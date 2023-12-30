Экспресс-уход: 5 средств, которые за день до праздника помогут привести кожу лица в порядок

Неотъемлемый элемент праздничного образа — это сияющая здоровая кожа. Вместе с косметологом расскажем о пяти эффективных уходовых средствах, которые приведут кожу в порядок всего за один день до Нового года.

Энзимные пудры

Энзимные пудры смешиваются с водой и превращаются в мягкую пену. Они подходят для чувствительной кожи и обеспечивают глубокое и бережное очищение с помощью легкого химического пилинга.

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Одно из преимуществ порошковых очищающих средств — отсутствие воды в упаковке. Это значит, что их можно взять с собой в самолет, если вы встречаете Новый год на курорте.

Маска для лица

Маски для лица бережно увлажняют и питают кожу. Они содержат витамины, минералы и другие полезные вещества, которые за 20 минут могут придать лицу сияние и здоровый блеск.

На рынке существуют маски для любого типа кожи: для увядающей, сухой, склонной к расширенным порам и акне. Лучше всего, если у вас есть проверенная маска, которая подходит конкретно вам. Если у вас в прошлом были аллергические реакции на косметику — с новыми брендами лучше не экспериментировать.

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Средства с активными веществами

Средства, где активные вещества содержатся в большой концентрации, — это сыворотки, но встречаются также и кремы. Они содержат витамины, антиоксиданты и гиалуроновую кислоту. Активные вещества проникают глубоко в кожу, увлажняют и питают ее, помогают восстановить защитные функции. Активные вещества также часто используются для борьбы с пигментацией и воспалениями.

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Патчи для глаз

Патчи — это средство, разработанное специально для нежной кожи вокруг глаз. В их состав обычно входят увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота, глицерин или алоэ вера, которые интенсивно увлажняют. Это разглаживает морщины и делает кожу свежей и отдохнувшей.

Некоторые патчи содержат такие ингредиенты, как кофеин или экстракт морошки. Такие средства обладают успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Эти компоненты помогают уменьшить отечность и темные круги.

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Пластыри от акне

В предновогодней суете люди часто забывают о правильном питании и про очищение кожи. Это может стать причиной высыпаний. Помочь справиться с ними может пластырь от акне. Это небольшая круглая наклейка, изготовленная из вещества под названием гидроколлоид. Пластырь защищает прыщ от ненужных касаний руками и впитывает кожное сало и гной.

По мере того как средство будет вытягивать все загрязнения из воспалений, его цвет будет меняться с прозрачного на белый. Как только это произойдет, нужно заменить средство.

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Использование таких пластырей поможет существенно снизить воспаление и сделать прыщ менее заметным под макияжем.