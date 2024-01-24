Что сделать, чтобы волосы росли быстрее

Многие девушки мечтают ускорить рост волос. В поисках эффективных средств они сталкиваются с огромным количеством продуктов и методов, которые обещают быстрые результаты. Но какие из них действительно помогают?

Вся информация носит ознакомительный характер. Рекомендуем перед началом любого лечения или введения нового ухода проконсультироваться с врачом.

Что делать, чтобы волосы росли быстрее

Исключить болезни, замедляющие рост волос

Существуют заболевания, при которых наблюдается повышенная потеря волос. К примеру, болезни щитовидной железы. В этом случае говорить об ускорении роста волос без предварительного лечения невозможно. Обратитесь к врачу, чтобы поскорее выявить проблему и решить ее.

Вести правильный образ жизни

Для быстрого роста волос особенно важно питание. Рацион должен быть богат микроэлементами, витаминами и протеинами. К примеру, цинк, железо и витамины группы В активно способствуют росту волос.

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Использовать средства для стимуляции роста волос

Миноксидил — лекарственное средство, которое может улучшить кровообращение в фолликулах волос и способствовать их росту. Исследования показали, что препарат действительно может увеличить густоту волос и ускорить их рост.

Правильно подобрать домашние средства для ухода

Корректный домашний уход важен для ускорения роста волос. Если кожа головы страдает, если там есть перхоть или шелушение, добиться ускорения будет проблематично.

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Важнее всего выбрать хороший шампунь. Для правильного подбора средства следует обратиться к трихологу. Даже дорогие средства могут оказаться «пустышками», не подойти вам. Чтобы избежать траты денег, времени и здоровья кожи головы, используйте индивидуальные рекомендации специалиста.

Также стоит ввести в свою рутину пилинги. Они убирают ороговевшие частички кожи и немного стимулируют фолликулы.

Защищать волосы при укладке

Жар от щипцов для завивки, фена и выпрямителей может повредить волосы, привести к их ломкости и замедлению роста. Чтобы уменьшить ущерб, наносимый волосам, попробуйте реже делать укладку такими способами и снизить температуру при использовании.

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Использование термозащитного продукта перед использованием горячего инструмента для укладки может значительно уменьшить ломкость волос. Это подтверждается исследованиями. Термозащита способствует формированию защитного барьера, который помогает предотвратить потерю влаги при использовании нагретых укладочных инструментов.

Делать массаж головы

Массаж головы может улучшить кровообращение в области кожи головы. Это обеспечит достаточное поступление кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам, что способствует росту волос.

Следить за ментальным состоянием

Хронический стресс может привести к алопеции. Также это состояние способствует переходу фолликул в фазу покоя — то есть замедляет рост новых волосков.

Уменьшить стресс помогают:

физические упражнения;

медитация;

письменные практики;

приятная рутина отдыха.

Обратиться к косметологу

Если никакие из перечисленных способов не помогают, можно обратиться к косметологу. Специалист подберет способы как можно быстрее получить качественный результат. Эффективными процедурами считаются плазмотерапия и озонотерапия.

Неэффективные средства для стимуляции роста волос

Существует множество продуктов и методов, которые, как заявлено, ускоряют рост волос. На самом деле некоторые такие средства не обладают научно подтвержденной эффективностью. Именно поэтому перед покупкой нового продукта стоит проконсультироваться со специалистом.

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С особенной осторожностью стоит отнестись к следующим средствам.

Самодельные маски

Проблема в том, что домашние средства не проходят никаких независимых экспертиз.

Перцовые маски

Разнообразные перцовые маски и подобные средства оказывают сильное раздражающее действие.