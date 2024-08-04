Как ухаживать за нормальной кожей: советы дерматолога

Обладателям нормальной кожи всегда завидуют. Такие счастливчики могут похвастаться здоровым цветом лица, практически незаметными порами и отсутствием «жирного» блеска. Однако это не значит, что нужно махнуть рукой на уход за такой кожей. На чем стоит сосредоточиться, чтобы идеал так и оставался идеалом, рассказывает дерматолог-косметолог Анжелика Ужва.
Это только кажется, что нормальная кожа не требует такого пристального внимания, как прочие типы. Если не хотите потерять ее красоту, всегда стоит помнить о ключевых этапах систематического домашнего ухода — очищении, тонизировании, увлажнении и питании.
Для очищения можно выбрать самые разные средства. Одни потребуют смывания водой (гели, пенки и муссы для умывания), другие достаточно самостоятельны и в помощи «лишних жидкостей» не нуждаются (например, молочко для умывания). В принципе ни одно средство не лучше и не хуже, все зависит от личных предпочтений, комфорта и уже сформировавшихся привычек.
Но вот на состав очищающих средств стоит обратить особенное внимание. Предпочтительнее, чтобы в числе ингредиентов были гиалуроновая кислота, алоэ вера и экстракты таких трав, как крапива, ромашка, хмель, роза и так далее. Не помешает и бетаин — еще один помощник для кожи. Он увлажняет и способствует удержанию влаги в коже.
После очищения кожи обязательным этапом является тонизирование — оно настроит на следующие шаги по уходу. Даже очень нежное и щадящее средство для умывания так или иначе воздействует на Ph (кислотно-щелочной баланс) кожи. А он всегда должен быть на нормальном уровне. Чтобы восстановить Ph, как раз и понадобится тоник. Если про него постоянно забывать, можно нарушить баланс кожи: со временем она из нормальной превратится в чувствительную.
Для увлажнения и питания подбирайте необходимые средства разных форматов. Это могут быть сыворотки, кремы, ампулы с питательными коктейлями, гели и маски для лица. Последние применяют всего два раза в неделю, остальные — желательно ежедневно. В числе ингредиентов в средствах ищите бетаин, гиалуроновую кислоту, растительные масла (оливы, миндаля, виноградной косточки), Д-пантенол, витамины С и Е. В теплое время года обязательно используйте защиту от солнца с нужным фактором защиты.
Что касается косметологических процедур, то есть у нормальной кожи и определенные проблемы. Чтобы от них избавиться, стоит выкраивать время на профессиональные процедуры у квалифицированного специалиста.
Не стоит самостоятельно подбирать процедуры. Только грамотный специалист сможет определить, что поможет конкретно в вашем случае.
Да, при нормальном типе кожи у вас может оказаться самый распространенный тип старения в России — отечно-деформационный. Он как раз и характеризуется отеками лица и провисанием (птозом) кожи. В таком случае отлично подойдут аппаратные и инъекционные методики.
Даже у нормальной кожи поры забиваются, а омертвевшую кожу сложно удалить полностью только с помощью домашних процедур. Потому не стоит пренебрегать салонными чистками самых разных видов. Что это будет — ультразвук, аппаратная чистка или пилинг, — решаете только вы и косметолог. Потому что каждый случай индивидуален.
Кожа, которая теряет влагу и коллаген, быстро стареет. И домашнего увлажнения чаще всего не хватает. Так что в этом случае выручит салонная биоревитализация. Она с помощью введения гиалуроновой кислоты и других питательных элементов вернет упругость и тонус кожи, подтянет овал лица и даже поборется с мелкими морщинками и пигментацией.
Такую же функцию выполняет и коллагенотерапия. Она нормализует уровень коллагена кожи, повышает ее эластичность, подтягивает провисшие участки.
Как ни странно, но нормальная кожа очень страдает от солнца и быстро покрывается пигментными пятнами. Однако есть и приятная новость. Сегодня пигментацию можно убирать не только в холодное время года, но и весной, и летом. В этом помогут фототерапия, лазерная шлифовка и лазерный пилинг. Первые две процедуры воздействуют точечно — только на клетки с пигментом, который ответственен за появление веснушек и прочих пятнышек. А вот лазерный пилинг действует сразу по двум направлениям. В глубине кожи он избавляется от клеток, содержащих меланин, а на поверхности — от морщин, неровностей и рубцов.
Какими бы глобальными ни казались вам недостатки своей кожи, не спешите записываться на множество процедур. Обязательно обговорите с дерматологом-косметологом имеющиеся проблемы и подберите необходимые методы для их устранения.