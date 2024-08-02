Как улучшить фертильность с помощью физических упражнений: советы для пар

Правильное питание и отказ от вредных привычек — далеко не единственные способы улучшить фертильность мужчин и женщин. На способность к зачатию большое влияние оказывают и физические нагрузки. Почему важно тренироваться и какие упражнения могут помочь? Отвечает врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Ирина Соломахина.

Как физические нагрузки влияют на фертильность

Регулярные неинтенсивные тренировки помогают стимулировать выработку гормонов — эстрогена и прогестерона. Они крайне необходимы для репродуктивной функции, в том числе для регуляции менструального цикла у женщин.

Кроме того, умеренная физическая активность снижает риск выкидыша и бесплодия. Также спорт увеличивает вероятность рождения ребенка у пациенток, проходящих программы вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО.

Физические нагрузки повышают и фертильность мужчин. Исследователи из университета Кордовы (Аргентина) доказали, что умеренные тренировки улучшают качество спермы и увеличивают активность сперматозоидов.

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Эффективные упражнения для улучшения фертильности мужчин

Наиболее эффективный вид упражнений для повышения качества спермы — кардиоваскулярные тренировки: бег трусцой, плавание, езда на велосипеде. Они помогают улучшать циркуляцию крови и во всем теле, и в репродуктивных органах.

Также могут быть полезны неинтенсивные силовые упражнения, которые повышают уровень тестостерона. Именно он отвечает за синтез сперматозоидов и поддерживает их жизнеспособность.

Эффективные упражнения для улучшения фертильности женщин

Считается, что улучшить фертильность женщин помогает укрепление мышц тазового дна. Так ли это? На данный момент нет исследований, которые это доказывают. Однако есть данные, подтверждающие положительное влияние упражнений Кегеля на женскую репродуктивную систему в целом. Они помогают:

1. улучшить сексуальную функцию. Упражнения увеличивают силу мышц тазового дна и снижают болевые ощущения во время полового акта, которые могут затруднять процесс естественного зачатия;

2. снизить риск травм тазового дна во время родов, которые часто происходят у женщин с ослабленными мышцами;

3. уменьшить болевые ощущения во время менструации за счет улучшения кровоснабжения матки и быстрого вывода простагландинов — веществ, которые отвечают за сокращение мышц.

4. предотвратить или вылечить пролапс (выпячивание) тазовых органов, который затрудняет зачатие.

5. справиться с синдромом тазового застоя, который приводит к нерегулярным менструальным циклам и появлению проблем с фертильностью.

Дополнительные упражнения для улучшения женской фертильности

Помимо упражнения Кегеля могут помочь:

1. Медитации. Они помогают снять стресс, который может ухудшать фертильность. Исследование Бостонского университета показало, что у женщин с высоким уровнем стресса понижены показатели зачатия.

2. Йога. Также способствует снижению выработки гормона стресса кортизола, который влияет на репродуктивную функцию.

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3. Плавание, особенно в прохладной воде. Это помогает укрепить иммунную систему, улучшить кровообращение, в том числе в репродуктивных органах, а также снизить уровень стресса.

Какая физическая активность вредит фертильности

Чрезмерная физическая активность может навредить репродуктивной функции и мужчин, и женщин.

В исследовании, опубликованном в Американском журнале мужского здоровья сказано, что рекомендуемая дистанция для пробежки не должна превышать 40-56 км в неделю в течение года. Это связано с тем, что интенсивные тренировки приводят к нарушению гормональной системы и нагреванию мошонки. А длительная езда на велосипеде (более пяти часов в неделю) приводит к снижению концентрации и подвижности сперматозоидов.

Что касается женщин, то из-за интенсивных тренировок у них может повышаться секреция кортизола. Из-за этого шансы на зачатие снижаются. Также может увеличиться риск замедления или остановки созревания яйцеклетки (ановуляция) и нарушиться менструальный цикл.