на кухне, цена такого крема будет очень выгодной.

Фото Istockphoto/andresr

А главное домашний крем справится с рядом задач: сделает кожу более эластичной, поможет вывести из тканей лишнюю жидкость, сожжет жиры и уменьшит проявление «апельсиновой корки».

Недостатки самодельных кремов

Любой крем, выпускаемый в массовое производство, всегда проходит проверку на качество. Средство тестируют, чтобы выявить, не приводит ли его употребление к негативным последствиям для организма, а затем его производят в стерильных условиях.

Ингредиенты, используемые в промышленном креме, имеют гораздо большую активность по сравнению с домашними средствами, но при этом не вызывают раздражение даже чувствительной кожи. А действие кремов, изготовленных собственноручно, порой непредсказуемо: иногда из-за них можно получить даже ожог.

Фото Istockphoto/AtlasStudio

Покупной крем, в среднем, имеет срок годности до 3-х лет, а домашний может храниться в холодильнике не более двух недель.

Еще один минус домашних кремов неудобство в использовании: он может быть слишком жирным и пачкаться, в отличие от многих покупных средств.

Крем, изготовленный собственноручно, может похвастать тем, что в его составе натуральные ингредиенты и отсутствуют консерванты. Чаще всего по консистенции он очень плотный и может обладать комедогенным свойством. (Комедогенность косметики определяется ее способностью закупоривать поры — прим. ред.). Требуется подождать некоторое время после нанесения, чтобы домашний крем впитался и не испачкал белье. И эффективность его ниже косметических средств, выпускаемых промышленным путем
Ирина Савинкова
Косметолог-эстетист

Важно помнить, что использование одних только кремов не спасет ситуацию. При борьбе с целлюлитом действовать нужно комплексно:

  • заниматься спортом и много двигаться;
  • соблюдать питьевой режим;
  • исключить из рациона продукты, вызывающие задержку жидкости в организме;
  • регулярно самостоятельно проводить массаж проблемных зон;
  • использовать качественные антицеллюлитные средства;
  • по возможности включить в уход за собой эффективные косметологические процедуры: мезотерапию, эндосферу, аппаратный массаж, липолитики.
Как можно избавиться от&nbsp;целлюлита. Как избавиться от целлюлита? 3 эффективных упражнения от фитнес-тренера

Только так можно полностью избавиться от целлюлита и придать своему телу желанную гладкость

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Красота
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

4 физиологические причины, почему вы злитесь