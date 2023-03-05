Уход за мужской кожей лица: в чем его особенности и какие средства необходимы

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Кажется, что мужчинам достаточно просто умыться, и их уход за кожей лица завершен. Но на самом деле это не так. Мужская кожа также требует тщательного очищения и других полезных процедур. Подробнее об этом рассказала специалист по естественному омоложению Юлия Чуприкова.
Мужчины часто более серьезны, поэтому у них напряжены лоб и мышцы бровей, а также жевательные мышцы. Из-за гипертонуса лицо начинает ползти вниз и создавать глубокие складки в зоне носогубки, ушей, уголков губ, подбородка, бровей.
Еще одна распространенная причина старения лица — нарушение осанки. Напряжение мышц мешает циркуляции в сосудах, что вызывает отечность и серый цвет лица. В результате этого создается поплывший овал лица и появляется второй подбородок.
Уход у мужчин практически не отличается от женского. Необходимо очищение, своевременное питание и увлажнение. Однако есть некоторые особенности.
Увы, умыться водой недостаточно. На это есть весомая причина. В течение дня бактерии, грязь, пыль оседают на коже, в порах, затем активно размножаются — от этого появляются прыщи и черные точки. Избавляться от них с помощью мыла тоже не стоит. Как правило, оно сильно нарушает баланс pH и пересушивает кожу.
«Мужчинам нежелательно использовать гели для умывания, они усугубят сухость кожи. Рекомендую приобретать пенки или молочко»Юлия ЧуприковаМастер косметического массажа лица, косметолог-эстетист
Средство нужно нанести на влажную кожу, распределить по лицу и смыть теплой водой — больше 30 секунд это не займет.
Это тоже этапы, которых не избежать. Если, конечно, хотите дольше сохранить молодость кожи и свежий вид. Здесь помогут увлажняющий и питательный кремы. Чередовать их можно в зависимости от времени года и суток.
«С утра в теплое время года советую использовать увлажняющий крем, на ночь — питательную крем-маску. В холодное время года последовательность можно просто поменять местами»Юлия ЧуприковаМастер косметического массажа лица, косметолог-эстетист
Для упрощения ухода эксперт советует универсальные средства для лица и тела. Гель алоэ-вера можно использовать для нормализации сухой и жирной кожи в теплое время года, после бритья, как бальзам для волос и средство после загара. В холодное время года или на ночь можно взять крем с мочевиной. Ее добавляют в кремы для ног, чтобы размягчить грубую кожу пяток. В кремах для лица этот компонент служит мощным природным увлажнителем, обеспечивает коже здоровый вид, гладкость и эластичность.
Это чуть более продвинутый этап ухода. Потому что, несмотря на стопроцентную его необходимость, пользуются им далеко не все. А мы рекомендуем. И не только летом. Дело в том, что даже зимой и сквозь облака солнечное излучение ускоряет увядание кожи. Появляются морщины, пигментные пятна. Чтобы этого избежать, и нужен крем/спрей с SPF.
Наносить его нужно после основного ухода, можно использовать увлажняющий крем с SPF и совместить сразу два этапа в одном. По возможности защитный слой стоит обновлять в течение дня.
Кроме ежедневных уходов для сохранения молодости мужской кожи рекомендуется выполнять косметические процедуры. К ним относятся массаж лица, гимнастика для лица и тейпирование.
Тейпирование — это метод лечения, профилактики и реабилитации травм мышц и связок с помощью специальных лент (тейпов). Однако он нередко используется и в косметологии для профилактики преждевременного старения кожи.
«Тейпирование — отличный помощник в сохранении молодости. Аппликации используют для разных целей: вывод лишней жидкости, моделирование, расслабление мышц. Схемы наклейки можно посмотреть в интернете. Для большего удобства используйте тейпы на ночь»Юлия ЧуприковаМастер косметического массажа лица, косметолог-эстетист
После массажа лица снимается напряжение мышц, улучшается циркуляция крови, уменьшаются морщины. Процедура отлично расслабляет и отвлекает от повседневных забот. Его можно делать и самостоятельно, но мы рекомендуем не отказывать себе в удовольствии и обратиться к специалисту.
Гимнастика для лица поможет вернуть нормальный тонус мышцам. Так ни одна напряженная мышца не будет тянуть другую. Это поможет предотвратить деформацию и асимметрию. Правильную схему может подсказать массажист.
У косметолога раз в месяц можно сделать чистку (удаление прыщей и черных точек) или пилинг (глубокое очищение, которое стимулирует рост новых клеток). Уверены, эффект от них вас впечатлит!