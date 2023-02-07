Зачем врачи рекомендуют выполнять интимные упражнения Кегеля? Они будут полезны и женщинам, и мужчинам

Сегодня, 16:00
Интимные мышцы тоже нужно тренировать и держать в тонусе, в этом поможет специальная гимнастика. Как именно она влияет на организм и как правильно ее делать, рассказали акушер-гинеколог Мария Филатова и сексолог Риналия Сафина.
Профессор гинекологии Арнольд Кегель из Южной Калифорнии еще в середине прошлого столетия получил патент на некий тренажер под названием перинеометр. С его помощью можно было определить силу мышц тазового дна. Спустя еще некоторое время профессор разработал комплекс упражнений, впоследствии названный его именем.
Регулярная тренировка мышц тазового дна обеспечивает женщине ряд преимуществ.
Упражнения способствуют:
Тренировка нервных окончаний и мышц усиливает местный кровоток, благодаря чему сильнее ощущается возбуждение, а оргазмы достигаются быстрее и становятся более яркими.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Чаще всего гимнастику по Кегелю врачи рекомендуют женщинам с целью профилактики и лечения стрессового недержания мочи (под «стрессом» следует понимать повышение внутрибрюшного давления). При этом типе недержания происходит непроизвольное подтекание мочи при кашле, чихании и физической нагрузке. С подобной проблемой женщины часто сталкиваются после родов и в период менопаузы, но иногда это может коснуться и молодых нерожавших женщин.
В норме при повышении внутрибрюшного давления мышцы тазового дна удерживают мочеиспускательный канал в сомкнутом виде. Однако, если мышцы слабые, тонкие, растянутые или травмированные, их функция может быть нарушена, что ведет к непроизвольному подтеканию мочи.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
При регулярной физической нагрузке мышцы таза, как и любые другие скелетные мышцы тела, укрепляются, увеличиваются в объеме, улучшается их тонус. В легких случаях недержания упражнения помогают избежать оперативного вмешательства.
Важное условие для эффективности тренировок и роста мышц — достаточное количество белка, витаминов группы В и железа в рационе. Если человек находится в сильном дефиците белка, нарастить мышцы будет попросту не из чего.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
В идеале технику упражнений должен проконтролировать врач-гинеколог или уролог.
При выполнении упражнений нужно не тужиться наружу (так иногда делают пациентки), а напрягать мышцы промежности, втягивая внутрь себя реальный или воображаемый объект при тренировке без отягощения.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Выполняя упражнения, важно не сокращать мышцы пресса и ягодиц. Но есть и более сложные схемы тренировок.
Я рекомендую делать 50-100 сокращений в течение дня. Поначалу они могут быть слабыми и непродолжительными. По мере тренировки нервно-мышечного аппарата движения станут более уверенными, сокращения более сильными и продолжительными.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Обзаведитесь привычкой сокращать мышцы тазового дна постоянно в течение дня, делая это правильно. Эффект станет заметен через две-три недели.
Для тренировки интимных мышц используются и современные тренажеры Кегеля. Функция обратной связи через приложение помогает увидеть прогресс от тренировок, что мотивирует на занятия.
Если мышцы совсем не чувствуются или хочется упростить себе задачу, можно использовать миостимуляторы.
Такой тип устройств сам сокращает ваши интимные мышцы за счет электрических импульсов. И это тоже ведет к их росту и укреплению.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Тренировка интимных мышц для мужчин тоже имеет место. Она направлена на улучшение потенции и укрепление полового здоровья.
Мужчинам интимная гимнастика поможет:
Упражнения Кегеля укрепляют мышцы, ответственные за удержание крови во время эрекции. Они будут надежнее блокировать кровь в пенисе, эрекция станет твердой и контролируемой.Риналия СафинаСексолог
Упражнения выполняются по той же технике, что и у женщин, — необходимо втянуть в себя центр промежности и напрячь мышцу, поднимающую задний проход.
Упражнения не только тренируют мышцы, но и обеспечивают регулярный приток крови к пенису. Без этого может произойти укорачивание, усыхание полового члена.Риналия СафинаСексолог
Для мужчин также существуют тренажеры.
Тренировка интимных мышц рекомендована в целях профилактики девушкам и юношам с 20 лет. Идеально, если это войдет в привычку. Тогда большая часть проблем с половой дисфункцией, опущением, отсутствием тонуса и недержанием вас просто «обойдет» стороной.Риналия СафинаСексолог