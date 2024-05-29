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Как выбрать подходящий дезодорант: какие виды дезодорантов бывают
Здоровье

Сегодня, 19:00

4 мин.

Аэрозоль, карандаш или ролик: как выбрать подходящий дезодорант

Катерина Лебедева
Специалист по дезодорантам
Девушка с дезодорантами
Фото istockphoto.com/Prostock-Studio
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Косметические средства от пота и запаха сегодня выпускаются, как правило, в виде спрея, стика и ролика. В чем отличия каждого из форматов и какому отдать предпочтение, разобрались с кандидатом технических наук и старшим техническим специалистом по дезодорантам Катериной Лебедевой.

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На что обращать внимание при выборе средства от пота

В первую очередь стоит ориентироваться на тип средства — дезодорант или антиперспирант (который многие тоже называют дезодорантом). Их отличие — в составах: первый в большинстве случаев направлен только на маскировку неприятного запаха (при наличии в составе антибактериального компонента может и устранять его), а второй — еще и уменьшает потоотделение за счет контроля работы потовых желез. Поэтому выбор дезодоранта или антиперспиранта зависит от того, какую задачу должно решать средство.

Далее стоит определиться с форматом. От него зависит способ нанесения и комфорт в процессе использования средства.

Какой формат средства от пота лучше выбрать

На этот вопрос нет однозначного ответа. Здесь так же, как и с типом, стоит учитывать индивидуальные особенности организма и личные предпочтения. У каждого из форматов средств от пота и запаха есть свои плюсы и минусы.

Аэрозоль

Один из самых распространенных форматов выпуска средств от пота и запаха. Перед каждым использованием аэрозоль нужно тщательно встряхнуть и распылять на расстоянии около 15 сантиметров от тела. Преимущество формата — быстрое высыхание. С таким средством будет меньше вероятность того, что на темной одежде появятся белые пятна.

Фото istockphoto.com/Drazen Zigic

При выборе аэрозолей людям с чувствительной кожей важно обращать внимание на состав. Если в наличии есть этиловый спирт, следует использовать средство с осторожностью.

Существуют специальные формулы аэрозолей для чувствительной кожи. Они обеспечивают бережную защиту от пота и запаха. В таких составах нет этилового спирта, красителей и парфюма (либо отдушка гипоаллергенная).
Катерина Лебедева
Специалист по дезодорантам

Поэтому средство подходит не только обладателям чувствительной кожи, но и склонным к аллергии людям, кормящим и беременным женщинам и тем, кто не любит, когда аромат спрея смешивается с парфюмом.

Среди минусов такого формата — небольшой объем. Кроме того, аэрозоль не всегда удобно носить с собой. К тому же за счет распыления средство сложно использовать в общественных местах (например, в раздевалке), поскольку рядом могут быть аллергики. Также аэрозоль надо оберегать от нагревания, ведь внутри баллона содержится газ под давлением.

Карандаш или стик

Твердый формат средства от пота и запаха обладает плотной текстурой, за счет чего создает надежный защитный слой. Но иногда такой дезодорант может пересушивать нежную кожу подмышек и оставлять белые следы на темной ткани, если нанести средство толстым слоем и не дать ему подсохнуть перед тем, как одеться.

Фото istockphoto.com/nastya_ph

Производители продолжают улучшать составы продуктов. Например, уже существует технология, которая активируется при движении, — ее микрокапсулы раскрываются под действием трения рук о тело в зоне подмышки. Такие средства позволяют коже дышать, а невидимый микробарьер из частиц не пропускает запах и пот.

Чтобы стик не сушил кожу, выбирайте составы, обогащенные ухаживающими веществами. В их числе, например, натуральные масла с витамином Е. Они увлажняют и способствуют восстановлению кожи подмышек.
Катерина Лебедева
Специалист по дезодорантам

Стики не требует долгого высыхания и довольно экономично расходуются. Кроме того, такой формат удобно брать с собой.

Ролик

Средство в таком формате отличается легкой текстурой, равномерно распределяется по коже и не вызывает ее пересыхания, приятно массирует и освежает. Для большей эффективности роликом советуют делать около трех круговых движений в области использования.

Фото istockphoto.com/sergeyryzhov

Одно из преимуществ ролика в том, что он не склонен оставлять белые следы на темной одежде и коже, так как соль алюминия в нем находится в растворенной форме. Ролик компактен и удобен в использовании, но может оставлять влажный и липкий слой. Рекомендуется подождать некоторое время перед тем, как одеваться после применения.

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