4 типа комнатных растений, которые могут навредить здоровью

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В дикой природе растения имеют целый арсенал защиты от животных: шипы и колючки, ядовитый сок, выделения на поверхности стебля и листьев — и это не весь список.
У комнатных растений эти свойства никуда не исчезают даже при отсутствии опасности. К тому же именно отдельные органы защиты придают растениям декоративность — те же шипы и колючки, например, у кактусов.
Но это не значит, что надо отказываться от «опасных» растений — достаточно знать их особенности и аккуратно с ними обращаться. Обсудили эту тему с ведущим инженером Ботанического сада МГУ Александрой Мазаевой.
Среди наиболее популярных растений этого типа — традесканции, монстеры и антуриумы. Эти растения ядовиты и вызывают отравление и ожог внутренних органов. Стоит держать их подальше от детей и животных. Кроме того, они могут вызывать аллергию.
Такая «начинка» есть у целого ряда привычных растений, которые часто можно встретить на подоконниках офисов и квартир. К ним относятся представители семейства молочайных — кодиеум пестрый, молочай Миля, «рождественская звезда» пуансеттия. Из других семейств, но не менее популярных у растениеводов, — фикус Бенджамина и бегония вечноцветущая.
Млечный белый сок содержит раздражающие кожу вещества. Он очень опасен при попадании на слизистые оболочки, в особенности в глаза. Есть эти растения тоже не стоит: симптомы отравления не заставят себя ждать.Александра МазаеваВедущий инженер ботанического сада
Обладатели сочных зеленых листьев с контрастным узором — диффенбахия и алоказия — тоже не так просты, как кажутся на первый взгляд.
Ядовитый клеточный сок, а также упомянутые выше кристаллы оксалата кальция (здесь они тоже присутствуют) могут вызвать отеки в области рта и горла. Попадание сока в глаза или на кожу также очень опасно.Александра МазаеваВедущий инженер ботанического сада
Пеларгония садовая (герань) и первоцвет обратноконический (примула) усыпляют бдительность симпатичными цветами нежных оттенков и легкостью выращивания. Но есть нюансы, которые стоит знать начинающим цветоводам.
Во время цветения пеларгония может вызывать головную боль, в особенности в маленьких по площади помещениях. Кроме этого, возможна тошнота и аллергия. А первоцвет обратноконический хоть и не ядовит, но лучше его голыми руками не трогать: именно на волосках этого растения есть выделения, от которых может начаться раздражение кожи.Александра МазаеваВедущий инженер ботанического сада
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