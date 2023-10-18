Какие овощи и фрукты стоит покупать в ноябре? Отвечает нутрициолог

Ноябрь — время перестройки организма на новый режим. В средней полосе России солнечный день становится короче, температура окружающей среды снижается, климатические условия становятся более суровыми. Организм начинает сжигать больше энергетических запасов, а восполнять их становится сложнее.

Что происходит с организмом осенью и что с этим сделать

Зимой состояние организма сильно меняется. Холодная погода на улице и работающие обогреватели в домах влияют на состояние:

кожи — появляются шелушения и воспаления;

волос — они становятся более сухими и ломкими;

слизистых — например, меняется состав жидкости, выделяемой из верхних дыхательных путей.

Последний пункт особенно важен. Если пострадают слизистые пищевода, повысится риск заболеваний ЖКТ: защитный барьер становится слабее, и организму сложнее противостоять патогенам, вирусам, инфекциям.

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Справиться с небольшими проблемами можно и местными средствами. Например, хорошо подходят:

защитный крем с облепихой или витамином В5 для лица и рук;

увлажняющий шампунь или маски для волос.

А чтобы полноценно улучшить состояние, важно следить за иммунитетом, весом и качеством сна. Помогут сезонные корректировки в питании, питьевом режиме, распределении нагрузок в течение дня. Это не только упростит процесс адаптации организма к более сложным условиям, но и поможет пройти этот период без энергетических потерь и проблем со здоровьем.

Какие овощи и фрукты есть в ноябре

Основа хорошего самочувствия осенью — правильное питание. Важно подобрать сезонные продукты, чтобы помочь организму пережить климатические перестройки.

К ним относятся продукты, выросшие и собранные в период вызревания — это важно для сохранения в них максимального количества естественных питательных веществ, полезных микроэлементов и витаминов.

Многие из них — пребиотики, подкармливающие полезные бактерии в кишечнике и тем самым поддерживающие целостность микрофлоры организма.

В это время стоит отдать предпочтение тем овощям и фруктам, чей период полноценного созревания и насыщения приходится именно на осенние месяцы. Это значит, что и пользы от них будет в разы больше, чем от несезонных продуктов.

Овощи:

морковь;

цветная капуста;

савойская капуста, тыква, репа;

брюссельская капуста;

пастернак;

хрен;

брокколи;

свекла;

красный перец.

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Фрукты и ягоды:

айва;

хурма;

груша;

клюква, брусника;

слива;

яблоки (особенно антоновка);

шиповник, облепиха;

боярышник, барбарис, бузина;

черноплодная рябина, рябина;

каштаны (орех).

Зерновые:

псевдозерновые (гречка, кунжут);

злаковые (амарант, дикий и черный рис, тэф, овсянка и другие);

зернобобовые (горох, фасоль, нут, соя, чечевица, бобы, арахис).

Даже вкус сорванных с куста спелых овощей и фруктов будет значительно отличаться от дозревших на прилавке или дома.

Если в сыром виде овощи вам не нравятся, можно их приготовить. Но важно сделать это максимально щадящими способами:

на пару;

при низкой температуре;

без лишнего масла, а лучше вообще без него;

с добавлением специй (они разжигают «огонь пищеварения» — стимулируют выработку естественных ферментов).

Также в ноябре и осенью в целом стоит присмотреться и к ферментированным продуктам: квашеная капуста и другие квашеные овощи, моченые яблоки, чайный гриб, ферментированная молочная продукция (независимо от сезона).

Важно составлять разнообразный рацион из сезонных продуктов. Так вы полноценно насытите организм с точки зрения нутриентов и витаминов, а также поддержите разнообразие микрофлоры.

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