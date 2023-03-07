В какие дни лучше записываться к косметологу? Расписание по женскому циклу

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Наверное, многие слышали, что день для чистки лица или других косметологических процедур лучше выбирать в соответствии с женским циклом, но не все знают, как именно и почему. На эти вопросы ответила косметолог-эстетист Елена Литвинюк.
Если вы предпочитаете механическую чистку лица, во время менструации и за неделю до ее начала с процедурой лучше повременить. На это есть несколько причин:
Чувствительность кожи и, соответственно, болевые ощущения от механического воздействия на нее в критические дни значительно усиливаются. А самочувствие, которое у многих в эти дни оставляет желать лучшего, может только усугубить ситуацию и сделать процедуру вовсе невыносимой.
Отек, который характерен для женской кожи во время менструации, также усиливается от механического воздействия.
Склонность к воспалениям и высыпаниям во время менструации сделает процесс заживления кожи после чистки гораздо более сложным — ведь процедура станет для нее дополнительным физиологическим раздражителем.
Поэтому назначать механическую чистку лучше после критических дней, но до наступления второй фазы цикла (второй цикл наступает с 14-го дня после начала менструации).
Если же посетить кабинет косметолога не терпится — лучше отдать предпочтение пилингу.
Процедуры, которые делаются с помощью уколов, — например, популярные сейчас биоревитализация и мезотерапия, — не меньше, чем механическая чистка, связаны с болевыми ощущениями, которые во время критических дней усиливаются.
Некоторые пациенты после таких процедур говорят: было так больно, я никогда больше не пойду! А ведь нужно было просто правильно выбрать день. Да, многие стремятся делать процедуры, например, каждые 12 дней. Но попытайтесь выстроить график хотя бы так, чтобы они не выпадали на дни за неделю до менструации и во время нее.Елена ЛитвинюкКосметолог-эстетист
Еще одна весомая причина не назначать «уколы красоты» на обозначенные дни — большая вероятность получить побочный эффект в виде кровоподтеков и синяков. В результате гормональных перестроек сосуды на этой стадии цикла расширены, и задеть их куда легче.
Здесь работает то же правило: на аппаратные процедуры, за исключением чистки, нужно записываться после менструации и до наступления второй фазы цикла.
В процессе, например, лазерной шлифовки мы повреждаем липидный барьер кожи. После процедуры клиент выходит из кабинета с раздражением на лице, и не просто как после загара, а как после ожога. В первой фазе цикла и после менструации реабилитация будет проходить намного легче и быстрее.Елена ЛитвинюкКосметолог-эстетист
Подводя итоги, можно сказать, что в первую очередь с женским циклом должны быть согласованы так называемые инвазивные процедуры — связанные с повреждением кожи и причиняющие даже небольшую боль.
Я бы предложила в критические дни отдать предпочтение косметическим процедурам: нанести приятно пахнущий крем, сделать маску или расслабляющий массаж.Елена ЛитвинюкКосметолог-эстетист
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