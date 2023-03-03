Что делать, если вы работаете в ночную смену? Отвечает сомнолог

И как перестроиться на другой режим с минимальными последствиями для здоровья.

В современном мире жизнь не останавливается с заходом солнца, и без ночных смен не обойтись: больницы, аэропорты и даже некоторые супермаркеты работают 24 часа в сутки. Научно доказано, что работа по ночам вредна для здоровья, в том числе для сердечно-сосудистой системы, а также увеличивает риск заболеть сахарным диабетом II типа.

Но способы минимизировать ущерб от бессонных ночей все-таки есть. Как сохранить здоровье и не терять эффективность даже при работе по ночам, рассказываем вместе с сомнологом.

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Какой график лучше — сменный или ночной

Иногда сменный график предпочитают ночному в надежде, что если хоть иногда отсыпаться ночью, такая работа в меньшей степени отразится на самочувствии. К сожалению, все не так просто.

Хотя ночной график и сложнее сочетать с полноценной социальной жизнью, чем сменный, приспособиться к нему физически проще. Для этого нужно следовать определенным рекомендациям.

Как минимизировать риски при работе ночью

Если вы работаете ночью, следует:

поддерживать в помещении, где вы находитесь, яркое освещение;

завтракать, обедать и ужинать — приемы пищи должны быть регулярными.

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А для дневных часов актуальны такие правила:

по выходным спите в те же дневные часы, когда вы спите в рабочие дни;

во время сна обязательно позаботьтесь об изоляции от солнечного света;

не допускайте попадания яркого света в глаза и по дороге с ночной работы домой: надевайте темные очки, по возможности быстро садитесь в машину или спускайтесь в метро.

Как выстроить график при сменной работе

Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать жизнь при гибком графике комфортнее.

По возможности отдавайте предпочтение 8-12 часовым, а не суточным сменам.

Выбирайте график, где ночные и дневные смены будут чередоваться или очень редко (например, месяц работы днем — месяц работы ночью), или, наоборот, каждый день (предпочтительнее всего так: первый день — утренняя смена, второй день — вечерняя, третий день — ночная, четвертый день — отдых).

После ночной смены есть несколько вариантов развития событий. Можно вернуться домой в тех же темных очках и поспать утром сколько хочется — особенно если завтра снова ночная смена. Или постараться не ложиться спать днем, а лечь спать вечером. Такая схема подойдет, если на следующий день предстоит работа в дневную смену или выходной.

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Прислушивайтесь к организму и в выходные дни придерживайтесь режима, который для вас комфортен.

Проконсультируйтесь с врачом на тему приема мелатонина, так как сменный график — один из показаний, чтобы его принимать.

Как оставаться эффективным на работе ночью

Сохранять ясность ума и бодрость духа во время ночной работы будет легче, если:

поспать или даже немного полежать вечером или прямо перед тем, как начать работу;

поесть перед выходом на работу;

вздремнуть 10-15 минут в течение рабочей смены, если есть возможность;

на работе питаться не только быстрыми углеводами, которые помогают взбодриться, а придерживаться сбалансированного питания;

не злоупотреблять энергетиками, особенно во вторую половину смены — это может помешать заснуть утром.

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