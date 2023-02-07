Зачем врачи рекомендуют выполнять интимные упражнения Кегеля? Они будут полезны и женщинам, и мужчинам

Один из бонусов — улучшение качества сексуальной жизни.

Интимные мышцы тоже нужно тренировать и держать в тонусе, в этом поможет специальная гимнастика. Как именно она влияет на организм и как правильно ее делать, рассказали акушер-гинеколог Мария Филатова и сексолог Риналия Сафина.

Что такое гимнастика Кегеля

Профессор гинекологии Арнольд Кегель из Южной Калифорнии еще в середине прошлого столетия получил патент на некий тренажер под названием перинеометр. С его помощью можно было определить силу мышц тазового дна. Спустя еще некоторое время профессор разработал комплекс упражнений, впоследствии названный его именем.

Польза упражнений Кегеля для женщин

Регулярная тренировка мышц тазового дна обеспечивает женщине ряд преимуществ.

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Упражнения способствуют:

профилактике и лечению недержания мочи, стула и газов;

профилактике опущения и выпадения половых органов;

профилактике менструальных болей;

восстановлению после родов;

профилактике застойных процессов в области малого таза;

исправлению сексуальных дисфункций, аноргазмии и улучшению чувствительности.

Кому необходимо тренировать интимные мышцы

Чаще всего гимнастику по Кегелю врачи рекомендуют женщинам с целью профилактики и лечения стрессового недержания мочи (под «стрессом» следует понимать повышение внутрибрюшного давления). При этом типе недержания происходит непроизвольное подтекание мочи при кашле, чихании и физической нагрузке. С подобной проблемой женщины часто сталкиваются после родов и в период менопаузы, но иногда это может коснуться и молодых нерожавших женщин.

При регулярной физической нагрузке мышцы таза, как и любые другие скелетные мышцы тела, укрепляются, увеличиваются в объеме, улучшается их тонус. В легких случаях недержания упражнения помогают избежать оперативного вмешательства.

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Как выполнять упражнения

В идеале технику упражнений должен проконтролировать врач-гинеколог или уролог.

Выполняя упражнения, важно не сокращать мышцы пресса и ягодиц. Но есть и более сложные схемы тренировок.

Обзаведитесь привычкой сокращать мышцы тазового дна постоянно в течение дня, делая это правильно. Эффект станет заметен через две-три недели.

Для тренировки интимных мышц используются и современные тренажеры Кегеля. Функция обратной связи через приложение помогает увидеть прогресс от тренировок, что мотивирует на занятия.

Freepik/freepik

Если мышцы совсем не чувствуются или хочется упростить себе задачу, можно использовать миостимуляторы.

Гимнастика Кегеля для мужчин

Тренировка интимных мышц для мужчин тоже имеет место. Она направлена на улучшение потенции и укрепление полового здоровья.

Мужчинам интимная гимнастика поможет:

в профилактике недержания мочи и кала;

при эректильной дисфункции;

при преждевременном семяизвержении;

при хронических тазовых болях и простатите;

в усилении эрекции и оргазмов.

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Упражнения выполняются по той же технике, что и у женщин, — необходимо втянуть в себя центр промежности и напрячь мышцу, поднимающую задний проход.

Для мужчин также существуют тренажеры.