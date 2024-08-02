Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Статьи
Как улучшить фертильность с помощью спорта: упражнения для мужчин и женщин
Здоровье

Сегодня, 07:00

4 мин.

Как улучшить фертильность с помощью физических упражнений: советы для пар

Ирина Соломахина
Врач-репродуктолог, гинеколог
Семья с ребенком
Фото istockphoto.com/Choreograph
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Правильное питание и отказ от вредных привычек — далеко не единственные способы улучшить фертильность мужчин и женщин. На способность к зачатию большое влияние оказывают и физические нагрузки. Почему важно тренироваться и какие упражнения могут помочь? Отвечает врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Ирина Соломахина.

Как физические нагрузки влияют на фертильность

Регулярные неинтенсивные тренировки помогают стимулировать выработку гормонов — эстрогена и прогестерона. Они крайне необходимы для репродуктивной функции, в том числе для регуляции менструального цикла у женщин.

Спорт и&nbsp;месячные. Можно ли заниматься спортом во время месячных

Кроме того, умеренная физическая активность снижает риск выкидыша и бесплодия. Также спорт увеличивает вероятность рождения ребенка у пациенток, проходящих программы вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО.

Физические нагрузки повышают и фертильность мужчин. Исследователи из университета Кордовы (Аргентина) доказали, что умеренные тренировки улучшают качество спермы и увеличивают активность сперматозоидов.

Руки родителей и ребенка
Фото istockphoto.com/MaximFesenko

Эффективные упражнения для улучшения фертильности мужчин

Наиболее эффективный вид упражнений для повышения качества спермы — кардиоваскулярные тренировки: бег трусцой, плавание, езда на велосипеде. Они помогают улучшать циркуляцию крови и во всем теле, и в репродуктивных органах.

Также могут быть полезны неинтенсивные силовые упражнения, которые повышают уровень тестостерона. Именно он отвечает за синтез сперматозоидов и поддерживает их жизнеспособность.

Плавание на&nbsp;открытой воде: что это, особенности и&nbsp;плюсы, с&nbsp;чего начать. 6 причин заняться плаванием на открытой воде

Эффективные упражнения для улучшения фертильности женщин

Считается, что улучшить фертильность женщин помогает укрепление мышц тазового дна. Так ли это? На данный момент нет исследований, которые это доказывают. Однако есть данные, подтверждающие положительное влияние упражнений Кегеля на женскую репродуктивную систему в целом. Они помогают:

1. улучшить сексуальную функцию. Упражнения увеличивают силу мышц тазового дна и снижают болевые ощущения во время полового акта, которые могут затруднять процесс естественного зачатия;

2. снизить риск травм тазового дна во время родов, которые часто происходят у женщин с ослабленными мышцами;

3. уменьшить болевые ощущения во время менструации за счет улучшения кровоснабжения матки и быстрого вывода простагландинов — веществ, которые отвечают за сокращение мышц.

4. предотвратить или вылечить пролапс (выпячивание) тазовых органов, который затрудняет зачатие.

5. справиться с синдромом тазового застоя, который приводит к нерегулярным менструальным циклам и появлению проблем с фертильностью.

Упражнения Кегеля: польза для женщин, противопоказания. Упражнения Кегеля для женщин: когда можно и нельзя их выполнять? Отвечает гинеколог

Дополнительные упражнения для улучшения женской фертильности

Помимо упражнения Кегеля могут помочь:

1. Медитации. Они помогают снять стресс, который может ухудшать фертильность. Исследование Бостонского университета показало, что у женщин с высоким уровнем стресса понижены показатели зачатия.

2. Йога. Также способствует снижению выработки гормона стресса кортизола, который влияет на репродуктивную функцию.

Йога
Фото istockphoto.com/agrobacter

3. Плавание, особенно в прохладной воде. Это помогает укрепить иммунную систему, улучшить кровообращение, в том числе в репродуктивных органах, а также снизить уровень стресса.

Какие бывают медитации и&nbsp;чем они отличаются. Гид по медитациям: какие они бывают и как выбрать свою

Какая физическая активность вредит фертильности

Чрезмерная физическая активность может навредить репродуктивной функции и мужчин, и женщин.

В исследовании, опубликованном в Американском журнале мужского здоровья сказано, что рекомендуемая дистанция для пробежки не должна превышать 40-56 км в неделю в течение года. Это связано с тем, что интенсивные тренировки приводят к нарушению гормональной системы и нагреванию мошонки. А длительная езда на велосипеде (более пяти часов в неделю) приводит к снижению концентрации и подвижности сперматозоидов.

Что касается женщин, то из-за интенсивных тренировок у них может повышаться секреция кортизола. Из-за этого шансы на зачатие снижаются. Также может увеличиться риск замедления или остановки созревания яйцеклетки (ановуляция) и нарушиться менструальный цикл.

Возраст и&nbsp;репродуктивное здоровье. Репродуктивное здоровье: во сколько лучше рожать и как планировать беременность
Советы и рекомендации
Упражнения для женщин
Упражнения для мужчин
0
Новости холдинга
В ЛДПР предложили обязать родителей содержать учащихся детей до 23 лет
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Израиль заявил о нанесении лишь одного удара по Ливану в канун гибели Хании
Лукашенко в шутку пожаловался на свою неиндексируемую зарплату
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже