Какое давление считается нормальным, а какое — опасным? Отвечает врач

Иногда, внезапно измерив давление, вы можете удивиться: показатели хорошие, а самочувствие оставляет желать лучшего. Нужно ли тревожиться из-за этого? Разбираемся, подходит ли вам установленная врачами норма артериального давления или 120 на 80 — не ваша история.

От чего зависит артериальное давление

Кровеносная система похожа на водопровод: у нас есть артерии, которые выполняют роль труб, и кровь, которая по ним течет. Ток крови становится возможным благодаря разнице в давлении на разных участках тела.

Артериальная кровь течет от сердца к самым далеким частям организма, принося к тканям необходимый кислород. Артериальное давление имеет самые высокие показатели в крупнейшей артерии — аорте. И самые низкие — в мелких веточках артерий, расходящихся по всему телу. Именно эта разница давлений и заставляет кровь течь из одного сосуда в другой. Стенки артерий влияют на кровяное давление так же, как садовый шланг влияет на напор воды: чем уже просвет, тем выше давление.

Так, состояние артерий влияет на давление: сужение артерий может в итоге полностью блокировать адекватную подачу крови к тканям, что приводит к таким опасным состояниям, как инсульт и сердечный приступ.

Какова норма артериального давления

Давление в сосудах имеет два крайних значения:

систолическое давление — сила сердечного сокращения, с которой кровь выбрасывается в сосуды;

диастолическое давление — давление крови в период между сокращениями сердца.

Показания артериального давления выражаются как отношение систолического давления (первое число) к диастолическому давлению (второе число) в миллиметрах ртутного столба, например 120 на 80 мм рт. ст.

Нормальное кровяное давление должно быть ниже 120 мм рт. ст. систолического и 80 мм рт.ст. диастолического и может варьироваться от значений 90 на 60 до 120 на 80 у молодых людей без кардиологических заболеваний. Артериальное давление 140 на 90 мм рт. ст. или выше указывает на артериальную гипертензию (стойкое повышение систолического и диастолического артериального давления).

Норма давления по новым рекомендациям кардиологического сообщества:

129 на 80 мм рт. ст — для пациентов младше 65 лет;

139 на 80 мм рт. ст — для пациентов старшего возраста.

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Если ваше обычное давление близко к 90 на 60 мм рт. ст., повышение до, казалось бы, обычных цифр в 120 на 80 мм рт. ст. будет сказываться на самочувствии. Есть разница между общепринятыми стандартами давления, указывающими на вероятное кардиологическое заболевание, и индивидуальными комфортными цифрами. Ориентироваться стоит на установленный диапазон нормы, а с более низким или высоким давлением обращаться к лечащему врачу, даже если вы сейчас чувствуете себя хорошо.

Стоит отметить, что артериальное давление физиологически повышается и снижается в течение дня и ночи. Во время сна давление падает на 10-30% и возвращается к обычным цифрам после пробуждения. У некоторых людей это увеличение может быть значительным, что приводит к утренней гипертонии (повышенному давлению).

Как понять, что у меня высокое давление

Некоторые медицинские заболевания почек и проблемы со щитовидной железой могут вызывать высокое кровяное давление. Но есть и другие факторы, из-за которых риск возникновения гипертонии повышается. Например, к таким признакам относится возраст. В возрастной группе до 55 лет артериальная гипертензия чаще встречается у мужчин. Гипертония у женщин чаще диагностируется после наступления менопаузы.

Высокое давление часто не имеет признаков или выраженных симптомов, но его регулярное измерение поможет вовремя обнаружить гипертонию. Если после двух или более осмотров артериальное давление будет стабильно повышенным, врач может попросить вас начать регулярно измерять давление дома, чтобы определить, чем именно вызвано повышение и какой подход к контролю показателей будет более действенным в вашем случае.

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