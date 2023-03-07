В какие дни лучше записываться к косметологу? Расписание по женскому циклу

Что нужно знать, чтобы избежать болевых ощущений и побочных эффектов.

Наверное, многие слышали, что день для чистки лица или других косметологических процедур лучше выбирать в соответствии с женским циклом, но не все знают, как именно и почему. На эти вопросы ответила косметолог-эстетист Елена Литвинюк.

Когда делать чистку лица

Если вы предпочитаете механическую чистку лица, во время менструации и за неделю до ее начала с процедурой лучше повременить. На это есть несколько причин:

Чувствительность кожи и, соответственно, болевые ощущения от механического воздействия на нее в критические дни значительно усиливаются. А самочувствие, которое у многих в эти дни оставляет желать лучшего, может только усугубить ситуацию и сделать процедуру вовсе невыносимой.

Отек, который характерен для женской кожи во время менструации, также усиливается от механического воздействия.

Склонность к воспалениям и высыпаниям во время менструации сделает процесс заживления кожи после чистки гораздо более сложным — ведь процедура станет для нее дополнительным физиологическим раздражителем.

Поэтому назначать механическую чистку лучше после критических дней, но до наступления второй фазы цикла (второй цикл наступает с 14-го дня после начала менструации).

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Если же посетить кабинет косметолога не терпится — лучше отдать предпочтение пилингу.

Когда делать инъекционные процедуры

Процедуры, которые делаются с помощью уколов, — например, популярные сейчас биоревитализация и мезотерапия, — не меньше, чем механическая чистка, связаны с болевыми ощущениями, которые во время критических дней усиливаются.

Еще одна весомая причина не назначать «уколы красоты» на обозначенные дни — большая вероятность получить побочный эффект в виде кровоподтеков и синяков. В результате гормональных перестроек сосуды на этой стадии цикла расширены, и задеть их куда легче.

Когда делать аппаратные процедуры

Здесь работает то же правило: на аппаратные процедуры, за исключением чистки, нужно записываться после менструации и до наступления второй фазы цикла.

Подводя итоги, можно сказать, что в первую очередь с женским циклом должны быть согласованы так называемые инвазивные процедуры — связанные с повреждением кожи и причиняющие даже небольшую боль.

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