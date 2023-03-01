Что делать, если у вас плохое настроение? 10 способов победить хандру

И как отличить ее от депрессии.

Здоровый человек обладает спектром эмоций, и иногда погрустить даже полезно. В то же время настроение определяет качество жизни, поэтому долго хандрить совсем не хочется.

Рассказываем, как быстро и эффективно изменить внутреннее состояние в лучшую сторону.

Как отличить плохое настроение от депрессии

Важно не путать плохое настроение и депрессию — два состояния, у которых сходные симптомы, но разные причины и длительность. Плохое настроение может возникнуть, например, из-за небольшой неудачи, стресса или усталости. Это не патология, и со временем оно улучшается.

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Депрессия же — серьезное психическое расстройство. Занятия, которые раньше заряжали хорошим настроением, больше не приносят радости, утром не хочется вставать с кровати, а усталость и тоска не отпускают. Эти симптомы могут продолжаться длительное время — от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет. В таком случае необходимо обратиться к специалисту для диагностики и лечения.

Как справиться с плохим настроением

Если речь идет о ситуации, когда напала хандра, а грустить не хочется или нет времени, то вот десять простых способов взбодриться.

Улыбнитесь

Да-да, все просто! Заставьте себя улыбнуться, даже если совсем не хочется. После нескольких попыток у вас обязательно получится сделать это искренне. Мимика напрямую зависит от настроения и наоборот.

Дышите

Ровное и глубокое дыхание помогает восстановить внутреннее равновесие и очистить сознание. Сделайте три или более глубоких вдоха и выдоха. Сконцентрируйтесь на дыхании, слушая биение своего сердца.

Вкусно поешьте

Злоупотреблять этим советом, конечно, не стоит, но иногда вкусная еда — то, что нужно, чтобы быстро справиться с плохим настроением. Устройте мини-праздник, сходите в кафе и закажите любимое блюдо. Главное — смаковать и растягивать удовольствие, наслаждаясь каждым кусочком.

Фото istockphoto.com

Обнимите близкого человека

Искренние объятия могут повысить настроение не хуже любого пирожного. Обнимите близкого человека, поделитесь тем, что у вас на душе. А когда станет легче, не забудьте поблагодарить.

Займитесь любимым делом

Спросите себя: «Что мне доставляет удовольствие?» Может, вы любите читать книги или танцевать. Или у вас есть любимый фильм, который вдохновляет, — самое время его пересмотреть.

Прогуляйтесь на свежем воздухе

Даже короткая прогулка поможет взбодриться и улучшить настроение. Важно переключиться с негативных мыслей на то, что происходит вокруг: обратите внимание на птиц, облака, деревья. Забудьте о гаджетах и суете хотя бы на полчаса.

Избавьтесь от источника негативных эмоций

Например, перестаньте смотреть новости, если понимаете, что они портят вам настроение. Или постарайтесь избегать общения с неприятными для вас людьми — в общем, устраните причину негативных эмоций.

Фото istockphoto.com

Творите

Займитесь вышивкой, испеките печенье или просто станцуйте под любимый трек! Любое творчество поможет трансформировать негативные эмоции и отвлечься.

Общайтесь с друзьями

Поделиться переживаниями с близкими — отличный способ посмотреть на проблемы со стороны и переключиться на позитив. Но важно прислушаться к себе и понять, действительно ли вам хочется провести вечер в компании или лучше остаться наедине с собой и заняться любимым делом.

Позаботьтесь о себе

Переключить внимание с мыслей на тело — еще один действенный способ развеять грусть. Некоторым поможет спорт, другим — спа-процедуры или ванная с пеной. Главное — сосредоточиться на процессе и телесных ощущениях, «выйти из своей головы» хотя бы на 20 минут.

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