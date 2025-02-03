Топ-5 полезных привычек для правильной работы ЖКТ

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Неправильная работа пищеварительной системы приводит к ухудшению здоровья, набору лишнего веса, появлению прыщей и проблем с кожей и волосами. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Цуканова и фитнес-тренер Иванна Идуш рассказали, какие привычки стоит выработать, чтобы органы ЖКТ нормально функционировали.
Есть нужно в одно и то же время каждый день: это позволяет органам желудочно-кишечного тракта выработать постоянный ритм для переваривания пищи и усвоения питательных элементов.
Конечно, имеет значение и качество самой еды. Если по часам есть только фастфуд, пользы будет мало.
Ранее «Стиль жизни» уже рассказывал, что чувство насыщения — это реакция мозга на гормон лептин. Скорость реакции — 20-30 минут. Если есть быстро, почти не жуя, да еще и попутно занимаясь каким-то другим делом, высок шанс пропустить момент насыщения и переесть.
Если после сытного обеда трудно сделать глубокий вдох — вы переели. Попробуйте выходить из-за стола, ощущая себя на 80% сытым.Иванна ИдушФитнес-тренер
Чтобы приучиться к медленному питанию, нужно дольше жевать. На тщательное пережевывание тратится больше времени, поэтому процесс поглощения обеда замедляется. Это полезно еще и тем, что в результате происходит выделение желудочного сока, ускоряется расщепление пищи, а также вырабатываются иммунные клетки. Не зря восточная поговорка гласит, что тот, кто жует 150 раз, будет бессмертным.
Перекусы и быстрое поглощение пищи (которое чаще всего происходит вечером, после работы) приводят к перегрузке ЖКТ и дальнейшим проблемам со здоровьем.Анна ЦукановаВрач-диетолог, терапевт, нутрициолог
На первый взгляд связь с пищеварением не очевидна. Но дыхание ртом увеличивает скорость сердцебиения и повышает кровяное давление. Сердце, «занятое» собственными сокращениями, хуже справляется с тем, чтобы посылать кровь в желудочно-кишечный тракт и расщеплять пищу.
Кроме того, если дышать через рот, в нем пересыхает слюна. Без нее во рту начинают активно размножаться бактерии, что приводит к появлению кариеса. С больными зубами непросто жевать пищу, поэтому часто приходится либо переходить на питание одними пюре, либо глотать пищу большими кусками. То и другое вредно для желудка.
Еще одна привычка, нужная для того, чтобы поддерживать зубы здоровыми и способными полноценно жевать.
Процесс пищеварения начинается во рту.Иванна ИдушФитнес-тренер
Чисткой зубов дважды в день пренебрегать не стоит. Также в идеале следует пользоваться зубными нитями и ирригатором.
Конечно, речь не идет о том, что сразу после еды нужно бежать в зал и «отрабатывать» каждую калорию. Заниматься на полный желудок как раз не рекомендуется. Но и откидываться на стул или диван после приема пищи не стоит.
Хотя после плотного приема пищи хочется полежать, полезнее будет неспешно прогуляться. Это мягко стимулирует работу ЖКТ.Иванна ИдушФитнес-тренер
Если нет возможности полноценно гулять, можно хотя бы пройти по лестнице, а не спуститься на лифте. Однако выход на воздух все же более полезен. Приток кислорода улучшает кровообращение, поэтому процесс пищеварения будет идти быстрее. А это особенно полезно, когда вы чувствуете, что переели.