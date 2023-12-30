Экспресс-уход: 5 средств, которые за день до праздника помогут привести кожу лица в порядок

Сегодня, 13:00
Неотъемлемый элемент праздничного образа — это сияющая здоровая кожа. Вместе с косметологом расскажем о пяти эффективных уходовых средствах, которые приведут кожу в порядок всего за один день до Нового года.
Энзимные пудры смешиваются с водой и превращаются в мягкую пену. Они подходят для чувствительной кожи и обеспечивают глубокое и бережное очищение с помощью легкого химического пилинга.
Одно из преимуществ порошковых очищающих средств — отсутствие воды в упаковке. Это значит, что их можно взять с собой в самолет, если вы встречаете Новый год на курорте.
Маски для лица бережно увлажняют и питают кожу. Они содержат витамины, минералы и другие полезные вещества, которые за 20 минут могут придать лицу сияние и здоровый блеск.
На рынке существуют маски для любого типа кожи: для увядающей, сухой, склонной к расширенным порам и акне. Лучше всего, если у вас есть проверенная маска, которая подходит конкретно вам. Если у вас в прошлом были аллергические реакции на косметику — с новыми брендами лучше не экспериментировать.
Маска для лица может быть как тканевая, так и кремовая. Эти средства глубоко увлажняют кожу, придают ей мягкость и бархатистость.Екатерина МоисенкоЭстетист
Средства, где активные вещества содержатся в большой концентрации, — это сыворотки, но встречаются также и кремы. Они содержат витамины, антиоксиданты и гиалуроновую кислоту. Активные вещества проникают глубоко в кожу, увлажняют и питают ее, помогают восстановить защитные функции. Активные вещества также часто используются для борьбы с пигментацией и воспалениями.
Такие средства добавляют в домашний уход, чтобы придать коже сияние и создать эффект «полировки». Для этих целей эффективна сыворотка или крем с витамином С.Екатерина МоисенкоЭстетист
Патчи — это средство, разработанное специально для нежной кожи вокруг глаз. В их состав обычно входят увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота, глицерин или алоэ вера, которые интенсивно увлажняют. Это разглаживает морщины и делает кожу свежей и отдохнувшей.
Некоторые патчи содержат такие ингредиенты, как кофеин или экстракт морошки. Такие средства обладают успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Эти компоненты помогают уменьшить отечность и темные круги.
В предновогодней суете люди часто забывают о правильном питании и про очищение кожи. Это может стать причиной высыпаний. Помочь справиться с ними может пластырь от акне. Это небольшая круглая наклейка, изготовленная из вещества под названием гидроколлоид. Пластырь защищает прыщ от ненужных касаний руками и впитывает кожное сало и гной.
По мере того как средство будет вытягивать все загрязнения из воспалений, его цвет будет меняться с прозрачного на белый. Как только это произойдет, нужно заменить средство.
Использование таких пластырей поможет существенно снизить воспаление и сделать прыщ менее заметным под макияжем.