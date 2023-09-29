Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 07:00

Почему не стоит покупать мятную пасту? Объясняет стоматолог

Виктория Шатаева
Главврач стоматологической клиники
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Мятная зубная паста на зубнойщетке
Фото istockphoto.com/Ivan Bajic
Telegram Дзен

Выбирая две основных вещи для ухода за полостью рта — зубную щетку и пасту, многие совершают распространенные ошибки: щетку выбирают жесткую и с ворсинками разной длины, а пасту, конечно же, ментоловую — такую, чтобы глаза слезились. Почему делать этого не стоит и каким должен быть правильный уход, рассказывает врач-стоматолог Виктория Шатаева.

Какую зубную щетку выбрать

В первую очередь уход за полостью рта начинается с механического очищения зубов при помощи правильной зубной щетки. Выбирайте изделие с маркировкой «мягкая» или «средней жесткости» с маленькой головкой — в идеале ее рабочая поверхность занимает примерно два зуба, или около 2,5 см. Щетинки должны быть ровными и одинаковыми по высоте с закругленными кончиками без дополнительных пластиковых или силиконовых вставок.

Стакан с зубными щетками
Фото istockphoto.com/Alexandr Vorontsov

Какую зубную пасту выбрать

Что касается гигиенической зубной пасты, каждый вправе самостоятельно выбирать, нужно ли ему использовать это средство или нет. Однозначно, если вы не умеете чистить зубы правильно и качественно зубной щеткой, то паста в этом случае будет совершенно бесполезна. Помимо этого, при использовании зубной пасты существует и «подводный камень» — ментоловые отдушки. Ментол щиплет язык, и человек быстрее заканчивает из-за этого чистку, не понимая, что на самом деле еще не дочистил зубы как положено. И тогда ощущение свежести наступает не от самой процедуры, а от ментоловой отдушки.

Поэтому некоторые стоматологи рекомендуют исключить зубную пасту из ежедневного использования. Но если человеку хочется испытывать ощущение чистоты и свежести, то стоит действовать в два этапа: для начала следует тщательно почистить зубы без пасты, а во второй раз — положить на щетку маленькую горошинку зубной пасты и повторить процесс.

Чистка зубов. 10 главных правил ежедневного ухода за полостью рта от стоматолога

Какие еще средства нужны для гигиены зубов и рта

Зубная нить или ершики

Во время гигиенических процедур требуется аккуратно вычистить межзубные промежутки — для этих целей подойдут специальные ершики, а также флосс, или зубная нить, которую рекомендуется всегда носить с собой. Очищение боковых поверхностей зубов флоссом желательно проводить в течение всего дня после каждого приема пищи. А очищение межзубных промежутков ершиками — один раз в сутки при вечерней чистке.

Девушка достает зубную нить
Фото istockphoto.com/Taras Grebinets

Скребок для языка

Важно удалить налет не только с поверхности зубов, но и с языка. А для того лучше всего использовать специальный скребок, выполненный из медицинской стали или пластика

Ирригатор

Также рекомендуется использовать ирригатор — устройство, которое с помощью пульсирующей струи воды удаляет налет с поверхности зубов, хорошо очищает труднодоступные места и производит легкий массаж десен, улучшая их кровообращение. К слову, существуют портативные ирригаторы, работающие от батареек — их удобно брать с собой в дорогу.

Как выбрать ирригатор. Как выбрать ирригатор

Нужны ли специальные ополаскиватели

После чистки зубов нет необходимости использовать специальный ополаскиватель, который в большей степени оказывает только дезодорирующий эффект, — достаточно прополоскать рот обычной чистой водой.

Отдельного внимания заслуживают и очищающие пенки на основе активных ферментов, которые расщепляют биопленку на зубах. Этот девайс подходит тем людям, которые испытывают временные ограничения и не имеют возможности нормально почистить зубы — например, после установки импланта или хирургического вмешательства. Кроме того, пенки можно рассматривать в качестве экспресс-ухода в течение дня как дополнение к комплексному уходу за полостью рта.

Белоснежная улыбка. Вредно ли отбеливать зубы и как делать это правильно? Отвечают специалисты

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

7 способов облегчить последствия очень тяжелой тренировки