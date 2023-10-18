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Какие овощи и фрукты стоит покупать в ноябре? Отвечает нутрициолог

Светлана Перес
Генетик, нутрициолог
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Тыква в разрезе на оранжевом фоне
Фото Freepik
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Ноябрь — время перестройки организма на новый режим. В средней полосе России солнечный день становится короче, температура окружающей среды снижается, климатические условия становятся более суровыми. Организм начинает сжигать больше энергетических запасов, а восполнять их становится сложнее.

Что происходит с организмом осенью и что с этим сделать

Зимой состояние организма сильно меняется. Холодная погода на улице и работающие обогреватели в домах влияют на состояние:

  • кожи — появляются шелушения и воспаления;
  • волос — они становятся более сухими и ломкими;
  • слизистых — например, меняется состав жидкости, выделяемой из верхних дыхательных путей.

Последний пункт особенно важен. Если пострадают слизистые пищевода, повысится риск заболеваний ЖКТ: защитный барьер становится слабее, и организму сложнее противостоять патогенам, вирусам, инфекциям.

Девушка использует увлажняющий бальзам для губ
Фото Istockphoto.com/Prostock-Studio

Справиться с небольшими проблемами можно и местными средствами. Например, хорошо подходят:

  • защитный крем с облепихой или витамином В5 для лица и рук;
  • увлажняющий шампунь или маски для волос.

А чтобы полноценно улучшить состояние, важно следить за иммунитетом, весом и качеством сна. Помогут сезонные корректировки в питании, питьевом режиме, распределении нагрузок в течение дня. Это не только упростит процесс адаптации организма к более сложным условиям, но и поможет пройти этот период без энергетических потерь и проблем со здоровьем.

Какие овощи и фрукты есть в ноябре

Основа хорошего самочувствия осенью — правильное питание. Важно подобрать сезонные продукты, чтобы помочь организму пережить климатические перестройки.

К ним относятся продукты, выросшие и собранные в период вызревания — это важно для сохранения в них максимального количества естественных питательных веществ, полезных микроэлементов и витаминов.

Многие из них пребиотики, подкармливающие полезные бактерии в кишечнике и тем самым поддерживающие целостность микрофлоры организма.

Осенние салаты с&nbsp;необычными сочетаниями: что приготовить осенью. 5 осенних салатов с оригинальными вкусовыми сочетаниями

В это время стоит отдать предпочтение тем овощям и фруктам, чей период полноценного созревания и насыщения приходится именно на осенние месяцы. Это значит, что и пользы от них будет в разы больше, чем от несезонных продуктов.

Овощи:

  • морковь;

  • цветная капуста;

  • савойская капуста, тыква, репа;

  • брюссельская капуста;

  • пастернак;

  • хрен;

  • брокколи;

  • свекла;

  • красный перец.
Свекла на деревянной доске на темном столе
Фото Freepik

Фрукты и ягоды:

  • айва;

  • хурма;

  • груша;

  • клюква, брусника;

  • слива;

  • яблоки (особенно антоновка);

  • шиповник, облепиха;

  • боярышник, барбарис, бузина;

  • черноплодная рябина, рябина;

  • каштаны (орех).

Зерновые:

  • псевдозерновые (гречка, кунжут);
  • злаковые (амарант, дикий и черный рис, тэф, овсянка и другие);
  • зернобобовые (горох, фасоль, нут, соя, чечевица, бобы, арахис).

Даже вкус сорванных с куста спелых овощей и фруктов будет значительно отличаться от дозревших на прилавке или дома.

Какие продукты помогут не&nbsp;заболеть. Какие продукты нужно есть осенью, чтобы не заболеть

Если в сыром виде овощи вам не нравятся, можно их приготовить. Но важно сделать это максимально щадящими способами:

  • на пару;
  • при низкой температуре;
  • без лишнего масла, а лучше вообще без него;
  • с добавлением специй (они разжигают «огонь пищеварения» — стимулируют выработку естественных ферментов).

Также в ноябре и осенью в целом стоит присмотреться и к ферментированным продуктам: квашеная капуста и другие квашеные овощи, моченые яблоки, чайный гриб, ферментированная молочная продукция (независимо от сезона).

Важно составлять разнообразный рацион из сезонных продуктов. Так вы полноценно насытите организм с точки зрения нутриентов и витаминов, а также поддержите разнообразие микрофлоры.

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