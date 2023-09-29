Почему не стоит покупать мятную пасту? Объясняет стоматолог

Выбирая две основных вещи для ухода за полостью рта — зубную щетку и пасту, многие совершают распространенные ошибки: щетку выбирают жесткую и с ворсинками разной длины, а пасту, конечно же, ментоловую — такую, чтобы глаза слезились. Почему делать этого не стоит и каким должен быть правильный уход, рассказывает врач-стоматолог Виктория Шатаева.

Какую зубную щетку выбрать

В первую очередь уход за полостью рта начинается с механического очищения зубов при помощи правильной зубной щетки. Выбирайте изделие с маркировкой «мягкая» или «средней жесткости» с маленькой головкой — в идеале ее рабочая поверхность занимает примерно два зуба, или около 2,5 см. Щетинки должны быть ровными и одинаковыми по высоте с закругленными кончиками без дополнительных пластиковых или силиконовых вставок.

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Какую зубную пасту выбрать

Что касается гигиенической зубной пасты, каждый вправе самостоятельно выбирать, нужно ли ему использовать это средство или нет. Однозначно, если вы не умеете чистить зубы правильно и качественно зубной щеткой, то паста в этом случае будет совершенно бесполезна. Помимо этого, при использовании зубной пасты существует и «подводный камень» — ментоловые отдушки. Ментол щиплет язык, и человек быстрее заканчивает из-за этого чистку, не понимая, что на самом деле еще не дочистил зубы как положено. И тогда ощущение свежести наступает не от самой процедуры, а от ментоловой отдушки.

Поэтому некоторые стоматологи рекомендуют исключить зубную пасту из ежедневного использования. Но если человеку хочется испытывать ощущение чистоты и свежести, то стоит действовать в два этапа: для начала следует тщательно почистить зубы без пасты, а во второй раз — положить на щетку маленькую горошинку зубной пасты и повторить процесс.

Какие еще средства нужны для гигиены зубов и рта

Зубная нить или ершики

Во время гигиенических процедур требуется аккуратно вычистить межзубные промежутки — для этих целей подойдут специальные ершики, а также флосс, или зубная нить, которую рекомендуется всегда носить с собой. Очищение боковых поверхностей зубов флоссом желательно проводить в течение всего дня после каждого приема пищи. А очищение межзубных промежутков ершиками — один раз в сутки при вечерней чистке.

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Скребок для языка

Важно удалить налет не только с поверхности зубов, но и с языка. А для того лучше всего использовать специальный скребок, выполненный из медицинской стали или пластика

Ирригатор

Также рекомендуется использовать ирригатор — устройство, которое с помощью пульсирующей струи воды удаляет налет с поверхности зубов, хорошо очищает труднодоступные места и производит легкий массаж десен, улучшая их кровообращение. К слову, существуют портативные ирригаторы, работающие от батареек — их удобно брать с собой в дорогу.

Нужны ли специальные ополаскиватели

После чистки зубов нет необходимости использовать специальный ополаскиватель, который в большей степени оказывает только дезодорирующий эффект, — достаточно прополоскать рот обычной чистой водой.

Отдельного внимания заслуживают и очищающие пенки на основе активных ферментов, которые расщепляют биопленку на зубах. Этот девайс подходит тем людям, которые испытывают временные ограничения и не имеют возможности нормально почистить зубы — например, после установки импланта или хирургического вмешательства. Кроме того, пенки можно рассматривать в качестве экспресс-ухода в течение дня как дополнение к комплексному уходу за полостью рта.

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