Как поддержать иммунитет ребенка в осенне-зимний сезон: рассказывает педиатр

Осенне-зимний период требует особого подхода к здоровью детей. В этот сезон важно укрепить детский иммунитет, так как возрастает риск заражения ОРВИ, гриппом и другими вирусными инфекциями.

О том, как уменьшить вероятность заболеть и какие несложные правила необходимо соблюдать, чтобы укрепить иммунитет ребенка, рассказываем вместе с педиатром Еленой Курковой.

Особенности иммунитета ребенка

До появления на свет ребенок находится под защитой материнского иммунитета. При рождении он получает неспецифический естественный иммунитет — это врожденные иммунные клетки, задача которых бороться с антигенами. В борьбе им помогают антитела, переданные мамой во время беременности.

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Когда мамины антитела заканчиваются, детскому организму нужно время, чтобы научиться вырабатывать собственные антитела. Именно в это время малыш начинает часто болеть. Только познакомившись с различными вирусами и бактериями, дети получают приобретенный специфический иммунитет.

Почему дети часто болеют в осенне-зимний сезон

Работа не только детской, но и взрослой иммунной системы снижается в осенние и зимние месяцы из-за изменения температуры, погодных условий, а также из-за недостатка витамина D.

Кроме того, в этот период наблюдается рост респираторных инфекций. Ребенку намного легче заразиться гриппом и ОРВИ, поскольку он проводит больше времени в закрытых помещениях, например в детском саду или школе, контактирует с другими детьми. Это увеличивает восприимчивость к вирусам, которые легко распространяются между людьми при кашле, чихании и даже разговоре.

Как укрепить иммунитет ребенка осенью и зимой

По словам педиатра Елены Курковой, поднять детский иммунитет помогают простые, но действенные правила:

Ребенок должен находиться в здоровой среде. Если рядом с ним кто-то болеет, необходимо максимально ограничить его контакты с источником инфекции, а также использовать средства индивидуальной защиты.

Иммунная система человека тесно связана с желудочно-кишечным трактом. Поэтому рацион ребенка должен быть сбалансированным и разнообразным. В детском меню должны обязательно присутствовать сезонные овощи и фрукты, первые блюда, белковая пища.

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