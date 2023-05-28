5 обследований, которые нужно проходить мужчине каждый год в любом возрасте

Регулярные медицинские осмотры необходимы для поддержания общего благополучия и предотвращения потенциальных проблем со здоровьем. Хотя конкретные проблемы могут меняться в зависимости от возраста, есть пять ключевых обследований, которые мужчины должны проходить каждый год.

Комплексное физикальное обследование

Физикальный осмотр включает в себя углубленную оценку различных систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. Скрининг обычно включает измерение основных показателей жизнедеятельности, таких как артериальное давление, частота сердечных сокращений и индекс массы тела (ИМТ). Обследование может также включать обсуждение истории болезни, образа жизни и любых преобладающих симптомов или проблем.

Регулярные физические осмотры могут выявить потенциальные факторы риска, обеспечить раннюю диагностику отклонений и провести необходимые вмешательства. Рекомендуется проходить диспансеризацию не реже раза в год.

Измерение артериального давления

Высокое кровяное давление (гипертония) — это тихий убийца, от которого страдают миллионы мужчин во всем мире. Неконтролируемая гипертония значительно увеличивает риск сердечных заболеваний, инсульта, проблем с почками и других серьезных осложнений со здоровьем.

Регулярные проверки артериального давления (в идеале, ежедневные, если есть проблемы со скачками АД), помогут выявить любые аномальные колебания. Избежать осложнений можно путем изменения образа жизни и назначения лекарств. Контроль артериального давления особенно важен для мужчин всех возрастов, так как с возрастом увеличивается риск артериальной гипертензии.

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Оценка здоровья простаты

Проблемы, связанные с простатой, включая доброкачественную гиперплазию предстательной железы (ДГПЖ) и рак предстательной железы, становятся более распространенными с возрастом мужчин. Ежегодный анализ крови на простатспецифический антиген (PSA) и пальцевое ректальное исследование (DRE) необходимы для оценки здоровья простаты. Эти тесты помогают обнаружить любые аномалии в предстательной железе, что позволяет выявить их на ранней стадии и при необходимости вмешаться. Регулярные обследования особенно важны для мужчин старше 50 лет или ранее для тех, у кого в семье был рак предстательной железы.

Оценка профиля холестерина

Нестабильный — повышенный или пониженный уровень холестерина, особенно дисбаланс холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), способствуют развитию атеросклероза (накоплению жировых отложений в артериях).

Это состояние увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Ежегодная оценка профиля холестерина, включающая измерения общего холестерина, холестерина ЛПНП, холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов, помогает оценить состояние сердечно-сосудистой системы.

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Осмотр кожи

Рак кожи, включая меланому, широко распространен и может быть опасным для жизни, если его не обнаружить на ранней стадии. Мужчины должны проводить регулярные самостоятельные осмотры своей кожи, выискивая любые изменения в родинках, веснушках или другие аномалии.

Ежегодное полное обследование кожи тела дерматологом может дать всестороннюю оценку и помочь выявить любые подозрительные поражения или новообразования. Раннее выявление рака кожи значительно улучшает результаты лечения и снижает риск осложнений.

Прохождение ежегодных медицинских осмотров — это шаг к поддержанию хорошего здоровья и предотвращению потенциальных проблем. Пять упомянутых выше обследований необходимы для всех мужчин в любом возрасте. Следует помнить, что особое внимание нужно обращать на «проблемные зоны». Если вы знаете, что у вас частые вздутия, проблемы с перевариванием пищи — необходимо проходить осмотр у гастроэнтеролога, делать ФГДС, колоноскопию, сдавать необходимые анализы крови.

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