5 признаков вредного для здоровья купальника

Все женщины стремятся стильно выглядеть на пляже. Однако многие из них не задумываются о вреде, который может принести здоровью неправильно подобранный купальник. Вместе с врачом рассказали о пяти признаках опасного купальника.

Грудь не защищена от прямых солнечных лучей

Кожа молочной железы, особенно область сосков, очень чувствительна к солнечному свету, потому что она очень нежная. К тому же в течение года грудь закрыта одеждой. Когда на пляже женщина загорает в очень маленьком бикини, защищающем лишь небольшой участок кожи, ее молочные железы получают ударную дозу ультрафиолета. В лучшем случае это приведет к преждевременному старению: морщинам, пигментным пятнам, шелушению. В худшем — может спровоцировать образование злокачественных опухолей.

Лиф сдавливает молочную железу

Верх купальника надо выбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно на бретели и чашки. Особенно это актуально для женщин с большой грудью. Им не рекомендуется носить купальник-бандо, так как этот фасон сдавливает мягкие ткани. Такое давление может привести не только к обвисанию груди, но и к более серьезным проблемам. Давление на молочную железу вызывает нарушение кровоснабжения. Из-за этого потом могут возникать как доброкачественные образования, так и раковые опухоли.

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Материал низа купальника красится

Если после долгой носки купальник немного выцвел, не переживайте — это нормально. А вот цветные полосы на коже — это уже повод заподозрить производителя в использовании некачественных красителей. Особенно опасны такие красители тем, что они входят в непосредственный контакт не только с кожей, но и со слизистой и могут вызвать раздражение.

Купальник вызывает аллергические реакции

Все искусственные ткани — полиэстер, акрил, микрофибра, полиамид, неопрен — могут вызывать аллергические реакции: зуд, покраснения, сыпь. Если вы аллергик, то обязательно протестируйте купальник, прежде чем надевать его на море или в бассейн. К гипоаллергенным тканям относится, например, хлопок. Купальник из него вряд ли вызовет неприятные симптомы. Особенно тщательно нужно следить за материалом ластовицы на трусах: он всегда должен быть натуральным.

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Купальник медленно сохнет

Большинство купальников для женщин делают из тканей, которые очень быстро высыхают. Дело не только в удобстве, но и в минимизации риска инфекций мочеполовой системы, которыми женщины страдают гораздо чаще мужчин. Дело в том, что влажность, отсутствие солнечного света и тепло создают идеальные условия для размножения болезнетворных бактерий. Это и приводит к инфекциям. Лучше брать на пляж два купальника — в одном плавать, а в другом загорать. Либо подбирайте модель из быстросохнущего материала.