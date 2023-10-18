Какие овощи и фрукты стоит покупать в ноябре? Отвечает нутрициолог

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Ноябрь — время перестройки организма на новый режим. В средней полосе России солнечный день становится короче, температура окружающей среды снижается, климатические условия становятся более суровыми. Организм начинает сжигать больше энергетических запасов, а восполнять их становится сложнее.
Зимой состояние организма сильно меняется. Холодная погода на улице и работающие обогреватели в домах влияют на состояние:
Последний пункт особенно важен. Если пострадают слизистые пищевода, повысится риск заболеваний ЖКТ: защитный барьер становится слабее, и организму сложнее противостоять патогенам, вирусам, инфекциям.
Справиться с небольшими проблемами можно и местными средствами. Например, хорошо подходят:
А чтобы полноценно улучшить состояние, важно следить за иммунитетом, весом и качеством сна. Помогут сезонные корректировки в питании, питьевом режиме, распределении нагрузок в течение дня. Это не только упростит процесс адаптации организма к более сложным условиям, но и поможет пройти этот период без энергетических потерь и проблем со здоровьем.
Основа хорошего самочувствия осенью — правильное питание. Важно подобрать сезонные продукты, чтобы помочь организму пережить климатические перестройки.
К ним относятся продукты, выросшие и собранные в период вызревания — это важно для сохранения в них максимального количества естественных питательных веществ, полезных микроэлементов и витаминов.
Многие из них — пребиотики, подкармливающие полезные бактерии в кишечнике и тем самым поддерживающие целостность микрофлоры организма.
В это время стоит отдать предпочтение тем овощям и фруктам, чей период полноценного созревания и насыщения приходится именно на осенние месяцы. Это значит, что и пользы от них будет в разы больше, чем от несезонных продуктов.
морковь;
цветная капуста;
савойская капуста, тыква, репа;
брюссельская капуста;
пастернак;
хрен;
брокколи;
свекла;
айва;
хурма;
груша;
клюква, брусника;
слива;
яблоки (особенно антоновка);
шиповник, облепиха;
боярышник, барбарис, бузина;
черноплодная рябина, рябина;
каштаны (орех).
Даже вкус сорванных с куста спелых овощей и фруктов будет значительно отличаться от дозревших на прилавке или дома.
Если в сыром виде овощи вам не нравятся, можно их приготовить. Но важно сделать это максимально щадящими способами:
Также в ноябре и осенью в целом стоит присмотреться и к ферментированным продуктам: квашеная капуста и другие квашеные овощи, моченые яблоки, чайный гриб, ферментированная молочная продукция (независимо от сезона).
Важно составлять разнообразный рацион из сезонных продуктов. Так вы полноценно насытите организм с точки зрения нутриентов и витаминов, а также поддержите разнообразие микрофлоры.
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