Чек-лист анализов и обследований, которые нужно сдавать после 50 лет. Советы специалиста

Залог долголетия — самонаблюдательность и своевременное обнаружение проблем со здоровьем, в котором помогут базовые анализы и обследования. Разобрались, какие анализы нужно сдавать после 50 лет, с главным врачом медицинского центра «Медэксперт» Сергеем Жуковым.
Как в последнее время справедливо отмечают многие специалисты, долголетие означает не просто долгую жизнь, но в первую очередь наполненную здоровьем и активностью. Сохранить бодрость тела и духа, а также ясность ума до зрелых лет вполне возможно, если правильно и сбалансированно питаться, много двигаться и исключить вредные привычки.
Не менее важно контролировать свое состояние, поскольку решить проблему в зачатке гораздо проще, нежели лечить ее. Тем более в возрасте после 50, когда любое незначительное отклонение от нормы сегодня, завтра может превратиться в серьезную патологию.
Разумеется, анализы и обследования не обходятся дешево. Однако гораздо дороже приходится расплачиваться, восстанавливая утерянное здоровье. К тому же не стоит забывать о том, что многие анализы и обследования можно сдать и пройти в поликлинике, к которой вы приписаны.
После 50 есть ряд обязательных процедур, которые необходимо проходить ежегодно.
Для своевременного диагностирования возраст-зависимых заболеваний, принятия решения о тактике дальнейшего обследования и лечения прежде всего необходимо сдать клинический и биохимический анализ крови. Он позволит выявить:
нарушения функции кроветворения;
различные анемии;
хроническое воспаление (благодаря показателю СОЭ — скорость оседания эритроцитов);
оценить функцию работы печени и внутренних органов;
оценить состояние углеводного обмена (уровень глюкозы натощак).
АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, билирубин — вот эти показатели помогут оценить, как работает удивительная система организма. И как печень справляется с утилизацией шлаков.
Важный показатель при оценке сердечно-сосудистого риска пациента — липидограмма. Она включает в себя такие показатели, как:
общий холестерин;
липопротеиды высокой плотности, так называемый хороший холестерин;
липопротеиды низкой плотности, так называемый плохой холестерин;
триглицериды.
Анализ крови на гомоцистеин — это маркер атеросклероза, развития возраст-зависимых заболеваний Альцгеймера, старческого слабоумия и деменции. На фоне повышенного гомоцистеина поражаются сосуды.
Гомоцистеин не поступает с пищей. Он образуется из метионина — аминокислоты, которая есть в любом куске мяса. Для того чтобы не допускать роста гомоцистеина, нужны витамины В6, В12 и В9 (фолиевая кислота). Из-за нарушений метаболизма гомоцистеина он начинает поступать в кровь и начинается его токсическое действие на организм. Повышается риск инфаркта, инсульта, болезни Альцгеймера и старческого слабоумия.
Уровень гомоцистеина нужно проверять уже после 40, а уж тем более после 50 лет, даже в отсутствие жалоб.
Учитывая климат и малое количество солнечных дней на большей части нашей страны, анализ на уровень витамина D после 50 лет обязателен. Особенно важно распознать его дефицит у женщин.
Очень часто климакс наступает у женщин в районе 50 лет, что сопряжено с риском остеопороза. На фоне дефицита витамина D он может прогрессировать.
Еще один важный показатель, на который, безусловно, нужно смотреть в биохимии, — это анализы на железо и ферритин.
Огромное количество людей в возрасте за 50 и раньше испытывают хронический дефицит железа, который сказывается на их самочувствии. К признакам латентного дефицита железа относятся:
слабость;
вялость;
апатия;
выпадение волос.
Важно отметить, что даже на фоне хорошего уровня гемоглобина и эритроцитов в общем анализе крови может быть снижено железо и ферритин. То есть латентный дефицит железа можно не увидеть в общем анализе крови. Поэтому требуется отдельно сдавать железо и ферритин.
Без нормального уровня магния невозможна полноценная работа, расслабление, хороший сон и настроение.
Магний — наш самый главный антитревожный элемент для нервной системы. Часто на фоне стрессов, физической нагрузки, переутомления, уровень магния бывает снижен. Его обязательно нужно контролировать.
Чтобы определить состояние гормонального фона, потребуется сдать следующие гормоны:
тиреотропный гормон, или ТТГ;
андрогенный профиль (для мужчин).
Тиреотропный гормон стимулирует щитовидную железу, которая в свою очередь регулирует очень многие функции нашего тела.
Принципиально могут развиваться два состояния — гипотериоз, когда щитовидная железа работает слишком вяло, и териотоксикоз, когда щитовидная железа работает очень сильно — все это сказывается на самочувствии и работоспособности.
Если мы говорим про мужчин, то здесь очень важным будет анализ «профиль андрогенов», или «андрогенный профиль». Снижение уровня половых гормонов происходит после 30 лет у всех мужчин, быстрее или медленнее. Для оценки функции, насколько снизился уровень тестостерона, необходим профиль андрогенов. В него входит:
общий тестостерон;
свободный тестостерон;
лютеинизирующий гормон;
эстрадиол.
Важно отметить, что, когда мы сдаем гормоны на андрогенный профиль, за сутки до сдачи анализов нужно исключить спорт, секс и алкоголь. Сдавать анализы на половые гормоны нужно строго с 8 до 9 утра.
Крайне важны после 50 лет анализы на онкомаркеры. Для мужчин это простатспецифический антиген, или PSA, — онкомаркеры предстательной железы. Он позволяет выявить:
проблемы у мужчин с простатой;
риск развития онкологических заболеваний простаты.
Если простатспецифический антиген повышен, это повод немедленно обратиться к урологу. PSA сдается всеми мужчинами после 40 лет, даже при отсутствии жалоб, и, естественно, после 50 лет его тоже нужно сдавать.
Для женщин очень важно провести так называемый PAP-тест, или мазок по Папаниколау. Он выявляет:
предраковые изменения;
рак шейки матки;
различные воспалительные процессы.
Еще один очень важный анализ — это кал на скрытую кровь. Он позволяет обнаружить скрытое кровотечение в желудочно-кишечном тракте, в том числе на фоне злокачественных образований ЖКТ.
Из самых важных и необходимых обследований после 50 следует обратить внимание на:
электрокардиограмму (ЭКГ) ;
эхокардиографию (УЗИ сердца);
УЗИ брахилцифальных сосудов (УЗИ БЦА — оценка состояния сосудистой стенки);
УЗИ брюшной полости;
УЗИ артерий вен нижних конечностей;
маммографию (для женщин);
флюорографию;
фиброгастродуоденоскопию (ФГТС) и колоноскопию (в контексте «онконастороженности» и наличия различных изменений слизистой желудка или же прямой кишки).
Если есть какие-то жалобы, то, естественно, перечень обследования может быть расширен на усмотрение врача-терапевта или профильного специалиста.