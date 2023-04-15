4 типа комнатных растений, которые могут навредить здоровью

В дикой природе растения имеют целый арсенал защиты от животных: шипы и колючки, ядовитый сок, выделения на поверхности стебля и листьев — и это не весь список.

У комнатных растений эти свойства никуда не исчезают даже при отсутствии опасности. К тому же именно отдельные органы защиты придают растениям декоративность — те же шипы и колючки, например, у кактусов.

Но это не значит, что надо отказываться от «опасных» растений — достаточно знать их особенности и аккуратно с ними обращаться. Обсудили эту тему с ведущим инженером Ботанического сада МГУ Александрой Мазаевой.

Растения с кристаллами

Среди наиболее популярных растений этого типа — традесканции, монстеры и антуриумы. Эти растения ядовиты и вызывают отравление и ожог внутренних органов. Стоит держать их подальше от детей и животных. Кроме того, они могут вызывать аллергию.

Freepik

Растения с едким млечным соком

Такая «начинка» есть у целого ряда привычных растений, которые часто можно встретить на подоконниках офисов и квартир. К ним относятся представители семейства молочайных — кодиеум пестрый, молочай Миля, «рождественская звезда» пуансеттия. Из других семейств, но не менее популярных у растениеводов, — фикус Бенджамина и бегония вечноцветущая.

Freepik/Dragana Gordic

Растения с едким соком

Обладатели сочных зеленых листьев с контрастным узором — диффенбахия и алоказия — тоже не так просты, как кажутся на первый взгляд.

Freepik

Растения, вызывающие аллергию

Пеларгония садовая (герань) и первоцвет обратноконический (примула) усыпляют бдительность симпатичными цветами нежных оттенков и легкостью выращивания. Но есть нюансы, которые стоит знать начинающим цветоводам.

Freepik

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!