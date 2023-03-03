Что делать, если вы работаете в ночную смену? Отвечает сомнолог

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В современном мире жизнь не останавливается с заходом солнца, и без ночных смен не обойтись: больницы, аэропорты и даже некоторые супермаркеты работают 24 часа в сутки. Научно доказано, что работа по ночам вредна для здоровья, в том числе для сердечно-сосудистой системы, а также увеличивает риск заболеть сахарным диабетом II типа.
Но способы минимизировать ущерб от бессонных ночей все-таки есть. Как сохранить здоровье и не терять эффективность даже при работе по ночам, рассказываем вместе с сомнологом.
Иногда сменный график предпочитают ночному в надежде, что если хоть иногда отсыпаться ночью, такая работа в меньшей степени отразится на самочувствии. К сожалению, все не так просто.
Хотя ночной график и сложнее сочетать с полноценной социальной жизнью, чем сменный, приспособиться к нему физически проще. Для этого нужно следовать определенным рекомендациям.
Нужно, чтобы организм воспринимал ночь как время активности, а день как время для сна. Так как обычно это отрезок, близкий к восьми часам, начинающийся в 8-10 утра, то остается часть светлого времени суток на бодрствование.Ирина ЗавалкоВрач невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук
Если вы работаете ночью, следует:
А для дневных часов актуальны такие правила:
Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать жизнь при гибком графике комфортнее.
По возможности отдавайте предпочтение 8-12 часовым, а не суточным сменам.
Выбирайте график, где ночные и дневные смены будут чередоваться или очень редко (например, месяц работы днем — месяц работы ночью), или, наоборот, каждый день (предпочтительнее всего так: первый день — утренняя смена, второй день — вечерняя, третий день — ночная, четвертый день — отдых).
После ночной смены есть несколько вариантов развития событий. Можно вернуться домой в тех же темных очках и поспать утром сколько хочется — особенно если завтра снова ночная смена. Или постараться не ложиться спать днем, а лечь спать вечером. Такая схема подойдет, если на следующий день предстоит работа в дневную смену или выходной.
Прислушивайтесь к организму и в выходные дни придерживайтесь режима, который для вас комфортен.
Проконсультируйтесь с врачом на тему приема мелатонина, так как сменный график — один из показаний, чтобы его принимать.
Сохранять ясность ума и бодрость духа во время ночной работы будет легче, если:
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