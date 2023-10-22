Какие методы в психологии существуют и как выбрать свой

Сегодня все больше людей обращаются за помощью к психотерапевтам. Но выбор специалиста часто становится сложной задачей: кто-то специализируется на семейных отношениях, кто-то работает с детьми и подростками, а кто-то только со взрослыми. К тому же самих подходов к терапии существует несколько. В этом многообразии легко заблудиться и задаться вопросом: что подойдет именно мне?

Попытаемся найти ответ на вопрос, исходя из таких параметров:

1. Как вы видите отношения с терапевтом: это инструмент для диагностики и лечения или скорее нечто второстепенное, даже нежелательное?

2. Насколько вы заинтересованы в познании себя или вам больше подходит модель «почините это скорее и мне нужно бежать»?

3. Готовы ли вы видеть в специалисте слабости и недостатки или вы предпочитаете верить в его непогрешимость и экспертность?

Психоанализ

Основатель: Зигмунд Фрейд.

Фокус: на личностном развитии и решении глубинных психологических проблем, связанных с детством и подсознательными процессами.

Психоанализ направлен на изучение бессознательных мотивов, которые влияют на поведение и эмоции человека. Этот метод предлагает углубиться в подсознательное, чтобы лучше понять себя: откуда берутся определенные черты характера, блоки, стимулы и почему складываются определенные отношения с окружающим миром. Терапевт — эксперт, способный интерпретировать скрытые смыслы снов, свободных ассоциаций и других проявлений подсознания.

Представьте парня, который вырос под надзором тревожной и гиперопекающей матери. Он испытывает трудности при создании семьи, потому что подсознательно боится оказаться под контролем доминирующей женщины. В процессе терапии специалист помогает ему увидеть эту связь между прошлым и настоящим, принять опыт и обрести возможность выбирать иные варианты, их становится больше, нежели два: повторить опыт отношений, похожий на детско-родительский, или же прямо противоположный (самому стать контролирующим и деспотичным по отношению к партнеру).

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Но не стоит думать, что психоанализ — это быстрый способ решить проблемы. Он подходит для людей, страдающих от тревоги, депрессии, а также для тех, кто хочет лучше понять себя и внутренние конфликты. Этот метод требует значительного времени и финансовых затрат, поскольку процесс терапии может длиться многие годы.

Гештальт-терапия

Основатели: Фриц Перлз, Лаура Перлз, Пол Гудман и другие.

Фокус: на осознании «здесь и сейчас», на актуальных проблемах и чувствах, а также на восстановлении контакта с собой и окружающим миром. Терапевт поддерживает и помогает осознать чувства и потребности.

Гештальт-терапия основана на идеях гештальт-психологии и экзистенциализма. Главная цель — помочь людям стать более осознанными, принимать себя такими, какие они есть, и жить полной жизнью в настоящем. Внимание акцентируется на переживаниях в текущий момент, на свободе выбора и ответственности за жизнь.

В процессе терапии клиент учится осознавать чувства, потребности и желания, а также находить более эффективные способы взаимодействия с окружающим миром.

Это направление подходит для людей, страдающих от проблем в отношениях, низкой самооценки, тревоги, стресса и потери смысла жизни.

Такое направление скорее относится к долгосрочной терапии, устойчивый результат возникает на горизонте 50-70 встреч с периодичностью один-два раза в неделю.

Когнитивно-поведенческая терапия — КПТ

Основатели: Аарон Бек, Альберт Эллис.

Фокус: на решении актуальных проблем и изменении поведения.

В рамках этого подхода терапевт помогает клиенту осознать и изменить непродуктивные мыслительные процессы, что приводит к изменению его поведения и улучшению эмоционального состояния. Данное направление исследует взаимосвязь между чувствами, мыслями и поведением. Оно предполагает, что можно научиться контролировать поведение через стимулы и что причина психологических проблем скрывается в неадаптивных паттернах (шаблонах поведения) и алгоритмах, при их блокировке или замене на более подходящие в актуальной ситуации проблема перестает существовать.

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КПТ подходит для людей с различными психическими расстройствами, включая депрессию, тревожные расстройства, расстройства пищевого поведения, а также для тех, кто хочет научиться справляться со стрессом и улучшить межличностные отношения.

Этот метод считается краткосрочной терапией и обычно занимает от 10 до 20 сессий.­­

Системная семейная терапия

Основатели: Мюррей Боуэн, Вирджиния Сатир.

Фокус: на взаимодействии членов семьи и решении проблем в контексте системы отношений.

Терапевт — это эксперт, способный улучшить коммуникацию и взаимопонимание в семье. Специалист работает не только с отдельными членами семьи, но и со всей семейной системой, помогая улучшить коммуникацию и взаимопонимание между ее членами.

Системная семейная терапия подходит для решения проблем в отношениях, конфликтов в семье, проблем поведения у детей и подростков.

Этот метод может быть как краткосрочным (несколько месяцев), так и долгосрочным (несколько лет).

Гуманистическая терапия

Основатели: Карл Роджерс, Абрахам Маслоу и другие.

Фокус: на личностном развитии и самопознании, на уважении к себе и принятии чувств и потребностей.

Главная цель — помочь людям осознать и принять чувства и потребности, а также обрести веру в силы и возможности. В процессе терапии клиент учится уважать и принимать себя, а также находить более эффективные способы справляться с проблемами. Терапевт выражает безусловное положительное отношение и эмпатию.

Это направление подходит для людей, страдающих от низкой самооценки, проблем в отношениях, депрессии и потери смысла жизни.

Гуманистическая терапия может завершиться быстро или, наоборот, затянуться на несколько лет.

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